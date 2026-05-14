Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 năm 2026: Công bố áo đấu và cúp chiến thắng

Ban Tổ chức Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 năm 2026 đã chính thức công bố mẫu áo đấu cùng vật phẩm dành cho các golfer chiến thắng tại sự kiện ngày 16-5, như nét chấm phá, góp phần vào thành công của giải.

Vật phẩm ý nghĩa

Sự kiện thể thao do Báo Người Lao Động tổ chức này dự kiến thu hút 144 golfer nghiệp dư trong nước và quốc tế. Tham dự giải lần này, các golfer không chỉ thỏa niềm đam mê cùng môn thể thao với bóng golf giữa thảm cỏ mênh mông xanh mát, mà còn được trải nghiệm một sân chơi đậm chất cộng đồng và tất cả ý nghĩa của sự kiện đều hướng đến việc phục vụ trở lại cho cộng đồng xã hội.

Lần đầu tiên nhận lời đồng hành cùng Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam", hãng sản xuất Clara Vietnam sẽ cung cấp áo đấu dành cho 144 golfer cùng toàn bộ thành viên Ban Tổ chức giải. Kiểu dáng polo cổ điển, chất liệu mỏng, nhẹ, thoáng khí và hút ẩm nhanh, áo đấu Satano màu trắng pha chút xanh điểm xuyết nhẹ ở vạt theo hình làn khói chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của các vận động viên.

Thi đấu trong điều kiện thời tiết nắng nóng mùa này tại miền Nam, áo đấu Satano với khả năng kháng tia UV UPF 30 và độ co giãn 4 chiều sẽ mang lại cảm giác thoải mái, tự tin cho người sử dụng. Đi cùng áo đấu còn có các ống tay áo Satano (được trao đến từng VĐV ở các phần quà doorgift), "chiến binh bảo vệ" cho làn da của mỗi golfer.

Satano còn xuất hiện ở nhiều vật phẩm giá trị như ô che nắng, túi da cao cấp, quà tặng của các giải thưởng chuyên môn.

Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 năm 2026 đã sẵn sàng. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Cúp cho người chiến thắng

Bên cạnh 3 giải thưởng hole-in-one với tổng giá trị trên 6 tỉ đồng là niềm mơ ước của các golfer tham dự giải, bộ cúp dành cho các giải chuyên môn và kỹ thuật cũng sẽ là mục tiêu đua tài của tất cả.

Trong số 18 chiếc cúp, nổi bật nhất là chiếc cúp Best Gross cao 70 cm dành cho golfer xuất sắc nhất. Cúp được làm bằng kim loại nhập khẩu từ Ý, mạ vàng sang trọng, đế in danh vị cùng dòng chữ "Báo Người Lao Động" - đơn vị tổ chức giải.

17 chiếc cúp còn lại - dành cho người chiến thắng các vị trí nhất, nhì, ba các bảng của nam, nhất và nhì bảng nữ, cúp Nearest to the Pin dành cho nam và nữ, cúp Nearest to the Line dành cho nam và nữ, cúp Longest Drive dành cho nam và nữ - đều được thiết kế tỉ mỉ, chế tác sang trọng bằng nguyên liệu nhập khẩu. Tất cả dành sự trân trọng cao nhất dành cho những golfer có thành tích tốt ở tất cả các hạng mục.

Các bộ cúp và áo thi đấu dành cho golfer Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 năm 2026. (Ảnh do BTC cung cấp)

Giải thưởng hấp dẫn

Giải thưởng hấp dẫn, giá trị cao vẫn đang thu hút sự quan tâm của các golfer đến sát thời hạn đăng ký sau cùng. Các golfer xuất sắc đoạt giải Best Gross hay vị trí thứ nhất ở 3 bảng đấu của nam (A, B, C) sẽ được nhận phần thưởng trị giá gần 100 triệu đồng.

Giải Best Gross bao gồm quà tặng là 1 gậy Fairway#5 S01 49R 4 sao của hãng Honma trị giá 30,3 triệu đồng, một thẻ hội viên Screen Golf thời hạn 3 tháng của D&G Golf Group VN trị giá 40 triệu đồng, một cây sâm Ngọc Linh tự nhiên 7 năm tuổi trị giá 18 triệu đồng, một túi da cao cấp nam Satano trị giá 4,9 triệu đồng cùng 1 thẻ bạn đọc VIP của Báo Người Lao Động thời hạn sử dụng 2 năm trị giá 1 triệu đồng.

Đáng chờ đợi nhất chính là 3 giải thưởng hole-in-one (H.I.O) dành cho các cú đánh bóng vào lỗ trên green chỉ bằng một gậy, đồng thời nhận về điểm số tuyệt đối.

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 sẽ trao 2 giải thưởng H.I.O chính thức tổng trị giá gần 4,5 tỉ đồng, gồm một giải với 2 ô tô điện VinFast VF9 (1,49 tỉ đồng/chiếc) tại hố 8A và một giải là một ô tô điện VinFast VF9 tại hố 5A.

Riêng tại hố 6B, phần thưởng H.I.O sẽ là bộ gậy Honma BE10 5 sao trị giá 1,6 tỉ đồng. Tiêu chí đoạt giải là golfer nam phải đạt khoảng cách tối thiểu 160 yards còn golfer nữ đạt 135 yards. Ngoài ra, một mini game rất thú vị chờ các golfer thử sức cũng tại hố 4B, đó là người đầu tiên đánh bóng vào vòng gimmie sẽ được nhận quà đặc biệt là một máy bắn yard R2G trị giá 4,5 triệu đồng. Các golfer đánh on green hố 4B sẽ được tặng một nón Honma với số lượng không giới hạn.