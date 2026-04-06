GREY D không hổ danh "hoàng tử nhạc số"

Tái xuất sau 2 năm, GREY D chiếm lĩnh nhạc số

Mới đây, bảng xếp hạng Apple Music Việt Nam ghi nhận biến động đáng chú ý khi ca khúc "Hóa ra..." của GREY D chính thức vươn lên vị trí No.1, đưa "SWIM" của BTS xuống No.2.

Trước màn comeback ARIRANG của nhóm nhạc toàn cầu BTS đang chiếm lĩnh các bảng xếp hạng nhạc số, việc một nghệ sĩ Việt Nam vượt qua BTS ngay trong giai đoạn fan đẩy mạnh hoạt động streaming khiến fan nhạc kinh ngạc, thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường.

Không chỉ dừng lại ở vị trí dẫn đầu, GREY D tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn bảng xếp hạng Apple Music Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, có 6 ca khúc thuộc side A album "ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM" góp mặt trong top 10, bao gồm: "Hóa ra..." (#1), "yêu em như... " (#3), "Đôi mắt kẻ tình si" (#4), "Mới hôm qua" (#7), "Mộng tình" (#8) và "Tựa đầu" (#9). Ngoài ra, track interlude "Hơi thở của gió" cũng lọt top 20 ở vị trí #14. Thành tích này cho thấy sự đồng đều về sức hút của toàn bộ side A, thay vì chỉ tập trung vào một ca khúc chủ đề.

Trên các nền tảng nhạc số khác, dự án cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Toàn bộ 7 track thuộc side A đang đồng loạt thăng hạng trên Spotify và YouTube. Trong đó, lead single "Hóa ra..." đạt vị trí #6 trên bảng xếp hạng YouTube Music Trending (theo thống kê bên thứ ba). Ngày 3-4, ca khúc "yêu em như..." vươn lên vị trí #6 Spotify Việt Nam, theo sau là "Hóa ra..." ở #7, trong khi các ca khúc còn lại đều nằm trong top 20.

Side A của album đã chạm mốc 1 triệu lượt stream trên Spotify ngay trong ngày 31-3. Trước đó, ngay sau khi phát hành, dự án cũng nhanh chóng leo lên vị trí No.1 bảng xếp hạng album Apple Music Việt Nam trong ngày 29-3. Những con số này góp phần củng cố danh xưng "hoàng tử nhạc số" gắn liền với GREY D.

GREY D với màn tái xuất ý nghĩa

GREY D không sử dụng các chiêu thức gây tranh luận để thu hút sự chú ý. Nam ca sĩ và ST.319 lựa chọn cách tiếp cận tập trung hoàn toàn vào âm nhạc, để chính sản phẩm tạo hiệu ứng lan tỏa. Sau 2 năm vắng bóng, sự trở lại của GREY D với "ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM" nhanh chóng tạo dấu ấn và trở thành một trong những màn comeback đáng chú ý của Vpop từ đầu năm 2026.

Bên cạnh các thành tích trên nền tảng số, phản ứng từ cộng đồng người hâm mộ cũng ghi nhận nhiều hoạt động đáng chú ý. Ngày 3-4, fan đã triển khai màn hình LED tại Vincom Đồng Khởi - một trong những vị trí trung tâm tại TP HCM để chúc mừng màn comeback của GREY D. Nội dung hiển thị gây chú ý với thông điệp mang tính kêu gọi: "Stream nhạc GREY D lên hạng nhất. Quyết không cho ảnh biến mất", cùng dòng chữ "hoàng tử nhạc số GREY D đã ra khỏi tầng hầm".

Hoạt động này phần nào phản ánh sự mong chờ kéo dài suốt 2 năm của cộng đồng người nghe, đồng thời cho thấy mức độ gắn kết giữa nghệ sĩ và fan trong giai đoạn tái xuất.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến từ người hâm mộ cho rằng side A của "ÁNH SÁNG • MÀN ĐÊM" là sản phẩm "xứng đáng với thời gian chờ đợi", ghi nhận sự đầu tư về âm nhạc và định hướng rõ ràng sau quãng thời gian im ắng.

Những phản hồi tích cực này góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa, hỗ trợ cho đà tăng trưởng của album trên các bảng xếp hạng.