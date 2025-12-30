Giám đốc Âm nhạc chia sẻ lý do chương trình ca nhạc bị hoãn đột ngột

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Giám đốc Âm nhạc chia sẻ lý do chương trình ca nhạc bị hoãn đột ngột

Yến Anh

(NLĐO)- Nhạc sĩ Vũ Quang Trung, Giám đốc Âm nhạc chương trình "Về đây bốn cánh chim trời", chia sẻ lý do vì sao chương trình không thể tiếp tục thực hiện.

Theo nhạc sĩ Vũ Quang Trung, ông mong muốn giúp khán giả, nghệ sĩ và những người yêu âm nhạc hiểu rõ sự việc đã xảy ra, cũng như lý do vì sao chương trình không thể tiếp tục thực hiện, phải thông báo hoãn đột ngột, trong khi BTC vẫn bán vé cho đến phút chót.

Giám đốc Âm nhạc chia sẻ lý do chương trình ca nhạc bị hoãn đột ngột - Ảnh 1.

Chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" bị hoãn đột ngột khiến khán giả bức xúc

Nguyên nhân thứ nhất là vấn đề tác quyền.

Các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Văn Cao không được phép biểu diễn. Công ty tác quyền đã gửi email chính thức tới các ca sĩ, yêu cầu không sử dụng các tác phẩm này. Đây là yếu tố pháp lý bắt buộc, không thể bỏ qua trong bất kỳ chương trình nghệ thuật nào.

Thứ hai, vi phạm hợp đồng từ phía nhà sản xuất.

Sau nhiều lần trao đổi nhưng không đạt được sự thống nhất, nhóm nhạc sĩ và ban nhạc đã đi đến quyết định không tiếp tục tham gia khi các cam kết trong hợp đồng không được thực hiện đúng tiến độ.

Thứ ba, thời gian tổ chức không còn đủ để đảm bảo chất lượng nghệ thuật.

Với quy mô lớn, việc tiếp tục triển khai trong điều kiện thiếu hụt về tổ chức và tài chính sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chương trình.

"Với những lý do trên, theo quan điểm cá nhân tôi, Ban Tổ Chức lẽ ra nên chủ động hoãn chương trình sớm hơn, thay vì tiếp tục bán vé cho đến phút chót, gây ảnh hưởng lớn đến khán giả - những người đã tin tưởng và ủng hộ chương trình" - nhạc sĩ Vũ Quang Trung cho hay.

Giám đốc Âm nhạc chia sẻ lý do chương trình ca nhạc bị hoãn đột ngột - Ảnh 2.

Ca sĩ Hồng Nhung trong buổi tập trước chương trình

Theo nhạc sĩ này, "Về đây bốn cánh chim trời" là một chương trình có quy mô rất lớn, gồm hơn 30 tác phẩm của bốn nhạc sĩ lớn: Văn Cao - Phạm Duy - Trịnh Công Sơn - Trần Tiến. Gần 10 ca sĩ, gần 100 thành viên gồm nhạc sĩ, ban nhạc, dàn dây, dàn kèn, tốp ca… tham gia chương trình.

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung đã cùng nhóm nhạc sĩ hoà âm (Hồng Kiên, Đỗ Bảo, Lưu Hà An, Thanh Phương, Bùi Minh Đạo) bắt tay vào công việc ngay cả khi chưa ký hợp đồng và chưa nhận bất kỳ khoản đặt cọc nào từ nhà sản xuất. Hợp đồng với nhóm nhạc sĩ chính thức được ký ngày 9-12-2025, hợp đồng với ban nhạc được ký ngày 11-12-2025, các hợp đồng với dàn dây, dàn kèn, tốp ca… được ký sau đó

Trong tất cả các hợp đồng đều ghi rất rõ trách nhiệm thanh toán theo tiến độ của nhà sản xuất (bên A) và trách nhiệm hoàn thành công việc đúng hạn của bên thực hiện ( bên B)

Theo hợp đồng, ngày tập đầu tiên là 22-12-2025, toàn bộ nhạc sĩ và ban nhạc đã hoàn tất hoà âm, sẵn sàng cho buổi tập đầu tiên đúng thời hạn. Tuy nhiên khoản đặt cọc 50% của nhà sản xuất đã bị trễ hơn 10 ngày so với cam kết trong hợp đồng.

"Khoản thanh toán đợt 2 tiếp tục không được thực hiện đúng thời hạn, dù đã được nhắc nhở nhiều lần. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục luyện tập để đảm bảo tiến độ và chất lượng nghệ thuật của chương trình.

Trong suốt quá trình này, nhiều ca sĩ và nghệ sĩ như Hồng Nhung, Trần Mạnh Tuấn, Thanh Thuỵ…đã tự bỏ tiền túi mua vé máy bay, tự lo ăn ở, bay từ Sài Gòn, từ Mỹ về Hà Nội để tập luyện, ngay cả khi nhà sản xuất chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tài chính của mình.

Đến cuối ngày 27-12-2025, khi toàn bộ chương trình đã sẵn sàng về mặt nghệ thuật, tôi đã nhiều lần thông báo rõ ràng với BTC, nếu nhà sản xuất không có khả năng thực hiện đúng những cam kết trong hợp đồng, chúng tôi sẽ không tiếp tục tham gia chương trình. Quyết định này không nhằm gây khó khăn cho bất kỳ ai, mà để bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thể nghệ sĩ – nhạc sĩ.

Chúng tôi mong muốn không phải là tranh cãi với nhà sản xuất về con số 50% hay 100%, một triệu hay 100 triệu, mà là trách nhiệm, uy tín và sự công bằng trong lao động nghệ thuật, và trên hết, là sự tôn trọng dành cho khán giả" – nhạc sĩ Vũ Quang Trung viết.

Trước đó, như báo Người Lao Động đã thông tin, Tối 28-12 hàng ngàn khán giả đã tới Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội xem chương trình ca nhạc "Về đây bốn cánh chim trời". Đêm nhạc được quảng bá là vinh danh 4 nhạc sĩ lớn: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến do Công ty Ngọc Việt Corporation sản xuất dự kiến có sự góp mặt của các diva Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thuỵ, saxophone Trần Mạnh Tuấn, nhạc sĩ Trần Tiến...

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi chương trình bắt đầu, bà Thu Hà, đại diện Công ty Ngọc Việt phát đi thông báo hoãn buổi diễn. Điều này khiến khán giả bức xúc vì đã bỏ tiền mua vé và mất nhiều thời gian di chuyển mới đến được địa điểm biểu diễn.

Tin liên quan

Khán giả bức xúc vì đêm nhạc có nhạc sĩ Trần Tiến, Hồng Nhung bị hoãn đột ngột

Khán giả bức xúc vì đêm nhạc có nhạc sĩ Trần Tiến, Hồng Nhung bị hoãn đột ngột

(NLĐO)- Tối 28-12, Ban tổ chức đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" đột ngột thông báo hoãn chương trình khiến khán giả Hà Nội bức xúc.

Trịnh Công Sơn hoãn show diễn Về đây bốn cánh chim trời Vũ Quang Trung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo