Giải Golf hữu nghị Long An - Hàn Quốc thu hút 140 golfer tham gia

Ngày 30-11, tại sân Royal Long An Golf & Villas ở xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã diễn ra Giải Golf hữu nghị Long An - Hàn Quốc 2024. Giải thu hút 140 golfer nam, nữ đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và nước bạn Hàn Quốc.

Toàn cảnh sân golf Royal Long An Golf & Villas

Giải đấu được chia làm 4 bảng thi đấu dựa trên số điểm Handicap cá nhân. Các golfer thi đấu lần lượt 18 hố. Đây là những golfers đầu tiên được trải nghiệm và khám phá 9 số golf mới trong dự án lên 27 hố của Royal Long An Golf & Villas.

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba, giải Best Gross, giải kỹ thuật cho các golfer.

Đây là sân chơi nhằm kết nối các hội golf và câu lạc bộ golf trên cả nước, từ đó thúc đẩy sự phát triển chung của phong trào tại mỗi địa phương.

Thông qua giải đấu, Long An không chỉ khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch golf, mà còn tạo cơ hội để giao lưu, kết nối cộng đồng, từ đó tăng cường sự hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và kinh tế.

Các golfer tham gia thi đấu trận chung kết

Các golfer tại giải

Giải Golf hữu nghị Long An - Hàn Quốc 2024 là một trong những chuỗi hoạt động nằm trong Tuần Văn hóa - Thể thao - Du Lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024.