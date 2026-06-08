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Thể thao

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Chốt danh sách đăng ký thi đấu ngày 8-6

Đông Linh - Ảnh: Tường Phước, Minh Cường

(NLĐO) - Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 sẽ chốt danh sách đăng ký tham dự cuối ngày 8-6, chuẩn bị cho lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu.

Cho đến thời điểm hiện tại, hàng chục đôi nghệ sĩ - người nổi tiếng và đông đảo các tay vợt phong trào đã đăng ký tham gia tranh tài tại Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026, theo kế hoạch sẽ diễn ra trọn ngày 13-6 tại CLB Pickleball Banger (số đường 90 Song Hành, phường Bình Trưng, TP HCM). Tổng giải thưởng của giải khoảng 200 triệu đồng cùng quà tặng giá trị cao.

Nóng bỏng pickleball

Xác định mục tiêu tiếp tục phát triển phong trào, tạo cơ hội cho người yêu thích tập luyện loại hình pickleball, Ban Tổ chức Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 quy định các tay vợt chuyên nghiệp, bán chuyên, VĐV từng đoạt giải thưởng ở các sân chơi trình độ cao trong nước và quốc tế, VĐV từng có ranking DUPR/PVNA cao, đã góp mặt ở các giải Pro/Amateur được xếp hạng đều không được tham dự.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Chốt danh sách đăng ký thi đấu ngày 8-6 - Ảnh 1.

Sân pickleball Banger chào đón các VĐV về dự giải

Không tổ chức chấm trình VĐV, thế nhưng Ban Tổ chức cũng tính toán, cân nhắc với sự tham vấn của Tiểu ban trọng tài để đưa ra chuẩn PVNA cho vận động viên, nam tối đa ở hệ số 2.75 và nữ tối đa 2.3. Theo trưởng ban trọng tài Trần Kim Giang, hệ số này đã ở mức cao, đảm bảo vận động viên thỏa sức thi thố, tranh tài đồng thời tính toán được các thứ hạng tốt nhất.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 được chia thành 2 bảng đấu theo lứa tuổi 18-44 và từ 45 tuổi trở lên; mỗi lứa tuổi đều có các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Ngoài ra, nhằm thu hút thêm sự quan tâm của công chúng và đáp ứng nhu cầu rất lớn từ đội ngũ tay vợt không chuyên, Ban Tổ chức quyết định mở thêm hai hạng mục tranh tài đặc biệt dành cho nghệ sĩ và người nổi tiếng, gồm các nội dung đôi nam và đôi nam nữ.

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Giải chính thức mở đăng ký tham dự từ ngày ban hành điều lệ cho đến 23 giờ 59 phút ngày 8-6. Tùy theo số lượng đôi tham dự, Ban Tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu phù hợp. 

Tính đến hết ngày 7-6, nhiều đôi nghệ sĩ - người nổi tiếng và một lượng lớn các tay vợt phong trào đăng ký tranh tài, tạo nên một cuộc ganh đua sôi nổi ngay từ khi bóng còn chưa lăn trên sân.

Kết nối mạnh mẽ

Đến thời điểm này, Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 vinh dự chào đón nhiều vận động viên là nghệ sĩ, người nổi tiếng trong giới hoạt động nghệ thuật. Ngoài "cặp bài trùng" ca sĩ S.T Sơn Thạch, diễn viên Thúy Ngân nhận lời làm đại sứ thương hiệu để góp phần quảng bá hình ảnh giải đấu, Ban Tổ chức còn nhận được sự hỗ trợ từ ca sĩ Minh Hằng, chủ cụm sân Pickleball Banger, nơi diễn ra hàng trăm trận đấu toàn giải.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Chốt danh sách đăng ký thi đấu ngày 8-6 - Ảnh 2.

Đông đảo nghệ sĩ, ngưởi nổi tiếng sẽ tranh tài tại giải

Ngoài việc hỗ trợ sân bãi cho công tác tổ chức, ca sĩ Minh Hằng còn giới thiệu để giải tiếp nhận đăng ký của nhiều nghệ sĩ, người mẫu, người nổi tiếng trong giới nghệ thuật tham gia tranh tài. Các fan hâm mộ đang háo hức chờ đợi sự hiện diện trên sân đấu những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt như diễn viên Thúy Ngân - siêu mẫu Hữu Long, cặp ca sĩ Khánh Đơn - Ngô Trường, siêu mẫu Kỳ Hân - cầu thủ Mạc Hồng Quân, bộ đôi nhạc sĩ OnlyC - Dương Khắc Linh, Hoàng Châu - S.T Sơn Thạch…, tạo nên những cuộc so tài thú vị, mãn nhãn.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Chốt danh sách đăng ký thi đấu ngày 8-6 - Ảnh 3.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 đang được đông đảo VĐV quan tâm

Theo MC Lý Quí Chánh, anh đánh giá cao những VĐV không chuyên là nghệ sĩ, người nổi tiếng góp mặt tại giải, nhiều tay vợt "nghiệp dư" trong số này đủ sức giành thứ hạng cao ở nội dung thi đấu của mình, như các đôi ca sĩ Lê Anh - diễn viên Thanh Tùng, diễn viên Lợi Trần - ca sĩ Tronie, người mẫu RinAt - nhà thiết kế Phúc Huynh hay MC Thiên Vũ - đạo diễn Vũ Hồng Thắng…

Giải thưởng hấp dẫn

Ngoài việc giữ nguyên mức lệ phí đăng ký thi đấu (1 triệu đồng/đôi), Ban Tổ chức quyết định gia tăng giải thưởng để thu hút lực lượng VĐV. Ở tất cả nội dung, đôi vô địch được nhận một xe máy điện VinFast và cúp; giải nhì 5 triệu đồng và huy chương; đồng giải ba 3 triệu đồng/giải và huy chương. Ban Tổ chức sẽ trao thêm quà tặng bằng hiện vật giá trị cao.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Chốt danh sách đăng ký thi đấu ngày 8-6 - Ảnh 4.

Giải thưởng cao thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu thích pickleball

Ở giải lần thứ ba, Ban Tổ chức chuẩn bị thêm bộ phận y tế, do các chuyên viên của Công ty CP Dịch vụ LifeUp đảm nhiệm, bao gồm chăm sóc y tế cũng như phục hồi thể lực cho VĐV. Điều này giúp các tay vợt tự tin hơn, thỏa sức phô diễn kỹ thuật, thể lực trong khi tranh tài cũng như sau thi đấu mà không phải quá lo lắng vì chấn thương hoặc đau cơ, mỏi mệt.

Giải tiếp nhận đăng ký thi đấu của mọi VĐV đến 23 giờ 59 phút ngày 8-6, theo điều lệ đã ban hành. Sau khi tiến hành thống kê và phân loại nội dung, Ban Tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu lúc 14 giờ 30 phút ngày 10-6 tại Hội trường Báo Người Lao Động (lầu 2, tòa nhà 127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM) với sự chứng kiến của các VĐV.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 là sân chơi dành cho các tay vợt phong trào, VĐV khi đăng ký thi đấu đều phải cam kết không thuộc đẳng cấp bán chuyên hoặc chuyên nghiệp, sở hữu ranking PVNA cao (nam không quá 2.75 và nữ không quá 2.3). Ở bất kỳ thời điểm nào của giải, nếu có kiến nghị từ các VĐV hoặc phát hiện của Tiểu ban Trọng tài, các tay vợt đăng ký không đúng ranking PVNA sẽ bị tước quyền thi đấu, công khai danh tính và không được khiếu nại.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Chốt danh sách đăng ký thi đấu ngày 8-6 - Ảnh 5.

 

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