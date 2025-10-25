Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Ban Tổ chức Trung ương về việc rà soát, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Tinh gọn 27 vị trí lãnh đạo, quản lý

Theo kết quả rà soát, tổng số vị trí việc làm trong khối cơ quan hành chính do Chính phủ quản lý hiện nay là 849 vị trí, gồm 124 vị trí lãnh đạo - quản lý, 656 vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành, 47 vị trí công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung và 22 vị trí hỗ trợ, phục vụ.

Riêng khối cơ quan hành chính ở Trung ương và cấp tỉnh có 82 vị trí lãnh đạo, quản lý (trong đó 51 vị trí thuộc bộ, cơ quan ngang bộ); 26 vị trí ở cấp tỉnh và 5 vị trí trợ lý, thư ký. So với quy định trước đây, tổng số vị trí lãnh đạo, quản lý đã giảm 27 vị trí, do không còn sử dụng các chức danh tại tổng cục, thanh tra bộ, thanh tra sở và cấp huyện.

Đối với nhóm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, hiện có 633 vị trí được sử dụng ở cấp Trung ương và 327 vị trí được áp dụng tại địa phương. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (bỏ cấp huyện), các địa phương sẽ không còn sử dụng 127 vị trí chuyên ngành cấp huyện, khiến tổng số vị trí nghiệp vụ chuyên ngành giảm 21 vị trí.

Ở nhóm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung, Bộ Nội vụ thống kê 60 vị trí. Đáng chú ý, một số vị trí mới được bổ sung thuộc lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành, kiểm toán nội bộ và kiểm soát thủ tục hành chính. Tổng cộng nhóm này tăng thêm 13 vị trí so với trước.

Riêng nhóm vị trí hỗ trợ, phục vụ (22 vị trí) tiếp tục được duy trì theo quy định hiện hành, không thay đổi do vẫn cần thiết trong quá trình vận hành bộ máy hành chính.

Tăng 4 vị trí việc làm tại cấp xã

Đối với cấp xã, Bộ Nội vụ đề xuất 43 vị trí việc làm, gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý; 32 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ và 3 vị trí hỗ trợ, phục vụ — tăng 4 vị trí so với định hướng trước đây.

Bốn vị trí mới được bổ sung gồm:

Giúp việc HĐND, bố trí tại Văn phòng HĐND và UBND cấp xã.

Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán tại các phòng chuyên môn và Trung tâm phục vụ hành chính công.

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Kiểm tra chuyên ngành theo quy định tại Nghị định 217/2025.

Việc bố trí, sử dụng công chức tại các vị trí này do UBND xã quyết định căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thực tế địa phương, bảo đảm phù hợp với khung biên chế công chức cấp xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, sau khi rà soát, hệ thống vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính từ Trung ương đến địa phương đã được điều chỉnh linh hoạt theo hướng tinh gọn, loại bỏ những vị trí không còn phù hợp và bổ sung các chức danh cần thiết trong mô hình chính quyền 2 cấp.