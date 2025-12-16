HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công an Thanh Hóa khởi công 2 công trình 860 tỉ đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Trại Tạm giam và trụ sở Phòng Cảnh sát cơ cộng có tổng mức đầu tư 860 tỉ đồng

Ngày 16-12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Trại Tạm giam Công an tỉnh; Trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động và nơi đóng quân, tổ chức huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Công an Thanh Hóa khởi công xây 2 công trình 860 tỉ đồng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu tham gia ấn nút khởi công dự án Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, Trại Tạm giam thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa được xây dựng trên địa bàn phường Đông Sơn, đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 481 tỉ đồng (trong đó nguồn vốn Bộ Công an 381 tỉ đồng, UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 100 tỉ đồng).

Đối với Trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động và nơi đóng quân, tổ chức huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa được xây dựng tại phường Hàm Rồng với tổng mức đầu tư hơn 379 tỉ đồng.

Cả 2 công trình được Tập đoàn Investcorp thi công với nhiều hạng mục nhằm bảo đảm sử dụng ổn định, lâu dài, đáp ứng đầy đủ điều kiện làm việc, ăn, ở, sinh hoạt và ứng trực cho cán bộ, chiến sĩ thuộc 2 đơn vị của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Công an Thanh Hóa khởi công xây 2 công trình 860 tỉ đồng - Ảnh 2.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, khẳng định việc khởi công xây dựng công trình Trại Tạm giam Công an tỉnh; Trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động và nơi đóng quân, tổ chức huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, của tỉnh Thanh Hóa; Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đối với công tác đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho các đơn vị.

Đồng thời, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2858/QĐ-TU ngày 16-3-2022 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin liên quan

Công an Thanh Hóa trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Công an Thanh Hóa trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

(NLĐO)- Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã thừa ủy quyền trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Công an Thanh Hóa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định bổ nhiệm thượng tá Kim Duy Cương giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Sáng kiến góp phần ngăn ngừa thanh thiếu niên hư của Công an Thanh Hóa

(NLĐO)- Chương trình "Một việc tốt, một thay đổi" của Công an Thanh Hóa đang lan tỏa hình ảnh đẹp, góp phần ngăn ngừa thanh thiếu niên hư trên địa bàn

