Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026: Bùng nổ hơn 6 tỉ đồng giá trị giải thưởng

Báo Người Lao Động sẽ tổ chức Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - năm 2026 vào ngày 16-5 tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP HCM), quy tụ 144 golfer phong trào tranh tài theo thể thức đấu gậy cá nhân 18 hố.

Sau ba mùa tổ chức thành công, giải đấu năm nay tiếp tục mở rộng quy mô và tăng mạnh giá trị giải thưởng nhằm thu hút cộng đồng golfer trong và ngoài nước. Không chỉ là sân chơi thể thao dành cho giới doanh nhân và người yêu golf, giải còn hướng đến các hoạt động cộng đồng, lan tỏa thông điệp sẻ chia và phụng sự xã hội.



Do trùng thời hạn bảo dưỡng của hai cụm sân C-D, các cuộc tranh tài của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - 2026 sẽ được điều chỉnh qua cụm sân A-B khá tương đồng về điều kiện tự nhiên cũng như các tiêu chí kỹ thuật.

Giải thưởng hấp dẫn, giá trị cao vẫn đang thu hút sự quan tâm của các golfer đến sát thời hạn đăng ký sau cùng. Bên cạnh các giải chuyên môn dành cho các golfer xuất sắc, bao gồm Best Gross; nhất, nhì, ba mỗi bảng nam (A, B, C) và nhất, nhì bảng nữ, còn có các giải kỹ thuật như Nearest to the Pin dành cho nam và nữ (hố 5A và 4B); giải kỹ thuật Nearest to the Line dành cho nam và nữ (hố 1A và 5B); giải kỹ thuật Longest Drive dành cho nam (hố 9B), dành cho nữ (hố 3A).

Nhằm vinh danh golfer xuất sắc nhất, giải Best Gross năm nay thực sự thu hút sự chú ý của cộng đồng với giải thưởng lên đến gần 100 triệu đồng. Quà tặng là 1 gậy Fairway#5 S01 49R 4 sao của hãng Honma trị giá 30,3 triệu đồng, một thẻ hội viên Screen Golf thời hạn 3 tháng của D&G Golf Group VN trị giá 40 triệu đồng, một cây sâm Ngọc Linh tự nhiên 7 năm tuổi trị giá 18 triệu đồng; một túi da cao cấp nam Satano trị giá 6,79 triệu đồng cùng 1 thẻ bạn đọc VIP của báo Người Lao Động thời hạn sử dụng 2 năm trị giá 1 triệu đồng.

Các golfer xếp vị trí thứ nhất ba bảng A, B, C của nam sẽ nhận phần thưởng gồm gậy Putter thủ công Diawings Blade trị giá 55 triệu đồng, một thẻ hội viên Screen Golf thời hạn 3 tháng của D&G Golf Group VN trị giá 40 triệu đồng và 1 thẻ bạn đọc VIP của báo Người Lao Động thời hạn sử dụng 1 năm trị giá 600.000 đồng.

Á quân các bảng nam được nhận thưởng 1 thẻ bạn đọc VIP của báo Người Lao Động thời hạn sử dụng 6 tháng trị giá 300.000 đồng cùng một chai rượu sâm Ngọc Linh có giá 1.390.000 đồng

Xếp thứ ba ở các bảng nam, các golfer sẽ nhận thưởng 1 thẻ bạn đọc VIP của báo Người Lao Động thời hạn sử dụng 3 tháng trị giá 200.000 đồng, một chai rượu sâm Ngọc Linh có giá 1.390.000 đồng.

Nữ golfer về nhất bảng đấu của mình sẽ được nhận phần thưởng một túi da cao cấp nữ Satano 3,59 triệu đồng, một thẻ hội viên Screen Golf thời hạn 3 tháng của D&G Golf Group VN trị giá 40 triệu đồng và 1 thẻ bạn đọc VIP của báo Người Lao Động thời hạn sử dụng 1 năm trị giá 600.000 đồng.

Trong khi đó, người về nhì bảng nữ cũng sẽ được nhận phần thưởng một túi da cao cấp nữ Satano 3,59 triệu đồng cùng 1 thẻ bạn đọc VIP của báo Người Lao Động thời hạn sử dụng 6 tháng trị giá 300.000 đồng.

Nhóm giải kỹ thuật (Nearest to the Pin dành cho nam và nữ, Nearest to the Line dành cho nam và nữ, giải kỹ thuật Longest Drive dành cho nam và nữ) sẽ nhận chung mức thưởng là 1 thẻ bạn đọc VIP của báo Người Lao Động thời hạn sử dụng 3 tháng trị giá 200.000 đồng cùng một chai rượu sâm Ngọc Linh có giá 1.390.000 đồng.

Với sự đồng hành của hãng sản xuất Clara Vietnam, thương hiệu trang phục golf Satano sẽ hiện diện ở các phần quà doorgift (ống tay golf Satano) và các giải thưởng chuyên môn (ô cao cấp Satano, túi da cao cấp nữ Satano, túi da cao cấp nam Satano). Satano cũng là thương hiệu cung cấp áo đấu và mũ thi đấu cho các golfer tại giải năm nay.

Tại gala trao giải, các golfer sẽ có cơ hội được nhận nhiều quà tặng phong phú ở phần rút thăm may mắn, bao gồm nhiều mũ cao cấp, ô cao cấp, ống tay, vớ Satano, 2 voucher nghỉ dưỡng tại Hotel Continental Saigon trị giá 10 triệu đồng/voucher, 5 cây sâm ngọc linh Saponin trị giá 18 triệu đồng/cây.

Quà doorgift tặng cho từng VĐV trước giờ ra sân tranh tài cũng khá phong phú, bao gồm áo, nón, ống tay hiệu Satano; kem chống nắng La Roche-Posay, thẻ dành cho bạn đọc VIP của báo Người Lao Động thời hạn 3 tháng, voucher 200.000 đồng mua sản phẩm Gốm Bát Tràng.

Đáng chờ đợi nhất chính là 3 giải thưởng hole-in-one (H.I.O) dành cho các cú đánh bóng vào lỗ trên green chỉ bằng một gậy, đồng thời nhận về điểm số tuyệt đối.

Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 4 - 2026 sẽ trao 2 giải thưởng H.I.O chính thức tổng trị giá gần 4,5 tỉ đồng, gồm một giải với 2 xe hơi điện VinFast VF9 (1,49 tỉ đồng/chiếc) tại hố 8A và một giải là một xe hơi điện VinFast VF9 tại hố 5A.

Riêng tại hố 6B, phần thưởng H.I.O sẽ là bộ gậy Honma BE10 5 sao trị giá 1,6 tỉ đồng. Tiêu chí đoạt giải là golfer nam phải đạt khoảng cách tối thiểu 160 yards còn golfer nữ đạt 135 yards. Ngoài ra, một mini game rất thú vị chờ các golfer thử sức cũng tại hố 6B, đó là người đầu tiên đánh bóng vào vòng gimmy sẽ được nhận quà đặc biệt là một máy bắn yard R2G trị giá 4.500.000đ. Các golfer đánh on green hố 6B sẽ được tặng 1 nón Honma với số lượng không giới hạn.

Theo Ban tổ chức, các hố par 3 được chọn trao thưởng H.I.O đều có độ khó cao. Hố 8A dài 206 yards với chướng ngại vật nước, hố cát; hố 5A dài 176 yards với green hẹp và uốn lượn, "biển" cát thoáng nhìn rất mênh mông trong khi hố 6B dài 194 yards với nhiều bẫy cát phía trước bên trái lẫn bên phải, green được thiết kế dốc khá tinh tế.