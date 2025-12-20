HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Padel - môn cạnh tranh với pickleball - tổ chức giải cấp quốc gia đầu tiên tại TP HCM

Quốc An - Ảnh: VTF

(NLĐO) - VTF lần đầu tiên tổ chức Giải Padel Vietnam Open, quy tụ gần 100 vận động viên trong và ngoài nước.

Trong sáng 20-12, tại Cụm sân Vietpadel Country Club (TP HCM), Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) đã tổ chức lễ khai mạc Giải Padel Vietnam Open - Cup Vietravel 2025 , giải đấu cấp quốc gia đầu tiên của bộ môn Padel tại Việt Nam.

Giải diễn ra trong hai ngày 20 và 21-12, quy tụ gần 100 vận động viên, trong đó khoảng 90% là VĐV quốc tế đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Brazil, Colombia, Nam Phi… Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào Padel Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế.

Giải Padel quốc gia đầu tiên khởi tranh tại TP HCM - Ảnh 1.

Giải đấu có 5 nội dung thi đấu theo luật của Liên đoàn Padel quốc tế (FIP), gồm: Đôi nam Open, đôi nam - nữ Open, đôi nữ Open, đôi nam Amateur và đôi nam - nữ Amateur. Tổng giá trị giải thưởng đến 68 triệu đồng, cùng nhiều phần quà và hỗ trợ từ các nhà tài trợ.

Đáng chú ý, giải ghi nhận sự tham dự của một số tay vợt tennis chuyên nghiệp, trong đó có Trần Tiến Thịnh (Quân đội), hạt giống số 2 của giải, bên cạnh sự góp mặt trải nghiệm của các tay vợt tennis trẻ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VTF, cho biết Padel đã được đưa vào chương trình ASIAD 2026. Việc tổ chức giải nhằm tạo sân chơi cạnh tranh lành mạnh, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời thúc đẩy sự lan tỏa và kết nối cộng đồng Padel trong nước và quốc tế, hướng tới xây dựng hệ thống thi đấu thường niên.


"Padel đã chính thức được đưa vào ASIAD 2026. Việc tổ chức giải đấu nhằm tạo ra sân chơi cạnh tranh lành mạnh, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời thúc đẩy sự lan tỏa và kết nối cộng đồng yêu thích Padel trong nước và quốc tế.


Thông qua giải đấu, VTF định hướng mở rộng phát triển phong trào Padel trên toàn quốc, tiến tới xây dựng hệ thống thi đấu thường niên và hội nhập vào chuỗi giải khu vực trong tương lai gần" - ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VTF chia sẻ.


Padel là môn thể thao vợt kết hợp giữa tennis và squash, chơi đôi trên sân nhỏ có tường kính bao quanh, sử dụng vợt đục lỗ và bóng nỉ, cho phép bóng bật tường tạo chiều sâu chiến thuật, phổ biến ở châu Âu/Latin, đang phát triển mạnh tại Việt Nam. 

Luật chơi cơ bản giống tennis (tính điểm) nhưng có điểm khác biệt là có thể dùng tường để đánh bóng và giao bóng thấp, tạo nên lối chơi nhanh, kịch tính, dễ tiếp cận cho mọi lứa tuổi.


Pickleball đang phấn đấu để vào hệ thống thi đấu Á vận hội như Padel, pickleball đang là môn thể thao phát triển rất mạnh ở Việt Nam cũng như vài nước châu Á.


quần vợt Việt Nam VTF ASIAD 2026 padel
