Trang People ngày 23-9 thông tin Ngô Điềm Mẫn đã từng đăng một dòng chia sẻ trên trang mạng xã hội Twitter năm 2019 rằng cô muốn giũ sạch hết mọi thứ để có một nền tảng mới chứ không phải bắt đầu ở nơi mà có tất cả những trải nghiệm bị lạm dụng như thế. Cô quá buồn vì điều này và đang khóc theo nghĩa đen.

Tuy nhiên, thời điểm đó, Ngô Điềm Mẫn không nói rõ ràng. Đến ngày 23-9, để quảng bá cho cuốn sách mới có tên "Making a Scene", nữ diễn viên này chia sẻ trên The Atlantic về chuyện đã từng bị "quấy rối và đe dọa tình dục" trên trường quay phim "Fresh Off the Boat".

Ngô Điềm Mẫn

Cô cho biết mình đã không kể rõ câu chuyện thời điểm 2019 bởi muốn bảo vệ chương trình, lo ngại ảnh hưởng của nó đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á. "Nhà xuất bản sách khuyến khích tôi viết về nó. Tôi đã trả lời là không vì đã hoàn thành chương đó trong cuộc đời mình rồi và muốn đóng cửa mọi nỗi đau để hướng đến điều tích cực hơn. Đó cũng là chương trình phát trên kênh mạng có diễn viên người Mỹ gốc Á đầu tiên tham gia sau 20 năm nên tôi không muốn làm ô uế danh tiếng. Tôi đã im lặng trong thời gian dài chuyện từng bị quấy rối và đe dọa tình dục ở hai mùa đầu tiên của chương trình. Tuy nhiên, cuối cùng, tôi nhận ra rằng cần nói về điều đó" – Ngô Điềm Mẫn cho biết.

Nữ diễn viên nói rằng trong quá trình ghi hình "Fresh Off the Boat" năm 2015, một nhà sản xuất (giấu tên) đã yêu cầu cô công khai các hoạt động kinh doanh riêng và nói cho cô biết phải mặc những gì. Do còn là người mới, chưa nhiều kinh nghiệm, Ngô Điềm Mẫn không thể tìm cách chống trả. Trong một sự kiện, nhà sản xuất trên đặt tay lên đùi cô và sau đó đưa tay vào đũng quần của cô.

Suốt hai mùa đầu tiên của loạt phim, Ngô Điềm Mẫn chịu đựng sự quấy rối cho đến khi cô thành công với vai diễn trong phim "Con nhà siêu giàu châu Á". Thành công này khiến cô mạnh mẽ hơn, không còn sợ phải mất việc nữa và lớn tiếng nói không với hành vi quấy rối, đe dọa tình dục.

Dẫu vậy, ở thời điểm năm 2019, "Fresh Off the Boat" thông báo làm mùa thứ 6. Nhiều người hâm mộ chúc mừng Ngô Điềm Mẫn khiến cô càng đau khổ, khóc vì sự việc. Cô đã đăng dòng chia sẻ trên mạng xã hội nhưng chỉ úp mở và sau đó giải thích rằng mình than thở chỉ vì loạt phim "Fresh off the boat" nếu làm thì cô sẽ không có thời gian để thực hiện dự án khác. Cô vẫn yêu thích loạt phim "Fresh off the boat" chứ không có ý gì khác.

Sự việc khiến nữ diễn viên bị chỉ trích dữ dội với nhiều hiểu lầm cho rằng cô nổi tiếng qua phim "Con nhà siêu giàu châu Á", trở nên bệnh ngôi sao và không biết ơn, chảnh chọe. Những tranh luận trái chiều khiến cô phải tạm rời xa mạng xã hội trong 3 năm, thậm chí còn bị căng thẳng đến mức cố tự tử nhưng may mắn được người bạn cứu giúp kịp thời, phải điều trị tâm lý.

"Sau một thời gian nghỉ ngơi và trải qua rất nhiều liệu pháp, tôi cảm thấy đủ ổn để quay trở lại. Và mặc dù sợ hãi, tôi quyết định trả nợ cho bản thân mình ba năm trước, dũng cảm chia sẻ toàn bộ câu chuyện" – Ngô Điềm Mẫn trải lòng. Cuốn sách của cô phát hành ngày 4-10.

Ngô Điềm Mẫn là diễn viên người Mỹ gốc Đài Loan (Trung Quốc). Cô từng được tạp chí Time bầu chọn vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới vào năm 2017. Cô đã giành được một số giải thưởng lớn: Bốn giải Critics' Choice Awards, một giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh và hai giải TCA.

Cô tham gia phim "Fresh Off the Boat" từ 2015 đến 2020 của đài ABC. Đài ABC chưa lên tiếng gì về những cáo buộc của Ngô Điềm Mẫn.