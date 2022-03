Con trai của William Hurt là Gerry Byrne xác nhận thông tin nam diễn viên qua đời với CNN. Trong thông cáo gia đình William Hurt chia sẻ với công chúng thông qua truyền thông có đoạn viết: "Gia đình Hurt thương tiếc báo tin rằng cha của chúng tôi là ông William Hurt - người từng thắng Oscar, đã qua đời ngày 13-3 vào một tuần trước sinh nhật 72 tuổi. Cha chúng tôi ra đi yên bình, trong vòng tay gia đình do nguyên nhân tự nhiên của tuổi già".

Diễn viên William Hurt từng được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt năm 2018. Tuy nhiên, gia đình công bố ông qua đời do tuổi già sức yếu, không nói rõ chi tiết liên quan đến bệnh.

William Hurt qua đời tuổi 71

Nhiều đồng nghiệp thương tiếc Williams Hurt trên trang mạng xã hội. Trong đó, nam diễn viên Mark Ruffalo viết: "Làng phim thế giới lại mất đi thêm gương mặt gạo cội. Một diễn viên tài năng, tâm hồn lớn!". Nam diễn viên Albert Brooks viết: "Vô cùng buồn khi nghe tin William Hurt ra đi vĩnh viễn! Tôi từng làm việc cùng anh ấy trong phim "Broadcast News". Anh ấy sẽ luôn được nhớ đến!".

Williams Hurt bắt đầu nghiệp diễn với những vai trên sân khấu và sau đó là đóng phim cả điện ảnh lẫn truyền hình. Trong suốt sự nghiệp kéo dài từ 1977 đến nay, ông tham gia gần 80 phim. Một số phim điện ảnh gần đây có: "vengers: Infinity War", "Avengers: Endgame", "Black Widow"…

Williams Hurt thắng Oscar với vai nam chính trong phim "Kiss of the Spider Woman" và được 3 đề cử Oscar khác cho vai diễn trong các phim: "Broadcast News", "Children of a Lesser God", "A History of Violence". Ngoài ra, ông còn nhận đề cử giải thưởng Quả cầu vàng, giải thưởng Tony và các giải khác.

William Hurt thời điểm nhận tượng vàng Oscar