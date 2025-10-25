HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Tinh gọn 27 vị trí lãnh đạo và 21 vị trí nghiệp vụ chuyên ngành

Huỳnh Như

(NLĐO) - Bộ Nội vụ rà soát, tinh gọn 27 vị trí lãnh đạo, giảm 21 vị trí chuyên ngành và bổ sung 4 vị trí mới tại cấp xã theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Ban Tổ chức Trung ương về việc rà soát, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Bộ Nội vụ tinh gọn 27 vị trí lãnh đạo, bổ sung 4 vị trí cấp xã - Ảnh 1.

Đối với cấp xã, Bộ Nội vụ đề xuất 43 vị trí việc làm, gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý; 32 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ và 3 vị trí hỗ trợ, phục vụ - tăng 4 vị trí so với định hướng trước đây - Ảnh minh họa: HUỲNH NHƯ

Tinh gọn 27 vị trí lãnh đạo, quản lý

Theo kết quả rà soát, tổng số vị trí việc làm trong khối cơ quan hành chính do Chính phủ quản lý hiện nay là 849 vị trí, gồm 124 vị trí lãnh đạo - quản lý, 656 vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành, 47 vị trí công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và 22 vị trí hỗ trợ, phục vụ.

Riêng khối cơ quan hành chính ở Trung ương và cấp tỉnh có 82 vị trí lãnh đạo, quản lý (trong đó 51 vị trí thuộc bộ, cơ quan ngang bộ); 26 vị trí ở cấp tỉnh và 5 vị trí trợ lý, thư ký. So với quy định trước đây, tổng số vị trí lãnh đạo, quản lý đã giảm 27 vị trí, do không còn sử dụng các chức danh tại tổng cục, thanh tra bộ, thanh tra sở và cấp huyện.

Đối với nhóm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, hiện có 633 vị trí được sử dụng ở cấp Trung ương và 327 vị trí được áp dụng tại địa phương. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (bỏ cấp huyện), các địa phương sẽ không còn sử dụng 127 vị trí chuyên ngành cấp huyện, khiến tổng số vị trí nghiệp vụ chuyên ngành giảm 21 vị trí.

Ở nhóm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, Bộ Nội vụ thống kê 60 vị trí. Đáng chú ý, một số vị trí mới được bổ sung thuộc lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành, kiểm toán nội bộ và kiểm soát thủ tục hành chính. Tổng cộng nhóm này tăng thêm 13 vị trí so với trước.

Riêng nhóm vị trí hỗ trợ, phục vụ (22 vị trí) tiếp tục được duy trì theo quy định hiện hành, không thay đổi do vẫn cần thiết trong quá trình vận hành bộ máy hành chính.

Tăng 4 vị trí việc làm tại cấp xã

Đối với cấp xã, Bộ Nội vụ đề xuất 43 vị trí việc làm, gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý; 32 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ và 3 vị trí hỗ trợ, phục vụ — tăng 4 vị trí so với định hướng trước đây.

Bốn vị trí mới được bổ sung gồm:

Giúp việc HĐND, bố trí tại Văn phòng HĐND và UBND cấp xã.

Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán tại các phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ hành chính công.

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại Nghị định 217/2025.

Việc bố trí, sử dụng công chức tại các vị trí này do UBND xã quyết định căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thực tế địa phương, bảo đảm phù hợp với khung biên chế công chức cấp xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, sau khi rà soát, hệ thống vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính từ Trung ương đến địa phương đã được điều chỉnh linh hoạt theo hướng tinh gọn, loại bỏ những vị trí không còn phù hợp và bổ sung các chức danh cần thiết trong mô hình chính quyền 2 cấp.

Tin liên quan

Bộ Nội vụ phản hồi gì về các vướng mắc khi chi trả chế độ theo Nghị định 178?

Bộ Nội vụ phản hồi gì về các vướng mắc khi chi trả chế độ theo Nghị định 178?

(NLĐO) - Bộ Nội vụ đã có công văn gửi Bộ Tài chính về việc chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định 178 của Chính phủ.

Bộ Nội vụ trả lời về kiến nghị xem xét tăng lương cơ sở năm 2025

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đang trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, trong đó có nội dung về nâng bậc lương

Bộ Nội vụ nói gì về kiến nghị điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu sớm?

(NLĐO)- Người lao động nghỉ hưu sớm hưởng mức lương hưu thấp hơn là bảo đảm công bằng với người nghỉ hưu đúng tuổi

TP HCM Bộ Nội vụ tinh gọn bộ máy chính quyền 2 cấp công chức cấp xã tình gọn 27 vị trí lãnh đạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo