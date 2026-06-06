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Thể thao

MC Lý Quí Chánh: Pickleball sẽ còn phát triển mạnh

QUỐC AN

MC - bình luận viên Lý Quí Chánh dành sự quan tâm đặc biệt cho pickleball và đang tích cực chuẩn bị cho Giải Pickleball Báo Người Lao Động 2026 vào ngày 13-6

Tại giải đấu sắp tới, MC - bình luận viên Lý Quí Chánh (còn gọi là Lý Chánh - con út của cố nhà báo Chánh Trinh) sẽ kết hợp cùng ca sĩ Châu Gia Kiệt tranh tài ở nội dung đôi nam nghệ sĩ.

Người đam mê thể thao

Năm 6 tuổi, Lý Quí Chánh bắt đầu làm quen với bóng bàn. Năng khiếu sớm bộc lộ giúp anh giành chức vô địch giải nhi đồng quận 10 (cũ) khi mới 7 - 8 tuổi. Lớn lên, anh đam mê bóng đá và còn bén duyên với quần vợt. Năm 2006, Lý Quí Chánh tạm gác quần vợt và bóng đá để trải nghiệm bộ môn golf.

Năm 2017, khi công tác tại Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam (VSTV, còn gọi là K+), tình yêu bóng đá trong anh một lần nữa được khơi dậy bởi chương trình "Đội tuyển tôi yêu". Anh thành lập đội bóng Runam Stars United với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng và duy trì lịch thi đấu hằng tuần cho đến nay.

MC Lý Quí Chánh: Pickleball sẽ còn phát triển mạnh - Ảnh 1.

MC - bình luận viên Lý Quí Chánh sẽ góp mặt tại Giải Pickleball Báo Người Lao Động 2026 diễn ra ngày 13-6

Trải qua nhiều môn thể thao khác nhau, hiện pickleball lại là môn khiến Lý Quí Chánh yêu thích nhất. Chính sự kết hợp giữa kỹ thuật, chiến thuật và tính kết nối cộng đồng đã giúp anh nhanh chóng bị cuốn hút, trở thành một trong những người chơi tích cực của phong trào pickleball hiện nay.

Mê pickleball lúc nào không hay

Lý Quí Chánh cho biết anh bắt đầu chơi pickleball từ tháng 7-2023. "Ban đầu tôi chỉ chơi thử để trải nghiệm và rồi mê lúc nào không hay" - anh nói. Điều khiến nam MC yêu thích pickleball không nằm ở tính cạnh tranh mà ở khả năng kết nối gia đình. Theo anh, đây là môn thể thao đầu tiên mà nhiều thế hệ trong gia đình, từ vợ chồng đến con cái, đều có thể cùng tham gia vào mỗi dịp cuối tuần.

Sở hữu nền tảng từ bóng bàn và quần vợt nhưng Lý Quí Chánh thừa nhận pickleball không hề đơn giản như nhiều người nghĩ. Anh cho rằng người chơi quần vợt có lợi thế về di chuyển, xử lý bóng trên không lẫn dưới đất, trong khi người chơi bóng bàn lại có phản xạ rất nhanh. Tuy nhiên, pickleball sở hữu những kỹ thuật đặc thù riêng mà nếu giữ nguyên thói quen từ các môn thể thao khác sẽ rất dễ mắc lỗi.

"Pickleball cần những kỹ thuật riêng như các cú đánh ở khu vực kitchen hay những pha xử lý mềm tay. Nếu không học bài bản, người chơi sẽ rất khó tiến bộ" - Lý Quí Chánh chia sẻ.

MC Lý Quí Chánh: Pickleball sẽ còn phát triển mạnh - Ảnh 2.

Lý Quí Chánh và MC Thiên Vũ (trái) đoạt thành tích cao trong một giải đấu pickleball. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chính vì vậy, dù có nền tảng thể thao tốt, anh vẫn quyết định thuê huấn luyện viên riêng trong 2 tháng gần đây để hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao trình độ nhằm bắt kịp các tay vợt trẻ. Bởi thể thao vui là chính, nhưng thua nhiều thì "mất vui".

Nhìn nhận về tương lai của pickleball tại Việt Nam, Lý Quí Chánh cho rằng môn thể thao này không phải là "cơn sốt" nhất thời. "Tôi tin môn thể thao này sẽ còn phát triển mạnh và hoàn toàn có thể xuất hiện tại Olympic trong tương lai, trở thành môn chính thống" - anh nhận định.

Đã sẵn sàng cho giải của Báo Người Lao Động

Trước thềm Giải Pickleball Báo Người Lao Động 2026, MC - bình luận viên Lý Quí Chánh cho biết đã sẵn sàng cho giải đấu và mục tiêu là đạt thành tích tốt nhất. Lý Quí Chánh tiết lộ thời gian vừa qua, anh thường xuyên thi đấu cùng MC Thiên Vũ - một đối thủ trong Giải Pickleball Báo Người Lao Động 2026.

MC Lý Quí Chánh: Pickleball sẽ còn phát triển mạnh - Ảnh 3.

Tại giải đấu sắp tới, anh sẽ kết hợp cùng ca sĩ Châu Gia Kiệt ở nội dung đôi nam nghệ sĩ. Theo MC - bình luận viên Lý Quí Chánh, ca sĩ Châu Gia Kiệt có nền tảng quần vợt rất tốt và cả hai đang nỗ lực hoàn thiện sự ăn ý trước ngày tranh tài.

Theo anh, trong danh sách dự giải lần này có 4 cặp cao thủ là ca sĩ Lê Anh - diễn viên Thanh Tùng, diễn viên Lợi Trần - ca sĩ Tronie, người mẫu RinAt - nhà thiết kế Phúc Huynh và MC Thiên Vũ - đạo diễn Vũ Hồng Thắng. 

Giải tiếp nhận đăng ký thi đấu của mọi VĐV đến 23 giờ 59 phút ngày 8-6, theo điều lệ đã ban hành. Sau khi tiến hành thống kê và phân loại nội dung, Ban Tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng, xếp lịch thi đấu lúc 14 giờ 30 phút ngày 10-6 tại Hội trường Báo Người Lao Động (lầu 2, tòa nhà 127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM) với sự chứng kiến của các VĐV.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 là sân chơi dành cho các tay vợt phong trào, VĐV khi đăng ký thi đấu đều phải cam kết không thuộc đẳng cấp bán chuyên hoặc chuyên nghiệp, sở hữu ranking PVNA cao (nam không quá 2.75 và nữ không quá 2.3). Ở bất kỳ thời điểm nào của giải, nếu có kiến nghị từ các VĐV hoặc phát hiện của Tiểu ban Trọng tài, các tay vợt đăng ký không đúng ranking PVNA sẽ bị tước quyền thi đấu, công khai danh tính và không được khiếu nại.

B.T.C

MC Lý Quí Chánh: Pickleball sẽ còn phát triển mạnh - Ảnh 4.

 

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