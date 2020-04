Sự kiện công chiếu này có tên "We are one: A global film festival" (Chúng ta là một: Liên hoan phim toàn cầu), diễn ra trong 10 ngày.

Ban tổ chức là Tribeca Enterprises và YouTube thông báo sẽ chiếu các phim của Liên hoan phim Berlin, Cannes, Venice, Sundance, Toronto, Tribeca... bắt đầu từ ngày 29-5.

Tuy nhiên, ban tổ chức không công bố thông tin chi tiết về các phim được chiếu nên không chắc những phim mới, được đầu tư lớn thường ra mắt ở các liên hoan phim có được đưa vào sự kiện không.

"We are one: A global film festival" diễn ra trong 10 ngày

Các phim được chiếu ở thời kỳ nhiều rạp đóng cửa vì Covid-19

Liên hoan phim Cannes vào tháng 5 đã bị hoãn ở Pháp trong lúc Liên hoan phim Venice và Toronto vào tháng 9 cũng chưa chắc có thể diễn ra như lịch trình thường niên. Điều này khiến nhiều nhà làm phim, các hãng phim gặp khó khăn trong việc quảng bá sản phẩm.

Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes cho biết họ tự hào tham gia sự kiện cùng YouTube để giới thiệu công chúng những bộ phim nổi bật, những tài năng phi thường, cho phép khán giả trải nghiệm phương thức kể chuyện khắp thế giới và tính nghệ thuật riêng biệt của mỗi liên hoan phim.

Jane Rosenthal, nhà đồng sáng lập Liên hoan phim Tribeca ở New York, nhận định sự kiện truyền cảm hứng và đoàn kết tất cả mọi người lại trong đại dịch, bất chấp khoảng cách địa lý, biên giới. "Tất cả mọi người trên thế giới cần được chữa lành ngay bây giờ" - Jane Rosenthal chia sẻ.

Nhiều liên hoan phim khác ở Mumbai, Sydney, Sarajevo, Tokyo, London cũng tham gia. Các phim sẽ được phát trực tuyến miễn phí, tuy nhiên người xem cũng được đề nghị quyên góp cho tổ chức WHO nhằm gây quỹ hỗ trợ chống đại dịch Covid-19.