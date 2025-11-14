Pickleball Passion Cup 2025: "Sống trọn đam mê" với thể thao và nghệ thuật

Pickleball Passion Cup 2025 là sự kiện thể thao - nghệ thuật cộng đồng nổi bật do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM và Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức. Giải đấu dự kiến được diễn ra vào ngày 24-11 tại Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.



Giải đấu không chỉ đơn thuần là một cuộc thi đấu giao hữu mà còn là cầu nối gắn kết mạnh mẽ giữa giới nghệ sĩ, công chúng yêu nghệ thuật và những người đam mê thể thao. Mục tiêu cao nhất của chương trình là lan tỏa tinh thần "Sống trọn đam mê", khuyến khích một lối sống năng động, tích cực và sáng tạo trong cộng đồng.

Pickleball Passion Cup 2025 lan tỏa tinh thần "Sống trọn đam mê"

Sự kiện dự kiến sẽ quy tụ đông đảo các nghệ sĩ, các đơn vị truyền thông, thương hiệu đồng hành, đối tác chiến lược và các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh. Khán giả và người tham dự sẽ được chứng kiến các trận thi đấu giao hữu sôi nổi, kết hợp với các hoạt động tương tác nghệ thuật mang tính cộng đồng cao.

Các nghệ sĩ, người mẫu, diễn viên sẽ tham gia giải lần này

Đặc biệt, trong khuôn khổ Pickleball Passion Cup 2025, Ban Tổ chức sẽ phát động chương trình ý nghĩa "Hướng về miền Trung". Hoạt động này nhằm mục đích thể hiện sự cảm thông, tương thân tương ái và chia sẻ thiết thực với đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, bão lũ.

Giải đấu mang ý nghĩa gắn kết cộng đồng

Ban Tổ chức bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, khẳng định sự đồng hành của các đơn vị này mang đến cơ hội tuyệt vời để quảng bá các thương hiệu bên cạnh trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Những nhà tổ chức mong mỏi sự chung tay của các đơn vị, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao - nghệ thuật cũng như tạo nên một sự kiện ý nghĩa, gắn kết cộng đồng.

Mọi thông tin chi tiết về đăng ký tham gia và hợp tác tại sự kiện thông qua Bộ phận Kết nối và Chăm sóc của Ban Tổ chức (thuộc Cục Điện ảnh), trực tiếp liên hệ với Mrs. Nguyễn Hồng Ngọc qua số điện thoại 0946.918.686.