Giải Pickleball Củ Chi mở rộng 2025: Thể thao lan tỏa trách nhiệm cộng đồng

Không đơn thuần là nơi tranh tài của các tay vợt phong trào và chuyên nghiệp, Giải Pickleball Củ Chi mở rộng còn mang đậm hơi thở xã hội khi gắn thi đấu thể thao với các hoạt động sẻ chia, hỗ trợ cộng đồng.

Quy mô lớn – nội dung đa dạng

Tại Việt Nam, Pickleball chỉ mới xuất hiện vài năm gần đây nhưng đã thu hút đông đảo người chơi tại nhiều địa phương. Việc tổ chức Giải Pickleball Củ Chi mở rộng 2025 được xem là góp phần giúp phong trào thể thao mới mẻ này tiến thêm một bước trên hành trình phát triển.

"Người Việt Nam rất thích các bộ môn mang tính đối kháng nhẹ nhưng thiên về chiến thuật và sự nhanh nhạy. Pickleball hội đủ yếu tố đó, vì vậy tôi tin sự phổ biến của môn này chỉ còn là vấn đề thời gian" – ông Dương Hữu Phúc, Trưởng Ban Tổ chức giải, nhận định.

Pickleball lan tỏa niềm đam mê thể thao

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, giải sẽ bao gồm các nội dung thi đấu đa dạng dành cho các cấp từ chuyên nghiệp đến phong trào. Những tay vợt xuất sắc nhất trong mùa giải sẽ bước vào trận Siêu Cúp CCTour – nơi chỉ một cái tên được bước lên ngôi vô địch tuyệt đối.

Giải đấu còn dành một phần sân khấu đặc biệt cho cuộc thi hoa khôi Miss CCTour, nhằm tôn vinh vẻ đẹp khỏe khoắn, sự tự tin và phong cách thi đấu hết mình của các nữ VĐV. Tổng giá trị giải thưởng ước tính trên 150 triệu đồng tiền mặt và nhiều quà tặng từ các nhà tài trợ.

Củ Chi – điểm hẹn thể thao

Củ Chi từ lâu được biết đến là vùng đất lịch sử giàu truyền thống. Những năm gần đây, địa phương này đang chuyển mình mạnh mẽ với các hoạt động du lịch – trải nghiệm gắn với văn hóa truyền thống. Việc đưa một giải đấu thể thao hiện đại như Pickleball về đây được đánh giá là bước đi thông minh, vừa tạo sân chơi lành mạnh cho người dân, vừa quảng bá hình ảnh Củ Chi đến du khách trong và ngoài nước.

Các cuộc tranh tài quy mô và hấp dẫn

"Chúng tôi kỳ vọng giải đấu này sẽ làm cầu nối đưa thể thao phong trào tiến gần hơn với đời sống nhân dân. Khi người dân thấy niềm vui ở mỗi trận đấu, họ sẽ tự khắc muốn tham gia, lan tỏa phong trào khỏe để sống tốt hơn" – đại diện chính quyền địa phương chia sẻ.

Tranh tài và sẻ chia

Điểm khác biệt lớn nhất của Giải Pickleball Củ Chi mở rộng 2025 chính là yếu tố nhân văn. Ban Tổ chức công bố sẽ trích một phần kinh phí để trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại địa phương. "Một giải đấu thể thao chỉ thực sự trọn vẹn khi mang lại giá trị cho cộng đồng. Chúng tôi muốn các VĐV bước vào sân với tinh thần thi đấu không chỉ vì chiếc cúp mà còn vì trách nhiệm xã hội" – ông Dương Hữu Phúc nhấn mạnh.

Gắn thể thao với các hoạt động cộng đồng giàu tính sẻ chia

Ngoài chuyên môn, Ban Tổ chức còn dự kiến phối hợp với các doanh nghiệp du lịch tổ chức tour tham quan địa đạo Củ Chi, các làng nghề truyền thống, kết hợp trải nghiệm ẩm thực địa phương cho VĐV và người hâm mộ. Ngoài ra, các hoạt động phát triển chuỗi sản phẩm lưu niệm thương hiệu CCTour, từ áo đấu, mũ, phụ kiện cho đến vật phẩm trưng bày – hướng tới mô hình giải đấu thể thao tự vận hành, tạo nguồn thu để tái đầu tư cho các mùa giải tiếp theo.

Với sự chuẩn bị chuyên nghiệp, tinh thần thi đấu sôi nổi và giá trị nhân văn sâu sắc, Giải Pickleball Củ Chi mở rộng 2025 hứa hẹn sẽ trở thành sự kiện thể thao phong trào tiêu biểu của năm, mở ra một hướng phát triển mới cho thể thao phong trào tại TP HCM và cả nước.