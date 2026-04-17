Sophia Phương Anh vào top 60 thế giới về Pickleball

Cô xuất sắc giành chức vô địch đơn nữ Pro và HCB đôi nữ Pro. Những thành tích nổi bật này giúp cô vươn lên vị trí 64 thế giới ở nội dung đơn nữ và hạng 79 ở nội dung đôi nữ trên bảng xếp hạng PPA.

Trước đó, Sophia Phương Anh đã thử thách bản thân tại PPA Asia 1000 - Hà Nội Cup 2026, giải đấu có cấp độ cao thứ 3 trong hệ thống 6 cấp của PPA. Cô cùng Sophia Huỳnh Trần lọt vào vòng 2 nội dung đôi nữ rồi dừng bước trước cặp á quân của giải. Với nội dung đơn nữ, Sophia Phương Anh cũng là tay vợt nữ Việt Nam duy nhất vào đến vòng 2, song thất bại trước đối thủ người Mỹ Brooke Buckner (HCB giải đấu và top 4 thế giới hiện nay).

Tại đêm vinh danh Vietnam Pickleball Awards (VPA) 2025 hôm 24-3-2026, Sophia Phương Anh trở thành tay vợt được nhắc đến nhiều trên các trang báo và mạng xã hội. Tay vợt trẻ này đã tạo nên cột mốc hiếm có khi là chủ nhân 3 danh hiệu: Nữ VĐV xuất sắc nhất năm 2025, Đôi nam - nữ xuất sắc nhất và Đôi nữ xuất sắc nhất năm 2025. Qua đó, Sophia Phương Anh góp phần khẳng định vị thế và triển vọng của Pickleball Việt Nam.

Tay vợt nữ 18 tuổi Sophia Phương Anh. (Ảnh: FBNV)

Sophia Phương Anh lớn lên trong một gia đình yêu thể thao, được bố hướng dẫn chơi quần vợt khi mới 5 tuổi. Tại Giải Quần vợt TP HCM 2018, Sophia Phương Anh - khi đó đang học lớp 4 - đã vô địch nội dung đơn nữ trong nhóm tuổi của cô.

Được xem là tay vợt trẻ triển vọng môn quần vợt nhưng chấn thương vai khiến Sophia Phương Anh sớm chia tay làng banh nỉ. Sau thời gian chữa trị chấn thương, năm 2022, cô trở lại cầm vợt nhưng thử sức ở bộ môn mới - Pickleball.

Bước ngoặt trong hành trình mới của Sophia Phương Anh là nhận học bổng huấn luyện chuyên sâu về Pickleball tại Mỹ. Tháng 11-2025, cô trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên vô địch đơn nữ tại Jenius Bank Pickleball World Championships (Mỹ) - giải đấu mà những ngôi sao hàng đầu như Ben Johns, Anna Bright hay Connor Garnett cũng tham dự.

Nói về "hattrick" danh hiệu ở VPA, Sophia Phương Anh bày tỏ: "Tôi rất vui nhưng cũng thấy áp lực vì biết từ bây giờ, mọi người sẽ kỳ vọng vào mình nhiều hơn. Nhưng tôi sẽ xem đó là động lực để trưởng thành hơn và sẽ cố gắng có thêm những thành tích cho Pickleball Việt Nam".