Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng tham dự Giải pickleball "Vòng tay yêu thương"

Với mục tiêu tạo sân chơi thể thao và hướng tới những giá trị cộng đồng, Giải pickleball "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức đang được đông đảo nghệ sĩ, người nổi tiếng, VĐV tích cực hưởng ứng.

Nhằm thu hút thêm sự quan tâm của công chúng và đáp ứng một nhu cầu có thật, Ban Tổ chức giải quyết định mở thêm một hạng mục tranh tài đặc biệt. Ngoài việc nhận lời làm đại sứ để góp phần quảng bá hình ảnh và tên tuổi sự kiện như lần tổ chức đầu tiên vào tháng 6-2025, ca sĩ Minh Hằng còn giới thiệu để giải tiếp nhận đăng ký của nhiều nghệ sĩ, người mẫu, người nổi tiếng trong giới nghệ thuật đã có một thời gian dài gắn bó với pickleball, đủ để tự tin tranh tài nhằm xác định trình độ của mình.

Một trận đấu tại Giải Pickleball lần 1 - tháng 6-2025 do Báo Người Lao Động tổ chức. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chắc chắn người hâm mộ và giới trẻ sẽ được chứng kiến sự hiện diện trên sân đấu của những gương mặt quen thuộc với sàn diễn mà đến nay, danh sách đăng ký vẫn còn chờ chốt lần cuối.

Theo điều lệ, Giải pickleball "Vòng tay yêu thương" sẽ đóng cổng đăng ký vào cuối ngày 8-12, chốt danh sách các đôi vận động viên tham dự và tiến hành bốc thăm kỹ thuật theo lịch trình dự kiến tại Hội trường trụ sở Báo Người Lao Động.

Giải pickleball "Vòng tay yêu thương" sẽ diễn ra trọn ngày 13-12 tại cụm sân pickleball Cung Văn hóa Lao Động TP HCM. Ban Tổ chức dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm, tham dự của khoảng 80-90 đôi VĐV. Các đôi sẽ tranh tài ở 2 bảng đấu theo các lứa tuổi từ 18-44 và từ 45 tuổi trở lên; mỗi lứa tuổi đều có các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Theo điều lệ giải, các trận đấu vòng loại sẽ diễn ra 1 hiệp, mỗi hiệp 11 điểm và đổi sân từ điểm 6, cách 2 điểm là thắng từ điểm số 10-10 với điểm cuối là 15; từ bán kết đến chung kết mỗi trận 1 ván, mỗi ván 15 điểm và đổi sân từ điểm 8, cách 2 điểm là thắng từ điểm số 14-14 với điểm cuối là 21.

Lệ phí đăng ký tham gia thi đấu là 1 triệu đồng/đôi. Ở tất cả các nội dung, phần thưởng cho giải nhất là 6 triệu đồng và cúp; giải nhì 4 triệu đồng và huy chương; đồng giải ba 2 triệu đồng/giải và huy chương. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao thêm quà tặng tùy theo tình hình thực tế.



