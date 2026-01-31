HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải tứ hùng lan tỏa yêu thương đến thiếu nhi

Quốc An

(NLĐO) - Khép lại giải tứ hùng trên sân Thống Nhất, OCB HCM xuất sắc giành chức vô địch, còn mở ra các hoạt động từ thiện ý nghĩa.

Giải Bóng đá tứ hùng Care For Vietnam Cup 2026 đã khép lại tối 30-1 trên sân Thống Nhất (TP HCM). Giải đấu không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa niềm đam mê bóng đá và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng, mà còn mang đến hàng loạt hoạt động hướng đến cộng đồng.

Sự kiện do Ta Pha Group phối hợp tổ chức, mang thông điệp "Một trái bóng - Triệu trái tim - Một cộng đồng", quy tụ 4 đội mạnh nhất hệ thống TPG6v6 2025 gồm: CTG Bình Định, Ta Pha Nghĩa Kỳ, Xây dựng Hoàng Vũ Bình Thuận và OCB HCM.

Sau hai ngày tranh tài, Ta Pha Nghĩa Kỳ và OCB HCM hòa 2-2 kịch tính ở chung kết trước khi đại diện ngành ngân hàng thắng 3-0 trên chấm luân lưu, giành chức vô địch.

Care For Vietnam Cup 2026 lan tỏa yêu thương đến trẻ em - Ảnh 1.

OCB HCM lên ngôi vô địch sau loạt luân lưu 11 m

Bên cạnh các trận đấu, ban tổ chức phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai chiến dịch thiện nguyện, lan tỏa tình yêu bóng đá qua dự án "Gieo ước mơ bóng đá" dành cho khoảng 1.000 trẻ em trên cả nước.

Trong dịp này, chương trình còn trao tặng 200 xe đạp, 200 suất học bổng và 1 triệu hộp sữa trong chuỗi hoạt động "Trung thu giữa đại ngàn 2026" cùng nhiều chương trình cộng đồng khác.

Care For Vietnam Cup 2026 lan tỏa yêu thương đến trẻ em - Ảnh 2.

BTC giải đấu sẽ tiếp tục mở rộng phong trào bóng đá, duy trì lan tỏa những giá trị tích cực cho xã hội

Trong năm 2026, BTC sẽ tiếp tục mở rộng các giải bóng đá phong trào, trọng tâm là sân chơi 6 người toàn quốc, nhằm duy trì và lan tỏa những giá trị tích cực cho xã hội.

Các danh hiệu cụ thể:

- Đội vô địch: OCB HCM

- Á quân: Ta Pha Nghĩa Kỳ

- Hạng Ba: CTG Bình Định

- Vua phá lưới: Minh Triết (Ta Pha Nghĩa Kỳ)

- Thủ môn xuất sắc nhất: Huỳnh Quyền (Ta Pha Nghĩa Kỳ)

- Cầu thủ xuất sắc nhất: Trần Phúc Thiện (OCB HCM)


