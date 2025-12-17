Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 vinh danh 25 dự án, ý tưởng, cá nhân

Tối 16-12, lễ trao Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 với chủ đề "Kiên trì phụng sự" đã diễn ra tại Hà Nội, vinh danh các dự án, ý tưởng xuất sắc, những hành động vì cộng đồng đã và đang truyền cảm hứng cống hiến, kiên trì phụng sự vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Giải thưởng năm - Giải thưởng Hành động vì cộng đồng năm 2025 cho các dự án, ý tưởng xuất sắc. Ảnh: BTC

Dự lễ trao giải thưởng có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng Lê Quốc Minh. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng, cho biết, giải thưởng năm 2025 vinh danh nhiều dự án, ý tưởng và những người tử tế. Nhưng khoảnh khắc nhập cúp của họ không phải là điểm kết mà là điểm bắt đầu. Bởi giải thưởng sinh ra không chỉ để tôn vinh một con người hay một tổ chức mà để đánh thức nhiều người khác, không phải khép lại bằng một nghi lễ mà mở ra một hành trình mới, lựa chọn cách cùng nhau trở thành một phần của những hành động vì cộng đồng.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng chia sẻ tại lễ trao giải. Ảnh: BTC

"Chúng tôi tin rằng, giải thưởng chỉ thật sự sống tiếp khi tiếp tục tạo ra hành động sau đó. Năm nay, chúng ta chứng kiến điều ấy đi vào đời sống"- nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng khẳng định, giá trị cốt lõi mà giải thưởng theo đuổi là để những hành động tử tế tiếp tục được nhân lên sau ánh đèn sân khấu. Điều đó đã được minh chứng rõ nét trong thực tế đời sống, khi thiên tai bất ngờ ập đến. Ông dẫn lại thời điểm lũ lớn xảy ra trong đêm, hàng nghìn người dân tại Phú Yên rơi vào tình cảnh nguy cấp và phát đi những lời kêu cứu từ trên mái nhà.

"Từ chính mạng lưới những con người từng tham gia Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng qua các mùa, một chiến dịch kịp thời mang tên "Một vòng tay ấm" đã được kích hoạt. Những người vừa xuất hiện trên sân khấu vinh danh cũng chính là những người nắm tay nhau hành động khi cộng đồng cần nhất"- nhà báo Lê Quốc Minh bày tỏ.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn trao giải hạng mục Dự án Bền bỉ cho đại diện các dự án. Ảnh: BTC

Theo Tổng biên tập báo Nhân Dân, giải thưởng không dừng lại ở một thời điểm, một địa điểm hay ở những người được vinh danh, mà chạm tới rất nhiều con người khác, kể cả những người chưa từng gặp nhau. Đó chính là tinh thần mà Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng kiên trì theo đuổi: trở thành một nhịp cầu, để từ những khoảnh khắc yếu nhất của cuộc đời, con người vẫn có thể lựa chọn hy vọng và hành động vì nhau.

"Khi chúng ta biết lắng nghe những tổn thương của con người, của thiên nhiên và môi trường sống quanh mình, chúng ta đang trao quyền cho chính mình và cho cộng đồng. Đó cũng chính là tinh thần 'Kiên trì phụng sự' của Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng" – nhà báo Lê Quốc Minh khẳng định.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình (phải) trao giải hạng mục Dự án Bền vững cho đại diện các dự án. Ảnh: BTC

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize năm 2025 có với chủ đề "Kiên trì phụng sự" ghi nhận những hành trình dài hơi, bền bỉ, thầm lặng nhưng mạnh mẽ; những con người lựa chọn hành động, cống hiến, gieo mầm tử tế để tạo nên những đổi thay dài lâu.

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng năm 2025 ghi nhận 160 hồ sơ dự thi, tăng so với 138 dự án của năm 2024. Các hồ sơ đến từ doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhóm thiện nguyện và cá nhân trên khắp cả nước, trải rộng ở nhiều lĩnh vực: Bảo tồn thiên nhiên, phát triển sinh kế bền vững, giáo dục, y tế, bình đẳng cơ hội, an sinh cho nhóm yếu thế, tri ân lịch sử, gìn giữ bản sắc văn hóa và chuyển đổi xanh trong sản xuất kinh doanh.

Nhà báo Lê Quốc Minh trao giải thưởng Phụng sự Thầm lặng tới Bác sĩ Lê Thành Đô, thương binh, bác sĩ chỉnh hình, người lặng lẽ sản xuất và trao tặng miễn phí hàng nghìn chân, tay giả cho người khuyết tật nghèo trên khắp cả nước. Ảnh: BTC

Sau vòng sơ khảo, 27 dự án tiêu biểu được lựa chọn vào vòng chung khảo. Các dự án này không chỉ được thuyết trình trước Hội đồng giám khảo mà còn được giới thiệu đến công chúng thông qua triển lãm Hành động vì cộng đồng 2025, tạo nên một không gian để người xem cảm nhận rõ hơn tác động tích cực, thay đổi đời sống mà các sáng kiến mang lại.