Giải golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - 2026: Hấp dẫn các cuộc so tài

Đúng 12 giờ ngày 16-5, các golfer sẽ bước vào cuộc so tài hứa hẹn vô cùng quyết liệt trên cụm 2 sân A và B, dự kiến kéo dài đến 17 giờ sau khi kết thúc thi đấu tại 18 hố golf.

Hào hứng khởi tranh

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" là sự kiện thường niên, do Báo Người Lao Động tổ chức lần đầu vào tháng 9-2023 với ý nghĩa tạo thêm sân chơi dành cho các golfer không chuyên tại TP HCM và các tỉnh, thành trên cả nước, đồng thời qua giải, chung tay tiếp sức các chương trình xã hội do báo phát động và thực hiện.

Các golfer háo hức chờ tranh tài tại Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - năm 2026. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Với quy mô của một sự kiện thể thao kết hợp hoạt động vì cộng đồng, Ban Tổ chức Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 đã chốt thành phần vận động viên (VĐV) tham dự ở con số 144. Lượng golfer này cũng phù hợp với dự án sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM) hiện đại và đạt tiêu chuẩn quốc tế - điểm đến lý tưởng của những người đam mê môn golf trong nước và quốc tế.

Các golfer tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp theo handicap qua một vòng đấu 18 hố tại 3 bảng đấu của nam và bảng đấu dành riêng cho VĐV nữ. VĐV vô địch giải có điểm số tổng thực (gross) thấp nhất sau khi kết thúc phần tranh tài. Trong khi đó, VĐV chiến thắng ở từng bảng sở hữu điểm tổng (net) đã cắt âm thấp nhất sau khi giải kết thúc.

Kết nối cộng đồng golf

Góp mặt ở sự kiện tranh tài từ mùa đầu tiên, diễn viên - MC Bình Minh đến với "Tôi yêu Việt Nam" năm 2026 trong cả 2 vai trò: golfer kiêm đại sứ giải. Có khoảng 10 năm tìm hiểu và tập luyện golf, cựu siêu mẫu và diễn viên này - hiện đảm đương cương vị Chủ tịch G81 Golf Club - rất tự hào vì đã giành khá nhiều giải thưởng khi thi đấu golf.

Diễn viên - MC Bình Minh - golfer kiêm đại sứ Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - năm 2026. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Việc anh đảm nhận vai trò đại sứ Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức không chỉ là sự ghi nhận cho niềm đam mê bền bỉ mà còn cho thấy một nghệ sĩ đang gắn kết thể thao với trách nhiệm xã hội.

Bình Minh cho biết anh rất vinh dự và hạnh phúc khi nhận lời làm đại sứ cho giải đấu của Báo Người Lao Động, bằng hình ảnh và khả năng thi đấu của mình góp phần quảng bá giải đấu cũng như mang lại thành công cho giải.

Loạt giải thưởng hấp dẫn của giải năm nay. Đồ họa: LAN CHI - KIẾN QUÍ

Anh đã chuẩn bị tốt cả về thể lực lẫn kỹ năng cho sự kiện lần này với quyết tâm giành ít nhất một danh hiệu tại giải.

Rất nhiều golfer cũng cho biết sẵn sàng tham dự Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" không chỉ trên lĩnh vực chuyên môn mà còn đóng góp cho các chương trình phục vụ cộng đồng của Báo Người Lao Động.

Giải thưởng hấp dẫn

18 chiếc cúp sang trọng, thiết kế tinh tế, tỉ mỉ sẽ được trao cho các golfer xuất sắc lẫn những VĐV đoạt giải kỹ thuật như Best Gross, nhất, nhì, ba các bảng đấu của nam (A, B, C); nhất, nhì bảng nữ, Longest Drive, Nearest to the Pin và Nearest to the Line.

Áo thi đấu của Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - năm 2026

Giải thưởng hấp dẫn, giá trị cao thu hút sự quan tâm của các golfer đến sát thời hạn đăng ký sau cùng. Các golfer xuất sắc đoạt giải Best Gross hay vị trí thứ nhất ở 3 bảng đấu của nam (A, B, C) sẽ được nhận phần thưởng trị giá gần 100 triệu đồng.

Đáng chờ đợi nhất chính là 3 giải thưởng hole-in-one (H.I.O) dành cho các cú đánh bóng vào lỗ trên green chỉ bằng một gậy, đồng thời nhận về điểm số tuyệt đối.

Các bộ cúp của Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - năm 2026

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 sẽ trao 2 giải thưởng H.I.O chính thức, tổng trị giá gần 4,5 tỉ đồng, gồm một giải với 2 ô tô điện VinFast VF9 (1,49 tỉ đồng/chiếc) tại hố 8A và một giải là một ô tô điện VinFast VF9 tại hố 5A.

Riêng tại hố 6B, phần thưởng H.I.O sẽ là bộ gậy Honma BE10 5 sao trị giá 1,6 tỉ đồng. Tiêu chí đoạt giải là golfer nam phải đạt khoảng cách tối thiểu 160 yards còn golfer nữ đạt 135 yards.

Ngoài ra, một mini game rất thú vị chờ các golfer thử sức cũng tại hố 6B, đó là người đầu tiên đánh bóng vào vòng gimmie sẽ được nhận quà đặc biệt là một máy bắn yard R2G trị giá 4,5 triệu đồng. Các golfer đánh on green hố 6B sẽ được tặng một nón Honma với số lượng không giới hạn.

Giải Lucky Draw, theo đúng nghĩa "quà may mắn", bao gồm nhiều hiện vật có giá trị, đáng chú ý nhất là 2 voucher nghỉ dưỡng tại khách sạn Continental Saigon trị giá 20 triệu đồng.