Giảm 145.000 công chức, viên chức, chi thường xuyên giảm 39 ngàn tỉ đồng mỗi năm

Chiều 12-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (TP Hà Nội), sau phiên trù bị buổi sáng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên làm việc buổi chiều.



Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự tổ thảo luận số 1 gồm 33 đại biểu từ 3 đoàn. Ảnh: Nhật Bắc

Trong phiên làm việc chiều 12-10, Đại hội đã tổ chức 15 tổ thảo luận để thảo luận về dự thảo các văn kiện Đại hội và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự tổ thảo luận số 1 gồm 33 đại biểu từ 3 đoàn: Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam; Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Tổ trưởng Tổ thảo luận là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Các đại biểu tại các tổ thảo luận đánh giá, các văn kiện trình Đại hội đã được xây dựng nghiêm túc, bài bản, khoa học, trí tuệ, dân chủ và theo đúng quy định; đánh giá toàn diện, khách quan, sát thực tiễn và cập nhật, bổ sung nhiều nội dung theo tư tưởng chỉ đạo mới của Trung ương, Tổng Bí thư, của các lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng đã nỗ lực, quyết tâm, giải quyết được nhiều việc tồn đọng qua nhiều nhiệm kỳ, thể hiện tinh thần không né tránh, không ngại khó, góp phần khơi thông các nguồn lực phát triển.

Việt Nam vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao

Về kết quả phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025, các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam dự kiến đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu giai đoạn 2021-2025, trong đó hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội; các năm 2024-2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu.

Một số kết quả nổi bật, quy mô GDP Việt Nam tăng từ 346 tỉ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên 510 tỉ USD năm 2025, tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN; GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức khoảng 4%/năm. Thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước đạt 9,6 triệu tỉ đồng, gấp 1,36 lần giai đoạn 2016-2020 và vượt mục tiêu đề ra (8,3 triệu tỉ đồng). Tổng số miễn, giảm, gia hạn các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, thuê mặt nước khoảng 1,1 triệu tỉ đồng. Tổng số tăng thu, tiết kiệm chi của ngân sách nhà nước khoảng 1,57 triệu tỉ đồng.

Tổng số chi an sinh xã hội (bao gồm các chương trình mục tiêu quốc gia) đạt 1,1 triệu tỉ đồng, chiếm khoảng 17% tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025…

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ, giảm 8 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (tương đương giảm 32%). Số đơn vị hành chính cấp tỉnh giảm từ 63 còn 34; đơn vị hành chính cấp huyện chấm dứt hoạt động; số đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 10.035 xuống còn 3.321 (tương đương giảm 67%).

Tổng số biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145.000 công chức, viên chức; chi thường xuyên giảm 39 ngàn tỉ đồng/năm.

Về xử lý các dự án, doanh nghiệp yếu kém, tồn đọng kéo dài, đã xây dựng, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và triển khai thực hiện phương án xử lý 5 ngân hàng yếu kém, 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả và các dự án tồn đọng kéo dài, gây lãng phí nguồn lực; đang rà soát, đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho khoảng gần 3.000 dự án với tổng vốn gần 5,9 triệu tỉ đồng (tương đương khoảng 235 tỉ USD) và tổng quy mô sử dụng đất khoảng 347 ngàn ha.

Phát biểu thảo luận tại tổ số 1 và gợi mở một số nội dung để các đại biểu góp ý vào các dự thảo văn kiện, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được xây dựng với rất nhiều điểm mới, theo hướng ngắn gọn hơn, thực chất hơn, tập trung vào những điểm lớn, tính hành động, tính hiệu quả, tính khả thi rất cao.

Thủ tướng nhấn mạnh, nếu không tiếp tục đổi mới thì chúng ta sẽ không thể phát triển được, không thể "tiến xa ra biển lớn, đi sâu vào lòng đất, bay cao lên vũ trụ". Do đó phải đổi mới, đột phá mạnh mẽ hơn nữa, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng phát triển, là con đường ngắn nhất, nhanh nhất. "Nên tư duy phát triển, phương pháp luận, cách tiếp cận để giải quyết vấn đề thực tiễn phải đổi mới" - Thủ tướng nhấn mạnh.