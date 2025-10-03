HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Vinh Hiển loại Lý Hoàng Nam, chung kết Pickleball Vietnam Cup thành "chuyện riêng" chủ nhà

Quốc An

(NLĐO) - Trận bán kết của Lý Hoàng Nam và Vinh Hiển diễn ra căng thẳng, với những tranh cãi cùng trọng tài đã làm tăng thêm phần kịch tính cho trận đấu.

Sau khi dễ dàng vượt qua Trịnh Linh Giang ở tứ kết PPA Tour Asia - Vietnam Cup, Lý Hoàng Nam khởi đầu bán kết khá thuận lợi khi thắng set đầu trước Vinh Hiển. Tuy nhiên, sự quyết tâm của đàn em và các tình huống tranh cãi của trọng tài đã khiến anh thua ngược sau 3 set vào sáng 3-10.

Ở set mở màn, dù để đàn em dẫn trước 0-5, Hoàng Nam nhanh chóng lấy lại thế trận và lội ngược dòng thắng 11-5. Nhưng sang set 2, trận đấu căng thẳng hơn. Ngay những điểm đầu, đôi bên nảy sinh tranh cãi về pha bóng trong - ngoài, khiến nhịp độ trận đấu bị đẩy lên cao.

Lý Hoàng Nam dẫn 2-0 nhưng khi trở lại từ màn time out, Vinh Hiển đã bứt lên dẫn lại 3-2. Khoảng thời gian còn lại, Lý Hoàng Nam từng dẫn 8-6, song Vinh Hiển kiên cường gỡ hòa 9-9 rồi bùng nổ ở cuối set để thắng 11-9, cân bằng tỉ số 1-1.

Vinh Hiển loại Lý Hoàng Nam, chung kết Pickleball Vietnam Cup thành "chuyện riêng" chủ nhà- Ảnh 1.

Set quyết định chứng kiến kịch bản kịch tính và các tình huống tranh cãi. Lý Hoàng Nam là người dẫn 5-2 nhưng không duy trì được lợi thế, trong khi Vinh Hiển liên tục tung ra những cú đánh hiểm để dẫn ngược 6-5.

Tranh cãi tiếp tục nổ ra ở các pha bóng nhạy cảm, trong đó có tình huống Hoàng Nam phản ứng dữ dội sau khi trọng tài xử bất lợi. Sau khi đổi sân, Hoàng Nam ghi một điểm gỡ 6-6, rồi thực hiện một pha lốp bóng về cuối. Vinh Hiển giơ tay báo bóng ra ngoài nhưng Hoàng Nam cho rằng bóng vẫn trong sân. Dù đã giải thích với trọng tài, Lý Hoàng Nam đã không được trọng tài công nhận.

Vinh Hiển loại Lý Hoàng Nam, chung kết Pickleball Vietnam Cup thành "chuyện riêng" chủ nhà- Ảnh 2.

Trở lại sân đấu, tâm lý bị ảnh hưởng, anh liên tiếp đánh hỏng và thua ngược 6-11, khép lại trận đấu đầy cảm xúc.

Dù thất bại, Hoàng Nam vẫn bắt tay chúc mừng đàn em và trọng tài, trước khi có màn tranh cãi ngắn với ban tổ chức và được can ngăn.

Vinh Hiển loại Lý Hoàng Nam, chung kết Pickleball Vietnam Cup thành "chuyện riêng" chủ nhà- Ảnh 3.

Ở trận bán kết còn lại, Phúc Huỳnh thắng dễ đối thủ trong 2 set đấu. Tay vợt Việt Nam nhanh chóng đánh phủ đầu đối thủ để dẫn 5-0 trước Thomas Yu. Yu cố gắng chơi chậm, kìm hãm sự hưng phấn của đối phương. Anh lên từng điểm, gỡ 4-7 rồi 6-7 nhưng không thể lật ngược tình thế và thua 11-6. Set còn lại, Yu vất vả chống đỡ trước các pha ghi điểm liên tục của tay vợt chủ nhà, rồi thua 11-5.

Như vậy, trận chung kết Vietnam Cup 2025 sẽ là màn nội đấu của Phúc Huỳnh và Vinh Hiển. Trong đó, Phúc Huỳnh gần nhất đã có chức vô địch tại PPA Tour Asia - cấp độ Open, khi đánh bại Lý Hoàng Nam.

