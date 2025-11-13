HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Mức thưởng cao kỷ lục ở Giải Pickleball VTV9 Open 2025

Tường Phước

(NLĐO) - Giải Pickleball VTV9 Open 2025 diễn ra từ ngày 19 đến 21-12 với giải thưởng 200 triệu đồng cho nhà vô địch

Đài Truyền hình Việt Nam – Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (VTV9) phối hợp cùng VTVCab, Liên đoàn Pickleball Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM và các đơn vị đồng hành tổ chức Giải "Pickleball VTV9 Open 2025".

Mức thưởng cao kỷ lục ở Giải Pickleball VTV9 Open 2025 - Ảnh 1.

Giải đấu diễn ra từ ngày 19 đến 21-12, tại cụm sân Banger (90 Song Hành, phường Bình Trưng Tây, TP HCM), quy tụ hơn 600 vận động viên từ các câu lạc bộ trên cả nước, kết hợp thi đấu phong trào và chuyên nghiệp.

Với thông điệp "Vươn cao cùng Pickleball – Kết nối sức trẻ, lan tỏa năng lượng", giải đấu hướng tới thúc đẩy phong trào thể thao cộng đồng, đưa Pickleball – môn thể thao phát triển nhanh nhất Bắc Mỹ – đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Sân chơi kỳ này được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 và phát sóng song song trên các nền tảng số vtv9.vtv.vn, Fanpage Thể Thao VTV9 Open, VTV9 Highlight và TikTok @vtv9highlight.

Mức thưởng cao kỷ lục ở Giải Pickleball VTV9 Open 2025 - Ảnh 2.

Diễn viên, người mẫu Bình Minh với tư cách đại sứ hình ành, thành viên BTC Giải Pickleball VTV9 Open 2025, đánh giá cao chất lượng chuyên môn giải đấu sân chơi kỳ này

Năm 2025, giải đấu ghi dấu bằng mức thưởng ấn tượng lên tới 2 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật từ các nhà tài trợ – cao nhất trong lịch sử Pickleball Việt Nam. Nhà vô địch sẽ mang về 200 triệu đồng, tay vợt đoạt ngôi á quân giành 60 triệu đồng, hạng ba mang về 40 triệu đồng và cùng nhiều giải phụ cho các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi hỗn hợp.

Pickleball VTV9 Open 2025 hướng đến xây dựng cộng đồng thể thao năng động – văn minh – thân thiện, phát hiện và ươm mầm tài năng Pickleball Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh TP HCM hiện đại, hội nhập.

Mức thưởng cao kỷ lục ở Giải Pickleball VTV9 Open 2025 - Ảnh 3.

Bên cạnh thi đấu, khán giả sẽ được tham gia trải nghiệm Pickleball, giao lưu nghệ sĩ, workshop kỹ thuật và mini game – tạo nên không khí thể thao sôi động, hấp dẫn cả trên sân và mạng xã hội.

Đối tượng tham gia thi đấu: Công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có sức khỏe tốt, yêu thích Pickleball.

Đây sẽ là sự kiện đánh dấu bước ngoặt đưa Pickleball Việt Nam bước vào kỷ nguyên chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.

Giải đấu pickleball trên du thuyền 5 sao, thu hút 100 tay vợt

Giải đấu pickleball trên du thuyền 5 sao, thu hút 100 tay vợt

(NLĐO) - Giải Pickleball Doanh nhân Sài Gòn - Star Travel Cup lần I hứa hẹn là điểm nhấn độc đáo của Hải trình Quốc tế Doanh nhân Sài Gòn - Sắc màu Thành công.

Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam vào chung kết Pickleball Cup - PPA Tour Úc, màn "tái ngộ" được mong chờ

(NLĐO) - Khép lại loạt trận bán kết PPA Tour Úc, Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam tái ngộ ở chung kết, mang đến nhiều sự thu hút từ quê nhà.

Đưa Pickleball đến gần hơn với môi trường giáo dục đại học

(NLĐO) - Liên đoàn Quần vợt – Pickleball TP HCM luôn sẵn sàng đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong công tác đào tạo, huấn luyện, tổ chức giải đấu

