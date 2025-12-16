Công an Thanh Hóa khởi công 2 công trình 860 tỉ đồng

Ngày 16-12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình Trại Tạm giam Công an tỉnh; Trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động và nơi đóng quân, tổ chức huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu tham gia ấn nút khởi công dự án Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, Trại Tạm giam thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa được xây dựng trên địa bàn phường Đông Sơn, đã được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 481 tỉ đồng (trong đó nguồn vốn Bộ Công an 381 tỉ đồng, UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ 100 tỉ đồng).

Đối với Trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động và nơi đóng quân, tổ chức huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa được xây dựng tại phường Hàm Rồng với tổng mức đầu tư hơn 379 tỉ đồng.

Cả 2 công trình được Tập đoàn Investcorp thi công với nhiều hạng mục nhằm bảo đảm sử dụng ổn định, lâu dài, đáp ứng đầy đủ điều kiện làm việc, ăn, ở, sinh hoạt và ứng trực cho cán bộ, chiến sĩ thuộc 2 đơn vị của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, khẳng định việc khởi công xây dựng công trình Trại Tạm giam Công an tỉnh; Trụ sở Phòng Cảnh sát cơ động và nơi đóng quân, tổ chức huấn luyện Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, của tỉnh Thanh Hóa; Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đối với công tác đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho các đơn vị.

Đồng thời, cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2858/QĐ-TU ngày 16-3-2022 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.