Thể thao

Giải mã phong độ sa sút khó hiểu của Phil Foden tại Man City

Đăng Minh

(NLĐO) - Các nhà chuyên môn đã chỉ ra loạt vấn đế khiến ngôi sao Phil Foden sa sút phong độ một cách khó hiểu trong màu áo Man City thời gian qua.

Từng được vinh danh cầu thủ hay nhất nước Anh mùa trước, ngôi sao Foden đang trải qua giai đoạn sa sút khó hiểu tại Man City.

Tiền vệ tấn công 25 tuổi chỉ đá chính 4 trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường và thậm chí ngồi dự bị cả trận khi Man City thua Real Madrid 0-3 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm 12-3 (giờ Hà Nội).

Trong 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, tiền vệ sinh năm 2000 chỉ thi đấu 182 phút, trong khi các nhân tố mới như Antoine Semenyo, Rayan Cherki hay Savinho đang được ưu tiên.

Giải mã phong độ sa sút khó hiểu của Phil Foden tại Man City - Ảnh 1.

Phil Foden đang sa sút phong độ khó hiểu tại Man City. Ảnh: AP

Theo nhận định của huyền thoại Wayne Rooney trên BBC, sự thay đổi chiến thuật là nguyên nhân chính khiến Foden mất chỗ đứng.

Man City hiện không còn kiểm soát bóng chậm rãi theo kiểu "chuyền ngang – xuyên tuyến" như trước mà chuyển sang lối đá nhanh, trực diện và giàu thể lực.

Cựu huyền thoại Man United cho rằng Semenyo và Cherki mang lại sự bùng nổ khi cầm bóng lao thẳng vào hàng thủ đối phương, tức phù hợp hơn với hệ thống mới so với phong cách kỹ thuật và thiên về kiểm soát của Foden. 

Thống kê cũng cho thấy dấu hiệu sa sút rõ rệt khi Foden đã không ghi bàn kể từ ngày 14-12-2025, sau chuỗi phong độ cao với 6 bàn trong 5 trận. Kể từ đó, anh trải qua 18 trận liên tiếp tịt ngòi trên mọi đấu trường.

Ngược lại, các cầu thủ được HLV Pep Guardiola ưu ái lại tạo dấu ấn rõ rệt với Semenyo, Cherki và Nico O’Reilly đã ghi tổng cộng 17 bàn cho Man City kể từ khi Foden ghi bàn gần nhất.

Phong độ của Foden còn bị đặt dấu hỏi sau trận hòa Nottingham Forest 2-2, khi anh bị chỉ trích vì không theo kèm Elliot Anderson trong tình huống dẫn tới bàn gỡ hòa. Chỉ 65 giây sau đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã thay tuyển thủ Anh ra sân.

Cựu tiền vệ Man City Michael Brown cho rằng cũng không loại trừ khả năng Foden đang gặp vấn đề thể lực hoặc chấn thương nhẹ khiến anh không đạt phong độ tốt nhất trong tập luyện.

Sự sa sút này có thể ảnh hưởng lớn tới vị trí của tiền vệ 26 tuổi trong đội tuyển Anh. Dự kiến, chiến lược gia Thomas Tuchel sẽ công bố danh sách thành viên đội tuyển vào ngày 14-3.

Từ một ngôi sao giúp đội chủ sân Etihad giành cú ăn ba mùa 2022-2023, được vinh danh cầu thủ hay nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA), giờ đây Phil Foden đang phải chiến đấu để tìm lại vị trí và phong độ vốn có.

Vì thế, nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc cho Foden  bởi lúc này mùa giải đang trong giai đoạn quyết định thành bại, trong khi ngày hội World Cup 2026 cũng sắp tới gần.

    Thông báo