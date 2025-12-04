Hé lộ nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia Giải Pickleball “Vòng tay yêu thương”

Chiến binh nghệ sĩ

Ca sĩ Minh Hằng là đại sứ Giải pickleball “Vòng tay yêu thương” - 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức



Hơn 10 cặp nghệ sĩ gồm Minh Hằng - Lợi Trần, Tumi - Trần Nghĩa, Đồng Ánh Quỳnh - Hữu Long, Thảo Nhi - Minh Luân, Pha Lê - Lê Nam, Hải Băng - Thành Đạt, Cindy Lư - Đạt G, Huy Anh - Lê Thu An, Tronie (cựu thành viên nhóm 365 band) - Kiều Trinh, cầu thủ Mạc Hồng Quân - Nguyễn Cẩm Vân, diễn viên Bá Cường, vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc- Kim Cương, Dương Khắc Linh - ca sĩ Sara Lưu… sẽ tham gia Giải pickleball "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức vào ngày 13-12 tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM.

Không chỉ là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, Minh Hằng gần đây có niềm đam mê mãnh liệt dành cho pickleball - môn thể thao đang "gây sốt" trong showbiz Việt.

Cô không ngần ngại chia sẻ hàng loạt khoảnh khắc chơi bóng, diện outfit thể thao đầy năng lượng, vừa cá tính vừa quyến rũ. Không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ năng chơi bóng ngày một tiến bộ, Minh Hằng còn khiến các fan thích thú với phong cách thời trang thể thao cực hút mắt.

Trên sân pickleball, nữ ca sĩ thường chọn những bộ váy thể thao dáng ngắn khoe đôi chân săn chắc, kết hợp cùng giày sneaker năng động và mũ lưỡi trai trẻ trung.

Trước đây, Minh Hằng có thời gian dài chơi tennis nên việc chuyển qua pickleball không làm khó cô. Hội chơi pickleball của Minh Hằng gồm nhiều người nổi tiếng như Tumi, Trần Nghĩa, Đồng Ánh Quỳnh, Hữu Long, Thảo Nhi, Minh Luân…

Đây là lần thứ 2 Minh Hằng làm đại sứ Giải pickleball do Báo Người Lao Động tổ chức

Điều đặc biệt khiến hội fan phải trầm trồ ngưỡng mộ chính là việc chồng đại gia của Minh Hằng - doanh nhân Quốc Bảo - hết lòng ủng hộ đam mê của bà xã và thậm chí chiều vợ tới mức xây hẳn 12 sân pickleball ngay sát nhà để nàng chơi thỏa thích.

Minh Hằng từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Thấy niềm đam mê mãnh liệt của vợ, chồng em đã làm hẳn 12 sân pickleball ngay sát nhà để chơi cho đã.

Giờ thì tha hồ chơi bất cứ khi nào mình muốn". Với nữ ca sĩ, pickleball không chỉ đơn thuần là một môn thể thao mà còn là "cầu nối tuyệt vời" giúp cô gắn kết với người thân, bạn bè và cả những người mới quen.

Bộ môn này vận động toàn thân, cải thiện tim mạch, tăng cường sức bền - và hơn hết, là cách Minh Hằng giải tỏa căng thẳng sau lịch trình bận rộn. Minh Hằng, cùng với diễn viên Lợi Trần, cũng là hai đại sứ của Giải pickleball "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức.

Một trong những nghệ sĩ đánh pickleball rất cừ là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cũng sẽ góp mặt tại Giải pickleball "Vòng tay yêu thương". Ca sĩ Tronie (cựu thành viên của nhóm 365) cũng là một tay vợt pickleball từng tham gia nhiều giải đấu và đoạt giải. Chính vì vậy, thông tin Tronie tham gia ở bảng nghệ sĩ đấu Giải pickleball "Vòng tay yêu thương" khiến nhiều đối thủ cho biết phải "cẩn trọng" hơn.

Những ẩn số thú vị

Vợ chồng cầu thủ Mạc Hồng Quân rất mê pickleball

Cầu thủ Mạc Hồng Quân và vợ sẽ góp mặt tại Giải pickleball "Vòng tay yêu thương", Mạc Hồng Quân cho biết sẽ "chiến hết mình" vì "ngoài sân cỏ, pickleball là đam mê thứ 2 của Quân".

Nếu ở giải Pickleball lần thứ 1 do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn viên phim "Những đứa con biệt động Sài Gòn" - Bá Cường còn bỡ ngỡ thì ở mùa giải thứ 2 "Vòng tay yêu thương" , anh khẳng định đã tự tin hơn rất nhiều.

Với vợ chồng Hải Băng - Thành Đạt hay Cindy Lư và ca nhạc sĩ Đạt G, pickleball cũng chính là phương tiện để cả hai "trốn con đi hẹn hò riêng". Vì mỗi người đều bận rộn với công việc riêng nên thời gian "ở cùng nhau" cũng khá hiếm. Vì vậy, khi có chung niềm đam mê pickleball, cả hai dường như có sự gắn kết hơn.