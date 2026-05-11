Pháp luật

Công an TPHCM bắt chủ cơ sở "hô biến" thịt heo thành thịt bò

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Sau một thời gian dài theo dõi, Công an TPHCM đã đột kích vào cơ sở buôn bán thịt động vật, thu giữ lượng lớn tang vật

Ngày 11-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái (SN 1987) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1990) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Nhiều chiêu trò

Đây là kết quả của đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường, an toàn thực phẩm, được triển khai theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

- Ảnh 1.

Công an TPHCM bắt giữ Thái và Thắng

Qua công tác rà soát địa bàn, nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí, lực lượng công an phát hiện một đường dây sản xuất, kinh doanh thịt bò giả và thịt bò xử lý bằng hóa chất cấm do Nguyễn Văn Thái cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, Thái thu mua thịt đùi heo nái với giá khoảng 110.000 đồng/kg.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Thịt heo được hô biến thành thịt bò

Sau khi đưa về nhà tại phường Bình Trị Đông, đối tượng cắt nhỏ từng miếng khoảng 200 gram, ngâm trong dung dịch pha hóa chất Sodium Metabisulfite để khử mùi, làm thay đổi màu sắc và trạng thái của thịt.

Sau đó, số thịt này được đưa vào máy cắt thành lát mỏng rồi tiếp tục ngâm với huyết heo nhằm tạo màu sắc, hình thức giống thịt bò trước khi bán ra thị trường với giá khoảng 150.000 đồng/kg.

Không dừng lại ở đó, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh giá rẻ, ngâm cùng hóa chất Sodium Metabisulfite để thịt tươi hơn, giữ màu đẹp và kéo dài thời gian bảo quản. Sản phẩm sau xử lý được bán với giá khoảng 180.000 đồng/kg.

Công an TPHCM đọc lệnh bắt chủ cơ sở sản xuất thịt bò giả

Theo cơ quan điều tra, mỗi ngày đường dây này đưa ra thị trường khoảng 140kg thịt bò giả làm từ thịt heo và khoảng 120kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất.

Toàn bộ số hàng được tiêu thụ chủ yếu tại khu vực chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận) và chợ Tân Trụ (phường Tân Sơn), TPHCM.

Số thịt bò giả trước khi bán ra thị trường

Từ tháng 2-2026, Thái thuê Thắng tham gia chế biến, đóng gói và tiêu thụ sản phẩm. Làm việc với cơ quan công an, cả hai thừa nhận biết rõ Sodium Metabisulfite không được phép sử dụng trong chế biến thịt heo và thịt bò. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao, các đối tượng vẫn cố tình vi phạm.

Bước đầu, Thái khai nhận từ năm 2024 đến nay đã đưa ra thị trường hơn 15 tấn thịt bò giả và hơn 50 tấn thịt bò đông lạnh xử lý hóa chất, thu lợi trên 9 tỉ đồng.

Khuyến cáo của Công an TPHCM

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nên lựa chọn thực phẩm tại các cơ sở uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được kiểm định an toàn thực phẩm.

Khi mua thịt bò, người tiêu dùng cần lưu ý màu sắc tự nhiên, độ đàn hồi và mùi đặc trưng của sản phẩm. Nếu thịt có màu sắc bất thường, quá tươi đỏ, mùi lạ hoặc giá bán thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung, cần thận trọng.

Người dân khi phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu vi phạm cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

Công an TPHCM khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng hóa chất cấm, sản xuất thực phẩm giả, không bảo đảm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ vững trật tự thị trường.

Theo các chuyên gia, Sodium Metabisulfite là chất phụ gia thường được sử dụng làm chất chống oxy hóa và bảo quản trong một số sản phẩm nhất định.

Tuy nhiên, chất này không được phép dùng trong chế biến thịt tươi sống. Việc sử dụng sai mục đích có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt đối với người mắc bệnh hen suyễn, dị ứng hoặc có cơ địa nhạy cảm.

Công an TPHCM liên tục bắt quả tang vi phạm, nhiều người phải viết cam kết

(NLĐO) - Công an TPHCM và công an các phường xã liên tục ra quân, bắt quả tang nhiều người vi phạm, xử phạt hành chính và yêu cầu viết cam kết

