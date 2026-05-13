Giám đốc Sở ATTP TPHCM nói về phụ gia “biến” thịt heo thành thịt bò giả

Ngày 13-5, tại TPHCM, Triển lãm quốc tế chuyên ngành nguyên liệu, hương liệu, phụ gia chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam (Fi Vietnam 2026) khai mạc, kéo dài đến ngày 15-5. Sự kiện quy tụ 300 thương hiệu, dự kiến thu hút khoảng 9.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triển lãm còn có nhiều hội thảo chuyên đề xoay quanh các vấn đề trọng điểm của ngành thực phẩm – đồ uống, kết hợp nghiên cứu khoa học, phân tích thị trường và ứng dụng thực tiễn.

Trong bài phát biểu khai mạc sự kiện, bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, nhấn mạnh Fi Vietnam 2026 không chỉ là diễn đàn để giới thiệu những sản phẩm và công nghệ tiên tiến nhất mà còn là nơi để các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế.

Trong xu hướng tiêu dùng hiện nay, an toàn thực phẩm ngày càng không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà còn là yếu tố tạo dựng niềm tin và giá trị bền vững cho doanh nghiệp. Sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và quy chuẩn an toàn cao, ngành thực phẩm Việt Nam sẽ ngày càng vươn cao, vươn xa hơn nữa.

"Với vai trò là cơ quan quản lý an toàn thực phẩm của TPHCM, chúng tôi luôn cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm, tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành, đồng thời bảo vệ sức khỏe cộng đồng" – bà Lan nhấn mạnh.

Chia sẻ với báo chí bên lề sự kiện, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM nhấn mạnh phương châm phát triển thị trường thực phẩm sạch luôn song hành cùng chống thực phẩm bẩn. Đây là một kênh hữu hiệu để mọi người biết "đồ xịn" ở đâu, giúp thực phẩm sạch chiếm lĩnh thị trường, đẩy lùi thực phẩm bẩn.

Tuy nhiên, bà Lan cũng đặt ra vấn đề các công nghệ thực phẩm mới trên thế giới khi đưa về Việt Nam cần có sự thích nghi được với khí hậu và cách làm của người Việt Nam.

Bà nhấn mạnh không có thực phẩm "ngon - bổ - rẻ". Những thực phẩm tuân thủ đúng chuẩn sẽ có giá không rẻ. Đối với phụ gia, trong ngành thực phẩm bắt buộc phải sử dụng phụ gia thực phẩm với hàm lượng cho phép – giá cao do an toàn, tinh khiết; phụ gia công nghiệp lẫn tạp chất, rẻ hơn và sẽ tích tụ lặng lẽ trong cơ thể qua nhiều năm và phát ra thành những bệnh lý nghiêm trọng sau này.

Bà Lan dẫn chứng trường hợp cơ quan công an mới phát hiện đường dây dùng phụ gia để biến thịt heo thành thịt bò giả mới đây.

"Không có doanh nghiệp đàng hoàng nào lại đi sản xuất ra một phụ gia để biến thịt heo thành thịt bò (giả)" – bà Lan nhấn mạnh.