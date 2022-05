Hiroyuki Watanabe

Nam diễn viên Hiroyuki Watanabe mới đây đã treo cổ tự tử tại nhà riêng. Nguyên nhân tự tử chưa được công bố chi tiết.

Hiroyuki Watanabe treo cổ tự tử

Cái chết đột ngột của ông gây sốc cho người thân, người hâm mộ

Hiroyuki Watanabe sinh ra ở Mito, tỉnh Ibaraki, ra mắt khán giả năm 1982 với vai diễn trong phim "On the Road". Sau đó, ông tham gia hàng loạt phim: "Daijobu, My Friend", "Uindii", "Too Much", "Godzilla, Mothra and King Ghidorah", "Sake-Bomb"…

Ông nổi danh với vai trùm yakuza trong phim "Everly" của Mỹ sản xuất. Những phim trong năm 2022 mà Hiroyuki Watanabe góp mặt có: "Tears of Persephone", "Popran", "1446: An Eternal Minute", "Sadako DX ".

Việc Hiroyuki Watanabe chọn cách ra đi đầy tiêu cực đã khiến vợ ông là nữ diễn viên Hideko Hara lẫn người hâm mộ bị sốc.

Yuko Takeuchi

Minh tinh Yuko Takeuchi được chồng phát hiện treo cổ trong phòng ngủ tại nhà riêng ở thủ đô Tokyo - Nhật Bản vào tháng 9-2020. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ kết luận Yuko Takeuchi đã qua đời.

Minh tinh Yuko Takeuchi

Yuko Takeuchi có sự nghiệp thành công. Cô nổi tiếng với những phim: "Cô thợ làm bánh Asuka", "Vòng tròn" 1998, "Và em sẽ đến"…

Takashi Fujiki

Nam diễn viên Takashi Fujiki được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Tokyo vào tháng 9-2020.

Takashi Fujiki tự tử nghi do trầm cảm

Cảnh sát kiểm tra hiện trường và sơ bộ nhận định đây là vụ tự tử. Họ phát hiện mảnh giấy được cho là di thư của Takashi Fujiki ghi vỏn vẹn 12 chữ có nội dung tài tử này cảm thấy đã mất tự tin để làm diễn viên.

Đại diện công ty quản lý của Takashi Fujiki cho biết do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tài tử này không có vai diễn. Ông ở nhà một thời gian dài để tránh dịch vì đã lớn tuổi.

Trước thông tin có thể Takashi Fujiki đã bị trầm cảm do không có việc làm, ở nhà quá lâu, phía công ty quản lý của Takashi Fujiki nói rằng trước khi tự tử, tài tử này đã nhận lời tham gia một vở nhạc kịch dự kiến biểu diễn trong năm 2021.

Takashi Fujiki xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh, truyền hình nổi tiếng của Nhật Bản. Một số phim nổi bật có ông tham gia: "Shinsengumi", "The Fugitive lawyer", "Bloody Monday"… Trước khi lấn sân phim ảnh, ông là một ca sĩ.

Sei Ashina

Nữ diễn viên Sei Ashina qua đời tại nhà riêng năm 2020. Cảnh sát cũng nhận định cô tự tử.

Sei Ashina khởi nghiệp với vai trò người mẫu thời trang nhưng lại đam mê lớn nhất là diễn xuất. Cô từng bước thực hiện đam mê và tham gia nhiều phim sau đó.

Sei Ashina

Haruma Miura

Haruma Miura được phát hiện trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở Tokyo vào năm 2020. Anh được đưa đến bệnh viện nhưng bác sĩ kết luận đã chết trước đó. Cảnh sát tìm thấy trong phòng của tài tử này giấy tờ nghi là di thư của anh.

Haruma Miura

Haruma Miura là nam diễn viên hạng A, gia nhập làng giải trí khi mới 7 tuổi với vai diễn trong phim "Agri". Sự nghiệp của anh thăng hoa với vai chính trong phim "Koizora" và hàng loạt vai diễn khác, trong đó có "Đại chiến Titan" (Attack on Titan).

Haruma Miura góp mặt trong 54 phim cả điện ảnh, truyền hình. Anh còn nhiều dự án đang trong quá trình hoàn thiện cho năm nay và năm sau.

Ngoài đóng phim, Haruma Miura còn tham gia biểu diễn sân khấu với vai chính mới nhất trong vở "Whistle Down the Wind".

Anh nhận được 6 giải thưởng về diễn xuất trong suốt sự nghiệp.