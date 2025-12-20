Padel - môn cạnh tranh với pickleball - tổ chức giải cấp quốc gia đầu tiên tại TP HCM

Trong sáng 20-12, tại Cụm sân Vietpadel Country Club (TP HCM), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) đã tổ chức lễ khai mạc Giải Padel Vietnam Open - Cup Vietravel 2025 , giải đấu cấp quốc gia đầu tiên của bộ môn Padel tại Việt Nam.

Giải diễn ra trong hai ngày 20 và 21-12, quy tụ gần 100 vận động viên, trong đó khoảng 90% là VĐV quốc tế đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Brazil, Colombia, Nam Phi… Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào Padel Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế.

Giải đấu có 5 nội dung thi đấu theo luật của Liên đoàn Padel quốc tế (FIP), gồm: Đôi nam Open, đôi nam - nữ Open, đôi nữ Open, đôi nam Amateur và đôi nam - nữ Amateur. Tổng giá trị giải thưởng đến 68 triệu đồng, cùng nhiều phần quà và hỗ trợ từ các nhà tài trợ.

Đáng chú ý, giải ghi nhận sự tham dự của một số tay vợt tennis chuyên nghiệp, trong đó có Trần Tiến Thịnh (Quân đội), hạt giống số 2 của giải, bên cạnh sự góp mặt trải nghiệm của các tay vợt tennis trẻ.