Thời sự

Thủ tướng: Phát triển khoa học công nghệ phải lượng hóa được và có KPI để đánh giá

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo Thủ tướng, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng.

Chiều 25-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển khoa học công nghệ cho tăng trưởng bền vững - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp chiều 25-2. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ phiên họp nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo tinh thần Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo là "hành động đột phá, lan tỏa kết quả".

Trong việc thực hiện các nhiệm vụ, Thủ tướng cho rằng phải lấy mục tiêu làm định hướng, lấy sản phẩm làm thước đo; chuyển từ tư duy nhiệm vụ sang tư duy kết quả, từ "làm nhiều" sang "làm đúng, làm trúng", làm đến nơi đến chốn, làm đến cùng; từ có hoạt động sang có sản phẩm cụ thể, cân đo đong đếm được, lượng hóa được và có KPI để đánh giá.

Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, theo lãnh đạo Chính phủ, phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng, dựa vào những trụ cột mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bán dẫn, hạ tầng số và trung tâm dữ liệu…

Người đứng đầu Chính phủ cho biết việc Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Tuy nhiên, vẫn còn không ít tồn tại trong tổ chức thực hiện, một số điểm nghẽn chưa được tháo gỡ như nhân lực, hạ tầng số, dữ liệu và an ninh mạng.

Do đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự họp tập trung thảo luận, đưa ra những giải pháp mang tính đột phá nào để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, nhân lực số.

Đồng thời, xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cả năm 2026, đâu là điểm đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số và những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thủ tướng cũng đề nghị một số bộ ngành phải nỗ lực hơn nữa trong vấn đề xây dựng dữ liệu và kết nối dữ liệu. Đồng thời nêu rõ, một số địa phương còn yếu về hạ tầng thiết bị; những khó khăn ở cấp xã, nhất là về hạ tầng công nghệ thông tin; khắc phục các điểm lõm sóng và điện còn lại.

Tin liên quan

Thủ tướng: Tạo môi trường tự do sáng tạo, "dám ước mơ, dám khát vọng" để thu hút nhân tài

Thủ tướng: Tạo môi trường tự do sáng tạo, "dám ước mơ, dám khát vọng" để thu hút nhân tài

(NLĐO)- Theo Thủ tướng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là nền tảng mà còn là động lực chính, là nguồn lực, là lực lượng sản xuất trực tiếp.

Thủ tướng: Khoa học xã hội và nhân văn là kim chỉ nam cho hoạch định đường lối

(NLĐO) - Theo Thủ tướng Chính phủ, khoa học xã hội và nhân văn là nền tảng tư duy, là kim chỉ nam cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển của đất nước.

Thủ tướng chỉ đạo "làm việc sớm, vào việc ngay" để đạt tăng trưởng 10% trở lên

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.

