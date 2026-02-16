HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải mã hiện tượng “Xích Mã” 60 năm mới gặp một lần

Huệ Bình tổng hợp (theo Sina, Yahoo News, 8world )

(NLĐO) – Dưới góc nhìn hiện đại, năm Bính Ngọ 2026 tượng trưng cho sự năng động, nhiệt huyết và khai sáng.

Trước thềm Xuân mới, năm Bính Ngọ 2026, những thảo luận xung quanh hiện tượng Xích Mã (Ngựa đỏ) và chu kỳ 60 năm một lần đang trở thành tâm điểm của dư luận.

Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế và văn hóa Trung Quốc cho rằng thay vì lo ngại về những quan niệm cổ xưa, mọi người nên nhìn nhận năm này như một động lực cho sự phát triển xã hội.

Giải mã hiện tượng "Hỏa vượng"

Trước hết, để hiểu tại sao năm 2026 lại được coi là năm của lửa, chúng ta cần xem xét sự kết hợp giữa Thiên can và Địa chi.

Theo ngũ hành, Thiên can Bính đại diện cho Dương Hỏa, tượng trưng cho ánh sáng mặt trời mạnh mẽ và rực rỡ. Trong khi đó, Địa chi Ngọ cũng thuộc hành Hỏa, gắn liền với thời điểm giữa trưa khi dương khí và nhiệt lượng đạt đỉnh.

Chính vì vậy, sự kết hợp này tạo ra hiện tượng "song Hỏa" hay "lưỡng Hỏa", khiến năng lượng Hỏa trong năm trở nên cực kỳ thịnh vượng.

Theo cách gọi của các chuyên gia phong thủy, đây là năm "lửa chồng lửa", mang lại nguồn năng lượng bùng nổ nhưng cũng đầy thách thức đối với việc duy trì sự cân bằng.

Giải mã hiện tượng “Xích Mã” 60 năm mới gặp một lần - Ảnh 1.

Năm Bính Ngọ còn được gọi là năm "Ngựa lửa" hay "Ngựa đỏ" (Xích Mã). Ảnh: 123RF

Hiện tượng "Xích Mã" và vòng lặp 60 năm

Bên cạnh yếu tố ngũ hành, năm 2026 còn được biết đến với tên gọi "Xích Mã" (Ngựa đỏ).

Một điểm đáng chú ý là hiện tượng này chỉ xuất hiện một lần sau mỗi chu kỳ 60 năm (Lục thập hoa giáp). Lần gần nhất thế giới trải qua năm Bính Ngọ là vào năm 1966, và sự lặp lại vào năm 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và các nhà nghiên cứu văn hóa.

Đặc biệt hơn, trong lịch sử và phong thủy Trung Quốc thường nhắc đến khái niệm "Xích Mã Hồng Dương Kiếp". Đây là cụm từ ám chỉ những biến động có thể xảy ra khi hai năm liên tiếp là Bính Ngọ (Ngựa đỏ) và Đinh Mùi (Dê hồng) cùng xuất hiện.

Quan niệm xưa cho rằng sự dư thừa nhiệt lượng và năng lượng Hỏa có thể dẫn đến những thay đổi mang tính bước ngoặt hoặc các sự kiện bất ngờ trong đời sống xã hội.

Trang Sina dẫn nhận định của các nhà phân tích tại Bắc Kinh chỉ ra rằng trong lịch sử, những năm "Hỏa vượng" thường đi kèm với các bước đột phá lớn về công nghệ và năng lượng. Sức mạnh của "Lửa" chính là sự khai sáng và thúc đẩy những mô hình kinh tế mới thay thế cho những thứ đã lỗi thời.

Trên thực tế, dữ liệu kinh tế cho thấy năng lượng của năm "Xích Mã" thường kích thích tiêu dùng và du lịch. Sự năng động của biểu tượng con Ngựa thúc đẩy dòng chảy giao thương và sự tự tin của các doanh nghiệp trong việc mở rộng quy mô.

Các trang như Yahoo News8world đưa ra một số gợi ý để mọi người chiêm nghiệm nhằm thích nghi với năm "Hỏa vượng" này.

Về trang phục, để làm dịu đi sự nóng nảy của "Hỏa", nên sử dụng các màu sắc thuộc hành Thủy hoặc Kim như xanh dương, đen hoặc trắng. Việc hạn chế mặc quá nhiều màu đỏ rực hay cam đậm được cho là giúp tâm trí bình tĩnh và sáng suốt hơn.

Trong chuyện ăn uống, ưu tiên các thực phẩm thanh nhiệt, giải độc được khuyến khích để bảo vệ sức khỏe.

Những người sinh năm Bính Ngọ thường được mô tả là rất năng động, nhiệt huyết nhưng cũng dễ nóng nảy. Do đó, lời khuyên chính là sự nhẫn nại và kiềm chế cảm xúc để tránh những xung đột không đáng có.

