Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

Bà Rịa - Vũng Tàu đã giải ngân hơn 40%

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết tổng số vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh là hơn 20.810 tỉ đồng. Đến nay, đã phân bổ hơn 19.825 tỉ đồng (đạt hơn 95%) tổng nguồn vốn. Đến nay, tình hình thực hiện và giải ngân vốn đã đạt hơn 8.284 tỉ đồng (đạt 41,79% so với kế hoạch). Đây là số giải ngân cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Trong số 41,79% vốn đã được giải ngân thì các dự án sử dụng vốn Trung ương có lũy kế thanh toán đạt hơn 669 tỉ đồng (đạt 38,32% so với kế hoạch giao). Tỉ lệ này thấp hơn cùng kỳ năm 2023.

Với các dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh, có tỉ lệ giải ngân đạt 37,73%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Đối với các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, đạt tỉ lệ giải ngân hơn 51%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023.