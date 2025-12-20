HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tưng bừng Giải Pickleball phường An Hội Tây mở rộng năm 2025

Hoàng Duy

(NLĐO) - Giải Pickleball phường An Hội Tây nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Sáng 20-12-2025, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Hội Tây đã tổ chức Giải Pickleball phường An Hội Tây mở rộng năm 2025 tại sân Happy Life (phường An Hội Tây, TP HCM). 

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", góp phần tăng cường sức khỏe cho cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn.

Giải đấu thu hút 40 vận động viên là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, doanh nghiệp đang sinh sống và công tác trên địa bàn phường và Thành phố tham gia thi đấu, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết và giao lưu lành mạnh.

Giải Pickleball phường An Hội Tây mở rộng năm 2025 - Ảnh 1.

Các VĐV chụp ảnh lưu niệm trước giờ khai mạc

Giải Pickleball phường An Hội Tây mở rộng năm 2025 - Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Tây - ông Trần Đoàn Trung (thứ ba từ phải qua) - tại lễ khai mạc Giải Pickleball phường An Hội Tây mở rộng năm 2025 tại sân Happy Life (phường An Hội Tây, TP HCM).

Phát biểu khai mạc giải, ông Trần Đoàn Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Hội Tây, nhấn mạnh: "Giải đấu không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn là dịp tăng cường sự gắn kết, giao lưu giữa các đơn vị và doanh nghiệp; qua đó lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thân thể, cổ vũ bộ môn Pickleball trong cộng đồng và góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn".

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng. Dưới sự điều hành nghiêm túc, khách quan của tổ trọng tài, các trận đấu diễn ra an toàn, đúng luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức rèn luyện sức khỏe của các vận động viên.

Giải Pickleball phường An Hội Tây mở rộng năm 2025 - Ảnh 3.
Giải Pickleball phường An Hội Tây mở rộng năm 2025 - Ảnh 4.
Giải Pickleball phường An Hội Tây mở rộng năm 2025 - Ảnh 5.
Giải Pickleball phường An Hội Tây mở rộng năm 2025 - Ảnh 6.
Giải Pickleball phường An Hội Tây mở rộng năm 2025 - Ảnh 7.

Các trận đấu diễn ra an toàn, đúng luật

Giải đấu đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, khẳng định hiệu quả của phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương, đồng thời tạo tiền đề để phường An Hội Tây tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình.

Giải Pickleball phường An Hội Tây mở rộng năm 2025 - Ảnh 8.
Giải Pickleball phường An Hội Tây mở rộng năm 2025 - Ảnh 9.
Giải Pickleball phường An Hội Tây mở rộng năm 2025 - Ảnh 10.

