TPHCM: Phát hiện gần 18 tấn lòng bò không rõ nguồn gốc

Ngày 19-1, thông tin chi Cục QLTT TPHCM cho biết đoàn kiểm tra thuộc Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với đại diện UBND phường Hiệp Bình vừa tiến hành kiểm tra đột xuất đối với một hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường.

Qua kiểm tra ban đầu, đoàn đã phát hiện và thu giữ 17.461 kg lòng bò, 1.320 kg thịt bò không có hóa đơn chứng từ, không có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 749 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng trên được đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Chi cục QLTT TP HCM, thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới, tình trạng hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là thực phẩm ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, làm mất niềm tin thị trường và cạnh tranh không lành mạnh, với các hình thức vi phạm từ kinh doanh "ba không" (không nguồn gốc, không hóa đơn, không nhãn mác).

Cơ quan chức kiểm tra lòng bò, thịt bò không rõ nguồn gốc

Hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ thường được sản xuất và tiêu thụ dưới dạng nhỏ lẻ, không có địa chỉ cố định hoặc chứa trong các nhà trọ, nhà ở, kho lạnh cho thuê khiến công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn.

Do đó, các đơn vị trực thuộc Chi cục QLTT TP HCM đang tập trung tăng cường các biện pháp quản lý thị trường, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh, buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong những ngày trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đồng thời tổ chức các chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về tác hại của việc sử dụng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.