Thể thao

Màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trên sân PVF

Tường Phước (Ảnh: CLB PVF-CAND)

(NLĐO) - Chủ nhà PVF-CAND gây bất ngờ khi cầm hòa 2-2 trước đội bóng mạnh Thể Công Viettel ở vòng 11 V-League 2025-2026 tối 8-11

PVF-CAND và Thể Công Viettel - Clip: FPT Play

Đúng với dự đoán, CLB PVF-CAND tận dụng lợi thế sân nhà và bắt nhịp trận đấu nhanh hơn đội khách Thể Công Viettel. Đoàn quân HLV Thạch Bảo Khanh mở tỉ số trận đấu nhờ pha lập công của ngoại binh Amarildo ở phút 20.

Màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trên sân PVF - Ảnh 1.

Màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trên sân PVF - Ảnh 2.

Amarildo ghi bàn mở tỉ số

Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Popov siết lại đội hình, dồn lên phần sân đối phương hòng tìm bàn gỡ. Nhưng phải đến phút 73, Thể Công Viettel mới có thể ăn mừng, sau khi trung vệ Việt kiều Kyle Nino tham gia tấn công, bật cao đánh đầu ghi bàn sau tình huống đá phạt cố định bên cánh phải của đồng đội.

Giải tỏa áp lực, đội khách tiếp tục chủ động đôi công và vươn lên dẫn trước PVF-CAND nhờ pha lập công của tuyển thủ U22 quốc gia Khuất Văn Khang ở phút 80. Những tưởng đoàn quân HLV Popov sẽ có màn ngược dòng thắng đối thủ thì bất ngờ diễn ra ở những phút bù giờ cuối trận.

Màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trên sân PVF - Ảnh 3.

Màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trên sân PVF - Ảnh 4.

Thanh Nhàn thi đấu "quả cảm" trước dàn sao đắt giá của Thể Công Viettel

Vào sân từ băng ghế dự bị, "lão tướng" Hoàng Vũ Samson tỏa sáng ở phút 90+3, ấn định kết quả hòa 2-2. Tiền đạo nhập tịch chạy chỗ nhạy bén, trước khi đón đường chuyền của đồng đội Huy Hùng và dứt điểm một chạm tinh tế, hạ gục thủ thành trẻ Văn Việt.

Kết quả hòa tạm giúp PVF-CAND thoát vị trí cuối bảng xếp hạng V-League 2025-2026 với 8 điểm, nhiều hơn nhóm bám đuổi vỏn vẹn 1 điểm song cũng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Thể Công đánh mất cơ hội trở lại tốp 2, tạm xếp thứ 3 khi kém Công an Hà Nội 1 điểm và Ninh Bình đến 5 điểm.

Màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trên sân PVF - Ảnh 5.

"Lão tướng" Hoàng Vũ Samson mang về 1 điểm cho đội nhà PVF-CAND

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

PVF-CAND Thể Công Viettel V-League 2025-2026
