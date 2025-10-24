HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ chỉ đạo khẩn sau vụ 2 học sinh tử vong do rò rỉ điện khi triều cường

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – Lãnh đạo TP Cần Thơ giao ngành điện lên phương án cắt điện khu vực ngập sâu, bố trí lực lượng ứng trực 24/24.

Ngày 24-10, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị về việc tăng cường đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão, ngập nước.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, triều cường và ngập cục bộ tại một số khu vực dân cư. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, gây thiệt hại về người và tài sản.

Cần Thơ chỉ đạo khẩn sau vụ 2 học sinh tử vong do rò rỉ điện - Ảnh 1.

Ông Trần Chí Hùng (bìa phải), Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thăm hỏi gia đình học sinh bị điện giật tử vong

Để chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn về điện trong mùa mưa bão, triều cường gây ngập úng, UBND TP Cần Thơ giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Cần Thơ, UBND xã, phường, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hệ thống điện trên địa bàn. Trong đó, tập trung rà soát, kiểm tra tại các khu vực dân cư, trường học, chợ, vùng thường xuyên ngập sâu.

Công ty Điện lực Cần Thơ được giao trách nhiệm tăng cường kiểm tra, bảo trì, khắc phục kịp thời các điểm mất an toàn điện; có phương án cắt điện khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời, bố trí lực lượng ứng trực 24/24, sẵn sàng xử lý sự cố khi có mưa bão, ngập nước.

UBND xã, phường phối hợp với Sở Công Thương và ngành điện chủ động kiểm tra, xử lý các điểm nguy cơ mất an toàn điện trên địa bàn, kịp thời báo cáo và phối hợp khắc phục khi xảy ra sự cố.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 23-10, triều cường dâng cao gây ngập sâu tại khu vực công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền, TP Cần Thơ) và tuyến đường trước công viên.

Lúc này, em N.G.T. (SN 2015; ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ) điều khiển xe đạp chạy vào công viên chơi thì bị điện giật gần trụ điện chiếu sáng.

Cần Thơ chỉ đạo khẩn sau vụ 2 học sinh tử vong do rò rỉ điện - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi phát hiện vụ việc, người dân hô hoán đưa nạn nhân đi cấp cứu và cảnh báo các em còn lại không được đạp xe vào công viên chơi. Tuy nhiên, em L.H.V. (SN 2010) và Đ.N.T. (SN 2010) không chú ý nghe mà tiếp tục đạp xe vào khu vực công viên.

Hậu quả, em N.T. bị nhiễm điện nhưng chạy ra được, còn V. bị điện giật. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cái Răng - Phong Điền. Tuy nhiên, 2 em G.T. và V. đã tử vong. Cả 2 nạn nhân đều là học sinh.

Trưa 24-10, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ gia đình 2 học sinh gặp nạn.

