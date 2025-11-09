Trung vệ cao 1,96 m giúp Hoàng Anh Gia Lai thoát thua trên sân nhà

Trung vệ cao 1,96m giúp Hoàng Anh Gia Lai thoát thua vòng 11 - Clip: FPT Play

Từng thắng Thanh Hóa ở vòng loại Cúp Quốc gia 2025-2026, CLB Hoàng Anh Gia Lai thêm phần tự tin giành 3 điểm khi tái đấu đối thủ này trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 11 V-League mùa này.

Thủ thành Trung Kiên tiếp tục để thủng lưới trước ngày lên tuyển quốc gia

Đội bóng xứ Thanh đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng cũng như kinh phí hoạt động nhưng vẫn thể hiện quyết tâm có điểm trong chuyến hành quân đến phố núi. Đoàn quân HLV Choi Won-kwon chủ động pressing, đẩy cao nhịp độ trận đấu ngay từ đầu, dồn đội chủ nhà vào thế chống đỡ.

Cuối hiệp 1, Mbodj ghi bàn giúp Thanh Hóa vươn lên dẫn trước. Pha lập công này cũng giúp đội khách thêm phần hưng phấn, tự tin triển khai các miếng tấn công biên sở trường, nơi có góp mặt của tiền vệ linh động Văn Thuận và tiền đạo Rimario.

Hoàng Anh Gia Lai thoát thua phút cuối trận

Trong thế bị dẫn bàn, đoàn quân HLV Lê Quang Trãi cũng không dám dâng cao tấn công vì sợ lộ điểm yếu khâu phòng thủ. Hoàng Anh Gia Lai trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công và bế tắc trong khâu tìm bàn thắng.

Khi khán giả nhà nghĩ rằng đội bóng nhà bầu Đức sẽ "trắng tay" trên sân nhà thì bất ngờ xảy ra ở phút 90+9 cuối trận. Trong tình huống bóng cố định, trung vệ Đinh Quang Kiệt lên tham gia tấn công vào dứt điểm tinh tế giúp Hoàng Anh Gia Lai ấn định kết quả hòa 1-1.

Với 1 điểm ở vòng 11, Thanh Hóa có cùng điểm số với Hoàng Anh Gia Lai và lần lượt chia nhau vị trí thứ 11, 12 trên bảng xếp hạng. Cả hai đội bóng này đều còn một trận chưa đấu và có thể cải thiện vị thứ nếu giành chiến thắng ở vòng đấu bù.