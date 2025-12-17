HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Giám đốc Công an Thanh Hóa Tô Anh Dũng được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất

Tuấn Minh

(NLĐO)- Lập nhiều chiến công xuất sắc, trong đó có việc triệt xóa tận gốc các băng, ổ nhóm tội phạm, Công an Thanh Hóa đã được Bộ Công an khen thưởng

Ngày 17-12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 do Bộ Công an tổ chức (ngày 15 và 26-12), tập thể và cá nhân của Công an Thanh Hóa đã vinh dự được Thủ tướng và Bộ Công an khen thưởng.

Triệt xóa tận gốc các băng ổ nhóm tội phạm, Công an Thanh Hóa được Bộ Công an khen thưởng - Ảnh 1.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an Thanh Hóa (thứ 2 từ trái qua), được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Ảnh: Bộ Công an

Tại hội nghị, Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự được Bộ Công an trao thưởng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025; cá nhân Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Đây là những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, ghi nhận thành tích, chiến công xuất sắc của tập thể, cá nhân lực lượng Công an Thanh Hóa trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; tỉnh Thanh Hóa; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang… Công an Thanh Hóa đã phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu đi đầu trong tham mưu chiến lược, chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho tỉnh Thanh Hóa tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần khơi thông nguồn lực, tăng thu ngân sách.

Triệt xóa tận gốc các băng ổ nhóm tội phạm, Công an Thanh Hóa được Bộ Công an khen thưởng - Ảnh 2.

Công an Thanh Hóa được Bộ Công an trao tặng Cờ "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trong đó, nổi bật là tham mưu các giải pháp tháo gỡ 19 "điểm nghẽn" trong triển khai Nghị quyết số 57 và Kế hoạch số 02; giải quyết hiệu quả 5 nhóm vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, khoáng sản, dự án chậm tiến độ; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để đột xuất, bất ngờ, phát sinh "điểm nóng"…

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trong năm, Công an Thanh Hóa đã chủ động nhận diện các loại tội phạm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp nên tình hình tiếp tục chuyển biến tích cực.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 36,86% số vụ so với năm 2024; triệt xóa tận gốc các băng, ổ nhóm tội phạm do nhiều "trùm giang hồ" cầm đầu; nhiều đường dây, chuyên án quy mô lớn, tính chất xuyên quốc gia.

Triệt xóa tận gốc các băng ổ nhóm tội phạm, Công an Thanh Hóa được Bộ Công an khen thưởng - Ảnh 3.

Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") một trong những đối tượng giang hồ cộm cán, cầm đầu băng, ổ nhóm tội phạm bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt giam

Trong đó, khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường; 376 vụ, 875 bị can phạm tội về ma túy.

Về công tác chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính, Công an Thanh Hóa là địa phương đầu tiên, duy nhất trong cả nước hoàn thành thu nhận 100% mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ, trong đó đã xác định được thông tin 7 liệt sĩ; là địa phương đứng nhóm đầu cả nước về cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Với những thành tích, kết quả nổi bật nêu trên, năm 2025 Công an tỉnh Thanh Hóa có hơn 4.000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 1 tập thể được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.


