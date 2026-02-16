Giám đốc Công an Thanh Hóa kiểm tra trực Tết, lì xì công nhân môi trường làm nhiệm vụ

Tối 16-2, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an Thanh Hóa, đã trực tiếp đến kiểm tra công tác trực ban, trực chiến đấu; thăm hỏi, chúc Tết và động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường Hạc Thành trong thời khắc chuẩn bị Giao thừa đón năm mới Bính Ngọ 2026.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an Thanh Hóa, thăm hỏi, động viên và lì xì công nhân môi trường đang làm nhiệm vụ trước thời khắc Giao thừa. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại trụ sở Công an phường Hạc Thành, Thiếu tướng Tô Anh Dũng đã kiểm tra toàn diện việc tổ chức lực lượng, chế độ trực ban, trực chiến đấu; công tác triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong đêm Giao thừa.

Đồng thời, Thiếu tướng Tô Anh Dũng yêu cầu Công an phường Hạc Thành tiếp tục phát huy kết quả đạt được, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gắn với công tác bảo đảm an ninh trật tự các lễ hội đầu Xuân và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong đó, tập trung tăng cường lực lượng, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng thăm hỏi, lì xì lực lượng an ninh cơ sở

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị xây dựng phường Hạc Thành theo hướng "sáng xanh sạch đẹp, an toàn, văn minh", tập trung kéo giảm, xóa bỏ tình trạng ăn xin, móc túi và các hành vi vi phạm trật tự công cộng, góp phần xây dựng Hạc Thành trở thành điểm đến an toàn, thân thiện của tỉnh; là mô hình tiêu biểu để các phường, xã học tập, nhân rộng.

Ngay sau khi thăm, kiểm tra và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hạc Thành, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đã đến thăm, động viên và lì xì lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và công nhân vệ sinh môi trường đang làm nhiệm vụ trên địa bàn.