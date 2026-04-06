HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

GREY D không hổ danh "hoàng tử nhạc số"

Thùy Trang

(NLĐO) - GREY D lập kỳ tích với side A "ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM", phủ sóng toàn bộ bảng xếp hạng nhạc số.

Tái xuất sau 2 năm, GREY D chiếm lĩnh nhạc số

GREY D không hổ danh "hoàng tử nhạc số" - Ảnh 1.

Tái xuất sau 2 năm, GREY D chiếm lĩnh nhạc số

Mới đây, bảng xếp hạng Apple Music Việt Nam ghi nhận biến động đáng chú ý khi ca khúc "Hóa ra..." của GREY D chính thức vươn lên vị trí No.1, đưa "SWIM" của BTS xuống No.2.

Trước màn comeback ARIRANG của nhóm nhạc toàn cầu BTS đang chiếm lĩnh các bảng xếp hạng nhạc số, việc một nghệ sĩ Việt Nam vượt qua BTS ngay trong giai đoạn fan đẩy mạnh hoạt động streaming khiến fan nhạc kinh ngạc, thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường.

Không chỉ dừng lại ở vị trí dẫn đầu, GREY D tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn bảng xếp hạng Apple Music Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, có 6 ca khúc thuộc side A album "ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM" góp mặt trong top 10, bao gồm: "Hóa ra..." (#1), "yêu em như... " (#3), "Đôi mắt kẻ tình si" (#4), "Mới hôm qua" (#7), "Mộng tình" (#8) và "Tựa đầu" (#9). Ngoài ra, track interlude "Hơi thở của gió" cũng lọt top 20 ở vị trí #14. Thành tích này cho thấy sự đồng đều về sức hút của toàn bộ side A, thay vì chỉ tập trung vào một ca khúc chủ đề.

Trên các nền tảng nhạc số khác, dự án cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Toàn bộ 7 track thuộc side A đang đồng loạt thăng hạng trên Spotify và YouTube. Trong đó, lead single "Hóa ra..." đạt vị trí #6 trên bảng xếp hạng YouTube Music Trending (theo thống kê bên thứ ba). Ngày 3-4, ca khúc "yêu em như..." vươn lên vị trí #6 Spotify Việt Nam, theo sau là "Hóa ra..." ở #7, trong khi các ca khúc còn lại đều nằm trong top 20.

Side A của album đã chạm mốc 1 triệu lượt stream trên Spotify ngay trong ngày 31-3. Trước đó, ngay sau khi phát hành, dự án cũng nhanh chóng leo lên vị trí No.1 bảng xếp hạng album Apple Music Việt Nam trong ngày 29-3. Những con số này góp phần củng cố danh xưng "hoàng tử nhạc số" gắn liền với GREY D.

GREY D với màn tái xuất ý nghĩa

GREY D không sử dụng các chiêu thức gây tranh luận để thu hút sự chú ý. Nam ca sĩ và ST.319 lựa chọn cách tiếp cận tập trung hoàn toàn vào âm nhạc, để chính sản phẩm tạo hiệu ứng lan tỏa. Sau 2 năm vắng bóng, sự trở lại của GREY D với "ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM" nhanh chóng tạo dấu ấn và trở thành một trong những màn comeback đáng chú ý của Vpop từ đầu năm 2026.

GREY D không hổ danh "hoàng tử nhạc số" - Ảnh 2.

GREY D với màn tái xuất ý nghĩa

Bên cạnh các thành tích trên nền tảng số, phản ứng từ cộng đồng người hâm mộ cũng ghi nhận nhiều hoạt động đáng chú ý. Ngày 3-4, fan đã triển khai màn hình LED tại Vincom Đồng Khởi - một trong những vị trí trung tâm tại TP HCM để chúc mừng màn comeback của GREY D. Nội dung hiển thị gây chú ý với thông điệp mang tính kêu gọi: "Stream nhạc GREY D lên hạng nhất. Quyết không cho ảnh biến mất", cùng dòng chữ "hoàng tử nhạc số GREY D đã ra khỏi tầng hầm".

Hoạt động này phần nào phản ánh sự mong chờ kéo dài suốt 2 năm của cộng đồng người nghe, đồng thời cho thấy mức độ gắn kết giữa nghệ sĩ và fan trong giai đoạn tái xuất.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến từ người hâm mộ cho rằng side A của "ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM" là sản phẩm "xứng đáng với thời gian chờ đợi", ghi nhận sự đầu tư về âm nhạc và định hướng rõ ràng sau quãng thời gian im ắng.

Những phản hồi tích cực này góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa, hỗ trợ cho đà tăng trưởng của album trên các bảng xếp hạng.

Tin liên quan

(NLĐO) - Sự kiện ra mắt album sau 2 năm ở ẩn của GREY D nhận được sự ủng hộ áp đảo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo