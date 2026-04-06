Giải trí

Lý do Trang Pháp được chọn thi "Đạp gió 2026" xứ Trung

Thùy Trang

(NLĐO) - Liệu Trang Pháp có thu về thành tích như cách mà Chi Pu đã có được từ sân chơi âm nhạc "Đạp gió" xứ tỉ dân này?

Vì sao Trang Pháp được tham gia "Đạp gió 2026"?

Lý do Trang Pháp được chọn thi Đạp Gió 2026 xứ Trung? - Ảnh 1.

Trang Pháp là khách mời quốc tế duy nhất tại "Đạp gió 2026"

Sự xuất hiện của Trang Pháp tại sân chơi "Đạp gió 2026" xứ Trung là bài toán tỉ mỉ của đơn vị sản xuất Mango TV. Nói một chút về Mango TV thì đây là nền tảng phát trực tuyến (streaming) và doanh nghiệp Internet hàng đầu Trung Quốc, thuộc sở hữu của Mango Excellent Media, được quản lý bởi Hệ thống Phát thanh Truyền hình Hồ Nam.

Thành lập năm 2006, Mango TV chuyên sản xuất, độc quyền phim truyền hình và các chương trình giải trí thực tế quy mô lớn, nổi tiếng tại Trung Quốc và quốc tế.

Mango TV ngày càng trở nên quen thuộc với khán giả Việt Nam khi Yeah1 là đơn vị hợp tác chiến lược lớn của Mango TV khi mang về các chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" và "Mẹ siêu nhân", giúp nâng cao chất lượng sản xuất nội dung.

Trở lại với việc Trang Pháp xuất hiện trong chương trình "Đạp gió 2026", là sự bắt tay của Yeah 1 và Mango TV. Thực tế, vài năm gần đây, sân chơi "Đạp gió" của xứ Trung không có sự xuất hiện của các khách mời nước ngoài. Sau những hiệu ứng bùng nổ với sự tham gia của các khách mời nước ngoài, nhà sản xuất thay đổi chiến lược phát triển.

Theo đó, sân chơi không còn khách mời quốc tế mà chỉ tập trung vào các nhân tố nội địa. Dù chưa đưa ra câu trả lời chính thức nhưng nhiều nguồn tin phân tích "việc "khép cửa" sau thời gian "mở cửa" của Mango TV là cách để họ bảo toàn văn hóa bản địa.

Viêc nhiều khách mời quốc tế tham gia có thể mang đến những phong trào, xu hướng văn hóa từ bên ngoài và điều đó có thể dẫn đến sự nhũng nhiễu về văn hóa bởi hiện tượng ngoại lai. Sau khi "mở cửa" và đạt được những hiệu ứng như dự tính, chương trình tiến đến hành trình tiếp theo là duy trì độ nóng của chương trình nhưng vẫn phải bào toàn văn hóa bản địa một cách trọn vẹn nhất.

Điều này lý giải cho việc sân chơi này không còn xuất hiện khách mời ngoại quốc nữa. Nhưng tại sao Trang Pháp lại được tham gia chương trình năm nay? Và Trang Pháp là khách mời quốc tế duy nhất của chương trình. Lý do, Mango TV mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam. Việc có khách mời bản địa là cách nhanh nhất để Mango TV đạt được mục tiêu của mình.

Không chỉ có nền tảng truyền hình này tấn công thị trường Việt mà hằng hà những hoạt động kinh doanh khác cũng manh nha có mặt tại Việt Nam. Vì vậy, tìm một gương mặt bản địa đầu tiên để đặt nền tảng cho chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh chính là bước đi khôn ngoan của nhà sản xuất.

Cơ hội cho Trang Pháp?

Lý do Trang Pháp được chọn thi Đạp Gió 2026 xứ Trung? - Ảnh 2.

Trang Pháp trong màn tự giới thiệu tại chương trình

Nếu trước đây, Chi Pu đi thi "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" xuất phát từ lời mời cá nhân thì Trang Pháp được đối tác của Mango TV là Yeah1 tạo cơ hội tham gia. Không khó để nhận ra, đây là lựa chọn hợp lý của nhà sản xuất Việt Nam khi Trang Pháp đủ tài năng để chinh chiến và cũng chịu chi trong dàn dựng (máu chiến) để có thể mang về những tự hào.

Nhưng liệu rằng, những tính toán tưởng chừng rất hợp lý này có thể mang đến những thành tựu như mong muốn? So sánh là điều khập khiễng vì rõ ràng, Trang Pháp không thua Chi Pu về máu chiến, khát vọng và cả niềm tự hào dân tộc khi tham gia chương trình này. Thậm chí, Trang Pháp còn nhỉnh hơn Chi Pu về mặt chuyên môn khi biết sáng tác, làm nhạc. Tức Trang Pháp có khả năng chủ động trong mọi tiết mục biểu diễn của mình.

Trang Pháp cũng hơn Chi Pu ở khoản ngôn ngữ khi lưu loát tiếng Anh, tiếng Pháp, Tây Ban Nha và bắt đầu làm quen với tiếng Hoa. Chi Pu đã tạo nên một hành trình đẹp ở "Đạp gió" và cô có hẳn lượng người hâm mộ từ xứ Trung.

Ngỡ rằng từ thành công của Chi Pu từ sân chơi này, người kế nhiệm Sulli Hạ Linh sẽ mang đến những dấu ấn nổi bật vì có thời gian chuẩn bị. Nhưng trái lại, Sulli Hạ Linh lại thất bại trong hành trình chinh phục khán giả quốc tế và thậm chí, cô cũng biến mất hoàn toàn sau cuộc thi. Còn với Trang Pháp, chương trình đã lên sóng vào ngày 4-2, với phần giới thiệu và cho các nữ nghệ sĩ tham gia mùa 7 gặp gỡ, giao lưu với nhau.

Trong ngày chào sân show Trung Quốc, đại diện Việt Nam - Trang Pháp - đã xuất hiện với thần thái cực slay và có màn catwalk thần sầu trên sân khấu. Cô cũng là nghệ sĩ quốc tế duy nhất tham gia mùa 7 của chương trình. Tuy nhiên, trên sóng livestream, cư dân mạng đã soi được khoảnh khắc đầy tranh cãi, nghi vấn Trang Pháp bị cả dàn "Chị đẹp Cbiz" ghẻ lạnh.

Cụ thể, trong lúc nữ ca sĩ Việt đang nỗ lực nói tiếng Trung giới thiệu về bản thân, chỉ có 2 MC dẫn dắt chương trình chăm chú lắng nghe, còn các nghệ sĩ xung quanh đều tám chuyện riêng với nhau không ai tương tác, quan tâm đến Trang Pháp. Hình ảnh toàn cảnh nghi Trang Pháp bị các ngôi sao Cbiz tại Đạp gió "bơ đẹp" trong ngày đầu ra mắt ngay lập tức khiến fan Việt bức xúc, chạnh lòng.

Còn quá sớm để nói Trang Pháp có "làm nên chuyện hay không" nhưng rõ ràng, Trang Pháp đang rất cố gắng để không chỉ giới thiệu bản thân mà còn giới thiệu âm nhạc Việt với khán giả quốc tế.

 Bù cho bất lợi về khán giả (đối thủ đều có ưu thế sân nhà), Trang Pháp vẫn đang dùng mọi kỹ năng chuyên môn để chinh phục khán giả.

