Giải vô địch siêu trí nhớ Thế giới tại Việt Nam

Thùy Trang

(NLĐO) - Sau hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển (từ năm 1991), WMC được xem là "Thế vận hội" của bộ môn thể thao trí tuệ.

Ấn tượng chủ nhà Việt Nam

Giải vô địch siêu trí nhớ Thế giới tại Việt Nam - Ảnh 1.

Tiến sĩ Thang Văn Phúc - Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu tại họp báo

Sáng 12-12, TP HCM chính thức trở thành "đấu trường não bộ" lớn nhất hành tinh khi đăng cai Giải Vô địch Siêu trí nhớ Thế giới lần thứ 34.

Giải Vô địch Siêu trí nhớ Thế giới lần thứ 34 (The 34th World Memory Championships - WMC 2025) trở thành sự kiện đánh dấu một cột mốc lịch sử khi Việt Nam - nước chủ nhà - tiên phong thiết lập những chuẩn mực mới cho giải đấu 34 năm tuổi bằng cuộc cách mạng công nghệ và sự tôn vinh di sản.

Việc Việt Nam được Hội đồng Thể thao Trí tuệ Thế giới (WMSC) tin tưởng trao quyền đăng cai WMC 2025 không chỉ khẳng định năng lực tổ chức sự kiện tầm cỡ quốc tế, mà còn hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành "Điểm đến mới của Trí tuệ toàn cầu" (The New Global Brain Hub).

Tại "đấu trường não bộ", gần 300 siêu trí tuệ đến từ gần 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những cường quốc siêu trí nhớ như: Anh, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Mông Cổ... sẽ tranh tài trong 10 bộ môn khắc nghiệt nhất về tốc độ, độ chính xác và sức bền thần kinh (Ghi nhớ Số nhanh, Hình ảnh trừu tượng, Nghe nhớ số...).

Tuy nhiên, WMC 2025 sẽ không giống bất kỳ kỳ giải nào trước đây nhờ hai dấu ấn "Lần đầu tiên" mang tính cách mạng. Đó là cuộc cách mạng minh bạch với Công nghệ Real-time (Superme). Lần đầu tiên trong lịch sử, khái niệm "chấm thi thủ công" sẽ lùi vào dĩ vãng. Việt Nam đưa vào áp dụng hệ thống thi đấu và chấm điểm kỹ thuật số toàn diện. Kết quả sẽ được hiển thị theo thời gian thực (Real-time) trên màn hình LED.

Điều này biến sự tĩnh lặng của phòng thi thành sự kịch tính nghẹt thở của một sàn đấu số, nơi khán giả có thể chứng kiến thứ hạng thay đổi từng giây, đảm bảo tính minh bạch và công bằng tuyệt đối.

Cúp Luân lưu đặc biệt của giải vô địch siêu trí nhớ lần thứ 34

Giải vô địch siêu trí nhớ Thế giới tại Việt Nam - Ảnh 2.

TP HCM chính thức trở thành "đấu trường não bộ" lớn nhất hành tinh khi đăng cai Giải Vô địch Siêu trí nhớ Thế giới lần thứ 34.

Năm 2025 đánh dấu sự ra đời của biểu tượng vinh quang tột bậc tại đấu trường – Chiếc Cúp Luân lưu bằng kim loại quý: vàng, bạch kim, pha lê, kim cương do Việt Nam khởi xướng chế tác, với tinh thần "Passed by Nations - Raised by Champions" (Truyền trao bởi các quốc gia, Giơ cao bởi nhà vô địch). Đây không chỉ là biểu trưng cho tinh thần chiến thắng mà còn là một di sản nghệ thuật tôn vinh sự kế thừa và kết nối trí tuệ xuyên biên giới và thế hệ.

Ông Raymond Keene - Chủ tịch Hội đồng Trí nhớ Thế giới (WMC) nhận định: "Tôi đã chứng kiến lịch sử giải đấu suốt 34 năm, nhưng năng lượng và sự chuẩn bị của Việt Nam năm nay thực sự làm tôi kinh ngạc. Với việc áp dụng công nghệ mới và tinh thần hiếu khách tuyệt vời, tôi tin WMC 2025 sẽ là kỳ giải đấu cảm xúc nhất và tạo ra những kỷ lục chưa từng có".

Kỳ vọng vào "Cơn địa chấn" sân nhà

Giải vô địch siêu trí nhớ Thế giới tại Việt Nam - Ảnh 3.

Dominic O’Brien là chuyên gia Siêu trí nhớ người Anh và là tác giả của những cuốn sách nổi tiếng về trí nhớ. Ông là người duy nhất 8 lần vô địch Siêu trí nhớ thế giới.

Giới chuyên môn nhận định, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cộng đồng HITA và lợi thế sân nhà, đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để xô đổ 2-3 Kỷ lục thế giới ở các hạng mục thế mạnh như Ghi nhớ Hình ảnh và Số nhanh.

Giới chuyên môn kỳ vọng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khí thế của nước chủ nhà, các tuyển thủ siêu trí nhớ Việt Nam - với nòng cốt là những tài năng trẻ từ cộng đồng HITA - sẽ tạo nên những cú bứt phá ngoạn mục, hứa hẹn xô đổ 2-3 Kỷ lục thế giới ở các hạng mục thế mạnh như Ghi nhớ Hình ảnh và Số nhanh. Vinh danh Nhà vô địch đầu tiên nâng cao Cúp Luân lưu sẽ diễn ra vào tối ngày 14-12.

Giải Vô địch Siêu trí nhớ Thế giới (WMC) được sáng lập vào năm 1991 bởi Tony Buzan và Raymond Keene, WMC là giải đấu lâu đời và uy tín nhất thế giới về siêu trí nhớ. Giải đấu nhằm tôn vinh khả năng giới hạn của não bộ con người và thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao trí tuệ toàn cầu.

Sự kiện do Tổ chức Siêu Trí nhớ Việt Nam, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) và Tập đoàn Tâm Trí Lực phối hợp tổ chức, dưới sự giám sát của Hội đồng Trọng tài Quốc tế (GOMSA).


