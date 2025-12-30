Giám đốc Âm nhạc chia sẻ lý do chương trình ca nhạc bị hoãn đột ngột

Theo nhạc sĩ Vũ Quang Trung, ông mong muốn giúp khán giả, nghệ sĩ và những người yêu âm nhạc hiểu rõ sự việc đã xảy ra, cũng như lý do vì sao chương trình không thể tiếp tục thực hiện, phải thông báo hoãn đột ngột, trong khi BTC vẫn bán vé cho đến phút chót.

Chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" bị hoãn đột ngột khiến khán giả bức xúc

Nguyên nhân thứ nhất là vấn đề tác quyền.

Các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Văn Cao không được phép biểu diễn. Công ty tác quyền đã gửi email chính thức tới các ca sĩ, yêu cầu không sử dụng các tác phẩm này. Đây là yếu tố pháp lý bắt buộc, không thể bỏ qua trong bất kỳ chương trình nghệ thuật nào.

Thứ hai, vi phạm hợp đồng từ phía nhà sản xuất.

Sau nhiều lần trao đổi nhưng không đạt được sự thống nhất, nhóm nhạc sĩ và ban nhạc đã đi đến quyết định không tiếp tục tham gia khi các cam kết trong hợp đồng không được thực hiện đúng tiến độ.

Thứ ba, thời gian tổ chức không còn đủ để đảm bảo chất lượng nghệ thuật.

Với quy mô lớn, việc tiếp tục triển khai trong điều kiện thiếu hụt về tổ chức và tài chính sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chương trình.

"Với những lý do trên, theo quan điểm cá nhân tôi, Ban Tổ Chức lẽ ra nên chủ động hoãn chương trình sớm hơn, thay vì tiếp tục bán vé cho đến phút chót, gây ảnh hưởng lớn đến khán giả - những người đã tin tưởng và ủng hộ chương trình" - nhạc sĩ Vũ Quang Trung cho hay.

Ca sĩ Hồng Nhung trong buổi tập trước chương trình

Theo nhạc sĩ này, "Về đây bốn cánh chim trời" là một chương trình có quy mô rất lớn, gồm hơn 30 tác phẩm của bốn nhạc sĩ lớn: Văn Cao - Phạm Duy - Trịnh Công Sơn - Trần Tiến. Gần 10 ca sĩ, gần 100 thành viên gồm nhạc sĩ, ban nhạc, dàn dây, dàn kèn, tốp ca… tham gia chương trình.

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung đã cùng nhóm nhạc sĩ hoà âm (Hồng Kiên, Đỗ Bảo, Lưu Hà An, Thanh Phương, Bùi Minh Đạo) bắt tay vào công việc ngay cả khi chưa ký hợp đồng và chưa nhận bất kỳ khoản đặt cọc nào từ nhà sản xuất. Hợp đồng với nhóm nhạc sĩ chính thức được ký ngày 9-12-2025, hợp đồng với ban nhạc được ký ngày 11-12-2025, các hợp đồng với dàn dây, dàn kèn, tốp ca… được ký sau đó

Trong tất cả các hợp đồng đều ghi rất rõ trách nhiệm thanh toán theo tiến độ của nhà sản xuất (bên A) và trách nhiệm hoàn thành công việc đúng hạn của bên thực hiện ( bên B)

Theo hợp đồng, ngày tập đầu tiên là 22-12-2025, toàn bộ nhạc sĩ và ban nhạc đã hoàn tất hoà âm, sẵn sàng cho buổi tập đầu tiên đúng thời hạn. Tuy nhiên khoản đặt cọc 50% của nhà sản xuất đã bị trễ hơn 10 ngày so với cam kết trong hợp đồng.

"Khoản thanh toán đợt 2 tiếp tục không được thực hiện đúng thời hạn, dù đã được nhắc nhở nhiều lần. Tuy nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục luyện tập để đảm bảo tiến độ và chất lượng nghệ thuật của chương trình.

Trong suốt quá trình này, nhiều ca sĩ và nghệ sĩ như Hồng Nhung, Trần Mạnh Tuấn, Thanh Thuỵ…đã tự bỏ tiền túi mua vé máy bay, tự lo ăn ở, bay từ Sài Gòn, từ Mỹ về Hà Nội để tập luyện, ngay cả khi nhà sản xuất chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tài chính của mình.

Đến cuối ngày 27-12-2025, khi toàn bộ chương trình đã sẵn sàng về mặt nghệ thuật, tôi đã nhiều lần thông báo rõ ràng với BTC, nếu nhà sản xuất không có khả năng thực hiện đúng những cam kết trong hợp đồng, chúng tôi sẽ không tiếp tục tham gia chương trình. Quyết định này không nhằm gây khó khăn cho bất kỳ ai, mà để bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thể nghệ sĩ – nhạc sĩ.

Chúng tôi mong muốn không phải là tranh cãi với nhà sản xuất về con số 50% hay 100%, một triệu hay 100 triệu, mà là trách nhiệm, uy tín và sự công bằng trong lao động nghệ thuật, và trên hết, là sự tôn trọng dành cho khán giả" – nhạc sĩ Vũ Quang Trung viết.

Trước đó, như báo Người Lao Động đã thông tin, Tối 28-12 hàng ngàn khán giả đã tới Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội xem chương trình ca nhạc "Về đây bốn cánh chim trời". Đêm nhạc được quảng bá là vinh danh 4 nhạc sĩ lớn: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến do Công ty Ngọc Việt Corporation sản xuất dự kiến có sự góp mặt của các diva Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thuỵ, saxophone Trần Mạnh Tuấn, nhạc sĩ Trần Tiến...

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi chương trình bắt đầu, bà Thu Hà, đại diện Công ty Ngọc Việt phát đi thông báo hoãn buổi diễn. Điều này khiến khán giả bức xúc vì đã bỏ tiền mua vé và mất nhiều thời gian di chuyển mới đến được địa điểm biểu diễn.