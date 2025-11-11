HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Giải pháp tăng sinh, chăm lo người già

VĂN DUẨN - MINH CHIẾN

Cần bổ sung chính sách căn cơ, khả thi hơn, như hỗ trợ phát triển hệ thống trông giữ trẻ công lập và ngoài công lập bảo đảm chất lượng

Một số đại biểu Quốc hội đề xuất hỗ trợ tài chính cho tất cả phụ nữ sinh đủ 2 con, đồng thời thiết lập chính sách ưu tiên thúc đẩy phát triển các cơ sở dưỡng lão

Chiều 10-11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) thảo luận tại hội trường về 2 dự án Luật: Dân số; Phòng bệnh. Một trong những nội dung được quan tâm trong dự thảo Luật Dân số là hỗ trợ tài chính dành cho phụ nữ sinh đủ 2 con.

Để phụ nữ yên tâm

Về chính sách duy trì mức sinh thay thế, dự thảo Luật Dân số đề xuất các biện pháp khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, trong đó có hỗ trợ tài chính dành cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Thảo luận về nội dung này, đại biểu (ĐB) Tô Văn Tám (đoàn Quảng Ngãi) đề nghị làm rõ cơ sở khoa học cũng như thực tiễn của quy định trên. Theo ĐB, mục tiêu của chính sách là khuyến khích sinh con trong độ tuổi sinh đẻ nhằm bảo đảm chất lượng dân số và nguồn nhân lực cho tương lai. Song ông đánh giá quy định như dự thảo chưa hợp lý và thiếu công bằng vì tạo ra sự phân biệt đối xử giữa phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và sau 35 tuổi. Vì vậy, ĐB Tám đề xuất cần hệ thống lại quy định để bảo đảm tính đồng bộ, công bằng, có thể mở rộng hỗ trợ cho tất cả phụ nữ sinh đủ 2 con mà không giới hạn độ tuổi, đồng thời bổ sung các chính sách bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Cùng quan tâm về việc duy trì mức sinh thay thế, ĐB Nguyễn Hoàng Uyên (đoàn Tây Ninh) đề xuất cần bổ sung chính sách căn cơ, khả thi hơn, như hỗ trợ phát triển hệ thống trông giữ trẻ công lập và ngoài công lập bảo đảm chất lượng, nhằm giảm gánh nặng chăm sóc con nhỏ cho các gia đình, tạo điều kiện cho phụ nữ sớm quay trở lại thị trường lao động; đồng thời cần có chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân cho vợ chồng sinh đủ 2 con. Theo bà Uyên, giải pháp này không chỉ mang tính chất hỗ trợ tài chính mà còn tạo điều kiện để phụ nữ yên tâm sinh con, mang ý nghĩa thực tiễn cao. Quy định này cũng tương tự chính sách tại một số quốc gia đang đối mặt với tỉ suất sinh thấp.

Giải pháp tăng sinh, chăm lo người già - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên góp ý dự án Luật Dân sốẢnh: Lâm Hiển

Chuyển trọng tâm chính sách dân số

Cũng góp ý Luật Dân số, nêu thực tế phát triển các cơ sở dưỡng lão rất khó khăn, ĐB Trần Thị Hiền (đoàn Ninh Bình) đề nghị bổ sung quy định ưu đãi về thuế, đất đai với hoạt động đầu tư, phát triển cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Theo ĐB, đây là dự thảo luật đầu tiên chính thức thể chế hóa quan điểm "chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển". Nữ ĐB dẫn chứng tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hiện nay, "nền kinh tế tóc bạc" và các dịch vụ, hàng hóa dành cho người cao tuổi phát triển rất mạnh mẽ. Từ thực tế đó, bà đề nghị bổ sung yếu tố "già hóa dân số" vào khoản 2 điều 4 dự thảo luật.

Tại Việt Nam, ĐB Hiền cho biết hiện nay dân số cao tuổi tăng bình quân hơn 4%/năm, giai đoạn 2019-2021 mỗi năm tăng thêm 600.000 người cao tuổi, chỉ số già hóa tăng từ 35,5 vào năm 2009 lên 53,1 năm 2021. "Đây chính là lúc chúng ta cần nghĩ trước, đi trước trong việc thiết lập chính sách ưu tiên để thúc đẩy phát triển các cơ sở dưỡng lão" - ĐB Hiền nói.

Hôm nay (11-11), QH thảo luận ở hội trường về các dự án Luật: Thi hành án dân sự (sửa đổi); Giám định tư pháp (sửa đổi). Thảo luận ở tổ về các dự án Luật: Đầu tư (sửa đổi); Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. 

Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao

Sáng 10-11, QH đã thông qua Nghị quyết bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy QH nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Phó Chủ tịch QH nhiệm kỳ khóa XV. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày QH biểu quyết thông qua. Như vậy, lãnh đạo QH hiện có 8 nhân sự, gồm Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn và 7 Phó Chủ tịch QH: Trần Quang Phương, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan, Đỗ Văn Chiến.

Sáng cùng ngày, QH cũng đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030 làm Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau đó, ông Nguyễn Văn Quảng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước QH.

Đề nghị cấm tiếp thị với trẻ em dưới 16 tuổi

Phát biểu ý kiến về dự án Luật Phòng bệnh, ĐB Phạm Trọng Nhân (đoàn TP HCM) cho rằng để kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây bệnh tật, cần sửa khoản 2, điều 15 theo hướng ràng buộc trách nhiệm và thời hạn thực thi rõ ràng hơn. Đồng thời, ĐB cũng đề nghị cấm tiếp thị nhắm đến trẻ em dưới 16 tuổi trên mọi nền tảng; quy định rõ vùng an toàn dinh dưỡng học đường; cấm bán và quảng cáo sản phẩm có dán nhãn cảnh báo trong phạm vi nhà trường, theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. ĐB Nhân cũng đề xuất xây dựng thuế sức khỏe đối với sản phẩm chứa đường và chất béo.


    Thông báo