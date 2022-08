Phúc Du - rapper được yêu thích từ "King of Rap"

"Đứa nào làm em buồn" thuộc thể loại pop, rap/hip hop, sáng tác bởi nhạc sĩ Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, Phúc Du (rapper được yêu thích từ chương trình King of Rap). Bản phối là sự cộng tác giữa nhà sản xuất DuongK của 1989s và Si Fu Huỳnh - tay trống của ban nhạc Chillies, mở đầu bằng câu intro piano lãng mạn, trên nền hòa thanh giàu cảm xúc.

Các đoạn cao trào được đẩy lên cùng sự dữ dội của phần rap, được xoa dịu bằng chất thơ của Hoàng Dũng. Quá trình phối hợp để sản xuất diễn ra thuận lợi, do ê-kip đều có ngôn ngữ âm nhạc chung từ các trường nhạc viện. Ca khúc được master bởi kỹ sư âm thanh Will Quinnell, người từng master các ca khúc cho nghệ sĩ RnB Yuna và H.E.R.



Phúc Du trở thành ca sĩ được nhạc sĩ Tiên Cookie hỗ trợ

Nếu chỉ xét về âm nhạc thì ca khúc không có gì để nói, thậm chí khá hay. Song, nghe kỹ phần ca từ, không ít khán giả sẽ thấy "chưng hửng" với sự bạo dạn của những tác giả trẻ tuổi. Trong bài hát, Phúc Du thể hiện những câu chơi chữ quen thuộc, vốn là điểm nhận diện.

Có khi là lời tỏ tình ấm áp, chân thành "cùng anh nếu được thì ăn cả, ngã về nhà mình ăn ngủ với nhau". Có khi là câu chiêm nghiệm "chim gõ kiến có thể đói vỡ mồm, kể cả nó chỉ có cắm mặt vào kiếm ăn"... Những lời ca "bình dân" quá đỗi này dù là xu hướng được yêu thích trong một bộ phận giới trẻ hiện nay nhưng lại khá gượng gạo nếu xem là nhạc theo chuẩn mực thông thường.

Ca sĩ Phúc Du và ca khúc "Đứa nào làm em buồn"

Dù âm nhạc theo xu hướng hiện đại, nghe bắt tai đang là trào lưu của giới trẻ hiện nay nhưng việc sử dụng lời lẽ quá mức tự nhiên này khiến bài hát mất đôi phần ấn tượng.

Nhạc chính là thơ nhưng nay, cụ thể qua bài hát này, khán giả không còn tìm được tính thơ vốn cần phải có trong những ca khúc nữa. Ca khúc "Đứa nào làm em buồn" vì vậy đã gây tranh cãi ngay từ tựa bài hát đến lời ca, khi vừa ra mắt.