Thể thao

Pickleball Passion Cup 2025: "Sống trọn đam mê" với thể thao và nghệ thuật

Đông Linh

(NLĐO) - Pickleball Passion Cup quy tụ nghệ sĩ, chuyên gia và đối tác trong lĩnh vực điện ảnh, lan tỏa tinh thần "Sống trọn đam mê" với thể thao và nghệ thuật.

Pickleball Passion Cup 2025 là sự kiện thể thao - nghệ thuật cộng đồng nổi bật do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM và Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức. Giải đấu dự kiến được diễn ra vào ngày 24-11 tại Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Giải đấu không chỉ đơn thuần là một cuộc thi đấu giao hữu mà còn là cầu nối gắn kết mạnh mẽ giữa giới nghệ sĩ, công chúng yêu nghệ thuật và những người đam mê thể thao. Mục tiêu cao nhất của chương trình là lan tỏa tinh thần "Sống trọn đam mê", khuyến khích một lối sống năng động, tích cực và sáng tạo trong cộng đồng.

Pickleball Passion Cup 2025: "Sống trọn đam mê" với thể thao và nghệ thuật - Ảnh 1.

Pickleball Passion Cup 2025 lan tỏa tinh thần "Sống trọn đam mê"

Sự kiện dự kiến sẽ quy tụ đông đảo các nghệ sĩ, các đơn vị truyền thông, thương hiệu đồng hành, đối tác chiến lược và các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh. Khán giả và người tham dự sẽ được chứng kiến các trận thi đấu giao hữu sôi nổi, kết hợp với các hoạt động tương tác nghệ thuật mang tính cộng đồng cao.

Pickleball Passion Cup 2025: "Sống trọn đam mê" với thể thao và nghệ thuật - Ảnh 2.

Pickleball Passion Cup 2025: "Sống trọn đam mê" với thể thao và nghệ thuật - Ảnh 3.

Pickleball Passion Cup 2025: "Sống trọn đam mê" với thể thao và nghệ thuật - Ảnh 4.

Pickleball Passion Cup 2025: "Sống trọn đam mê" với thể thao và nghệ thuật - Ảnh 5.

Các nghệ sĩ, người mẫu, diễn viên sẽ tham gia giải lần này

Đặc biệt, trong khuôn khổ Pickleball Passion Cup 2025, Ban Tổ chức sẽ phát động chương trình ý nghĩa "Hướng về miền Trung". Hoạt động này nhằm mục đích thể hiện sự cảm thông, tương thân tương ái và chia sẻ thiết thực với đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, bão lũ.

Pickleball Passion Cup 2025: "Sống trọn đam mê" với thể thao và nghệ thuật - Ảnh 6.

Giải đấu mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng

Ban Tổ chức bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, khẳng định sự đồng hành của các đơn vị này mang đến cơ hội tuyệt vời để quảng bá các thương hiệu bên cạnh trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Những nhà tổ chức mong mỏi sự chung tay của các đơn vị, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao - nghệ thuật cũng như tạo nên một sự kiện ý nghĩa, gắn kết cộng đồng.

Mọi thông tin chi tiết về đăng ký tham gia và hợp tác tại sự kiện thông qua Bộ phận Kết nối và Chăm sóc của Ban Tổ chức (thuộc Cục Điện ảnh), trực tiếp liên hệ với Mrs. Nguyễn Hồng Ngọc qua số điện thoại 0946.918.686.

Tin liên quan

Giải pickleball UAP kết nối và sẻ chia đồng bào khó khăn

Giải pickleball UAP kết nối và sẻ chia đồng bào khó khăn

(NLĐO) - Giải pickleball thuộc Đại hội Giám đốc Sales và Marketing Việt Nam 2025 diễn ra để gắn kết và sẻ chia đồng bào khó khăn ở các cơn bão trong năm.

Giải Pickleball Tây Nguyên với cú hích nội dung đôi vợ chồng

(NLĐO) - Giải đấu Pickleball cho cộng đồng thể thao Tây Nguyên, các tỉnh, thành khác thu hút 130 VĐV tranh tài.

TP HCM: Tổ chức Giải giao lưu Pickleball gây quỹ hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

(NLĐO) - Giải giao lưu Pickleball khẳng định sức mạnh của thể thao gắn với trách nhiệm xã hội, tinh thần nhân ái, sẻ chia của người dân TP HCM

Cục Điện ảnh Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM Cục Thể dục thể thao Việt Nam Pickleball Passion Cup "Sống trọn đam mê"
