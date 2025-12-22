Giải padel cấp quốc gia đầu tiên tìm ra các nhà vô địch

Tối 21-12, tại Vietpadel Country Club (TP HCM), Giải Padel Vietnam Open 2025 – Cúp Vietravel chính thức bế mạc, khép lại hai ngày tranh tài sôi động của gần 100 tay vợt trong nước và quốc tế.

Do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) tổ chức, giải đấu được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của padel tại Việt Nam, thu hút đông đảo cộng đồng người chơi và người hâm mộ. Các nội dung thi đấu từ Open đến Amateur đã mang đến nhiều trận cầu căng thẳng, những pha bóng đẹp mắt và giàu cảm xúc.

Trao giải nội dung Đôi Nam - Nữ Amateur



Giải đấu chứng kiến các tay vợt được đánh giá cao đều thể hiện phong độ thuyết phục, tiến sâu vào vòng cuối và mang đến những màn đối đầu đỉnh cao cho khán giả. Càng vào sâu, kỹ năng và chiến thuật đặc trưng của padel thể hiện nổi bật hơn so với lối chơi thuần tennis, cho thấy sức hấp dẫn của môn thể thao này và hứa hẹn thu hút thêm nhiều tay vợt bán chuyên lẫn chuyên nghiệp thử sức trong thời gian tới.

Bộ đôi Thịnh Trần - Thomas vô địch đôi nam Open

VĐV Rita (TP HCM) cho biết: "Lần đầu dự giải cấp quốc gia, tôi cảm nhận rõ sự cạnh tranh và quy mô lớn hơn. Gia đình đã chuyển từ quận 7 cũ sang quận 2 cũ để thuận tiện chơi và tập luyện Padel. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều giải đấu cấp quốc gia trong thời gian tới.

Kết thúc giải đấu thành công, các tay vợt lẫn phong trào Padel Việt Nam được tiếp thêm động lực mới. VTF cũng cho biết sẽ tiếp tục nâng tầm giải đấu trong năm 2026, hướng đến mở rộng quy mô và đưa padel đến gần hơn với giới trẻ.



Padel là môn thể thao kết hợp giữa tennis và squash, chơi trên sân nhỏ hơn sân tennis, có tường kính bao quanh và lưới ở giữa, đặc trưng bởi việc sử dụng vợt đặc không dây có lỗ, cho phép người chơi tận dụng tường để đánh bóng, tạo ra chiến thuật độc đáo và tính giải trí cao, thường được chơi theo hình thức đôi

Vô địch các nội dung - Nội dung đôi nam Open: VĐV Thịnh Trần - Thomas Barateau. - Nội dung đôi nam - nữ Open: VĐV Nương Trần - Phong Lê. - Nội dung đôi nữ Open: VĐV Valerie - Silav. - Nội dung đôi nam Amateur: VĐV Nguyễn Trí Long - Chris Devoize. - Nội dung đôi nam - nữ Amateur: VĐV Nguyễn Diệu Anh - Thomas Barateau.



