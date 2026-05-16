Giải golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - 2026: Hấp dẫn các cuộc so tài

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Giải golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - 2026: Hấp dẫn các cuộc so tài

ĐÀO TÙNG

144 golfer sẽ chính thức đua tài tại Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM) vào trưa 16-5

Đúng 12 giờ ngày 16-5, các golfer sẽ bước vào cuộc so tài hứa hẹn vô cùng quyết liệt trên cụm 2 sân A và B, dự kiến kéo dài đến 17 giờ sau khi kết thúc thi đấu tại 18 hố golf.

Hào hứng khởi tranh

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" là sự kiện thường niên, do Báo Người Lao Động tổ chức lần đầu vào tháng 9-2023 với ý nghĩa tạo thêm sân chơi dành cho các golfer không chuyên tại TP HCM và các tỉnh, thành trên cả nước, đồng thời qua giải, chung tay tiếp sức các chương trình xã hội do báo phát động và thực hiện.

Giải golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - 2026: Hấp dẫn các cuộc so tài - Ảnh 1.

Các golfer háo hức chờ tranh tài tại Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - năm 2026. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Với quy mô của một sự kiện thể thao kết hợp hoạt động vì cộng đồng, Ban Tổ chức Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 đã chốt thành phần vận động viên (VĐV) tham dự ở con số 144. Lượng golfer này cũng phù hợp với dự án sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM) hiện đại và đạt tiêu chuẩn quốc tế - điểm đến lý tưởng của những người đam mê môn golf trong nước và quốc tế.

TIN LIÊN QUAN

Các golfer tranh tài theo thể thức đấu gậy trực tiếp theo handicap qua một vòng đấu 18 hố tại 3 bảng đấu của nam và bảng đấu dành riêng cho VĐV nữ. VĐV vô địch giải có điểm số tổng thực (gross) thấp nhất sau khi kết thúc phần tranh tài. Trong khi đó, VĐV chiến thắng ở từng bảng sở hữu điểm tổng (net) đã cắt âm thấp nhất sau khi giải kết thúc.

Kết nối cộng đồng golf

Góp mặt ở sự kiện tranh tài từ mùa đầu tiên, diễn viên - MC Bình Minh đến với "Tôi yêu Việt Nam" năm 2026 trong cả 2 vai trò: golfer kiêm đại sứ giải. Có khoảng 10 năm tìm hiểu và tập luyện golf, cựu siêu mẫu và diễn viên này - hiện đảm đương cương vị Chủ tịch G81 Golf Club - rất tự hào vì đã giành khá nhiều giải thưởng khi thi đấu golf.

Giải golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - 2026: Hấp dẫn các cuộc so tài - Ảnh 2.

Diễn viên - MC Bình Minh - golfer kiêm đại sứ Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - năm 2026. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Việc anh đảm nhận vai trò đại sứ Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức không chỉ là sự ghi nhận cho niềm đam mê bền bỉ mà còn cho thấy một nghệ sĩ đang gắn kết thể thao với trách nhiệm xã hội.

Bình Minh cho biết anh rất vinh dự và hạnh phúc khi nhận lời làm đại sứ cho giải đấu của Báo Người Lao Động, bằng hình ảnh và khả năng thi đấu của mình góp phần quảng bá giải đấu cũng như mang lại thành công cho giải.

Giải golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - 2026: Hấp dẫn các cuộc so tài - Ảnh 3.

Loạt giải thưởng hấp dẫn của giải năm nay. Đồ họa: LAN CHI - KIẾN QUÍ

Anh đã chuẩn bị tốt cả về thể lực lẫn kỹ năng cho sự kiện lần này với quyết tâm giành ít nhất một danh hiệu tại giải.

Rất nhiều golfer cũng cho biết sẵn sàng tham dự Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" không chỉ trên lĩnh vực chuyên môn mà còn đóng góp cho các chương trình phục vụ cộng đồng của Báo Người Lao Động.

Giải thưởng hấp dẫn

18 chiếc cúp sang trọng, thiết kế tinh tế, tỉ mỉ sẽ được trao cho các golfer xuất sắc lẫn những VĐV đoạt giải kỹ thuật như Best Gross, nhất, nhì, ba các bảng đấu của nam (A, B, C); nhất, nhì bảng nữ, Longest Drive, Nearest to the Pin và Nearest to the Line.

Giải golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - 2026: Hấp dẫn các cuộc so tài - Ảnh 4.

Áo thi đấu của Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - năm 2026

Giải thưởng hấp dẫn, giá trị cao thu hút sự quan tâm của các golfer đến sát thời hạn đăng ký sau cùng. Các golfer xuất sắc đoạt giải Best Gross hay vị trí thứ nhất ở 3 bảng đấu của nam (A, B, C) sẽ được nhận phần thưởng trị giá gần 100 triệu đồng.

Đáng chờ đợi nhất chính là 3 giải thưởng hole-in-one (H.I.O) dành cho các cú đánh bóng vào lỗ trên green chỉ bằng một gậy, đồng thời nhận về điểm số tuyệt đối.

Giải golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - 2026: Hấp dẫn các cuộc so tài - Ảnh 5.

Các bộ cúp của Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - năm 2026

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 sẽ trao 2 giải thưởng H.I.O chính thức, tổng trị giá gần 4,5 tỉ đồng, gồm một giải với 2 ô tô điện VinFast VF9 (1,49 tỉ đồng/chiếc) tại hố 8A và một giải là một ô tô điện VinFast VF9 tại hố 5A.

TIN LIÊN QUAN

Riêng tại hố 6B, phần thưởng H.I.O sẽ là bộ gậy Honma BE10 5 sao trị giá 1,6 tỉ đồng. Tiêu chí đoạt giải là golfer nam phải đạt khoảng cách tối thiểu 160 yards còn golfer nữ đạt 135 yards.

Ngoài ra, một mini game rất thú vị chờ các golfer thử sức cũng tại hố 6B, đó là người đầu tiên đánh bóng vào vòng gimmie sẽ được nhận quà đặc biệt là một máy bắn yard R2G trị giá 4,5 triệu đồng. Các golfer đánh on green hố 6B sẽ được tặng một nón Honma với số lượng không giới hạn.

Giải Lucky Draw, theo đúng nghĩa "quà may mắn", bao gồm nhiều hiện vật có giá trị, đáng chú ý nhất là 2 voucher nghỉ dưỡng tại khách sạn Continental Saigon trị giá 20 triệu đồng. 

Các golfer có mặt tại khu vực Main Starter lúc 11 giờ 25 phút để làm lễ khai mạc và di chuyển ra khu vực phát bóng. 144 golfer sẽ tranh tài theo thể thức đấu gậy cá nhân ở 18 hố dựa trên handicap chính thức, công bố vào ngày 16-5.

Giải golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - 2026: Hấp dẫn các cuộc so tài - Ảnh 6.
Giải golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 4 - 2026: Hấp dẫn các cuộc so tài - Ảnh 7.

 

Tin liên quan

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 năm 2026: Công bố áo đấu và cúp chiến thắng

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 năm 2026: Công bố áo đấu và cúp chiến thắng

Hình ảnh áo đấu cùng bộ cúp dành cho những người chiến thắng tại Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 năm 2026 thu hút được sự quan tâm của cộng đồng golfer

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026: Bùng nổ hơn 6 tỉ đồng giá trị giải thưởng

(NLĐO) - Tổng giải thưởng H.I.O hơn 6 tỉ đồng cùng các phần quà chuyên môn, kỹ thuật giá trị cao tạo tại Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026.

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026: Hơn cả một giải đấu

Nhằm vinh danh golfer xuất sắc nhất, giải Best Gross năm nay thực sự thu hút sự chú ý của cộng đồng

Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” sân golf Tân Sơn Nhất tiêu chuẩn quốc tế trách nhiệm xã hội báo Người Lao Động chương trình xã hội Vì cộng đồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo