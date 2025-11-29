Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk: Vụ việc "không nhận người tới tránh lũ" không nên xảy ra

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk: Vụ việc "không nhận người tới tránh lũ" không nên xảy ra

Cao Nguyên

(NLĐO) - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho rằng đây là vụ việc đáng tiếc, không nên xảy ra và yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân

Ngày 29-11, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã chỉ đạo làm rõ vụ việc Trạm Y tế phường Tuy Hòa "từ chối tiếp nhận người dân tới tránh lũ".

Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk tiếc nuối vụ Trạm Y tế từ chối người dân tránh lũ - Ảnh 1.

Hình ảnh cháu bé được đưa đến Trạm Y tế phường Tuy Hòa tránh lũ trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng trong đợt lũ vừa qua, nước dâng rất nhanh, 1 gia đình chèo thuyền chở người phụ nữ mới sinh con chưa đầy 1 tháng đến Trạm Y tế phường Tuy Hòa để xin tránh trú cho 2 mẹ con.

Tuy nhiên, khi họ đến nơi, bà Nguyễn Thị Kiều Dung - Phó trạm Y tế phường Tuy Hòa, nói rằng phòng đã đầy người, nhưng thực tế thì vẫn còn nhiều phòng trống…

Theo ông Nay Phi La, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk sẽ gặp gia đình cháu bé để xin lỗi, thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe cho mẹ và bé.

Đối với cán bộ Trạm Y tế phường Tuy Hòa, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục tập trung dọn dẹp cơ sở, khôi phục hoạt động khám chữa bệnh, tham gia phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Khi tình hình ổn định, sở sẽ đánh giá toàn diện sự việc và có hướng xử lý phù hợp.

"Đây là vụ việc không đáng có, xảy ra trong bối cảnh toàn ngành đang nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ, chăm sóc sức khỏe cho người dân." – ông Nay Phi La nhấn mạnh.

Theo tường trình của bà Nguyễn Thị Kiều Dung, sáng 19-11, mưa lớn khiến nước lũ dâng nhanh. Bà đã bố trí cho 3 hộ dân bị ngập sâu (tổng cộng 14 người) vào tránh trú tại trạm.

Khoảng 9 giờ sáng 20-11, khi nước lũ bắt đầu rút, 2 thanh niên đến xin cho hộ có cháu bé 25 ngày tuổi (không có mẹ và bé đi cùng) vào trú. Lúc này, bác sĩ nói nước đã rút nhiều, điện nước bị cắt, bà rất mệt mỏi sau 2 ngày 1 đêm trực liên tục giữa lũ; bảo họ đến UBND phường Tuy Hòa (nơi khô ráo, có lương thực) mà chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.

Theo bác sĩ Nguyễn Khoa Trình, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Tuy Hòa, nhận thấy cách xử lý tình huống chưa khéo léo, bà Dung đã nhắn tin xin ý kiến chỉ đạo và bày tỏ sự hối tiếc.

Sáng 24-11, bà Dung cùng lãnh đạo Trạm Y tế phường Tuy Hòa đã đến nhà gia đình cháu bé xin lỗi, thăm hỏi, động viên và gửi quà, thể hiện tinh thần cầu thị, mong muốn được khắc phục sai sót.

"Ngành y tế luôn coi việc bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, sản phụ và trẻ em, là ưu tiên hàng đầu trong mọi tình huống. Vụ việc tại Trạm Y tế phường Tuy Hòa là bài học lớn. Ngành y tế cam kết sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, tăng cường đào tạo kỹ năng ứng phó, tinh thần phục vụ và y đức cho đội ngũ nhân viên y tế…" - ông Nay Phi La khẳng định.

Tin liên quan

Bác sĩ TP HCM chi viện vùng lũ Đắk Lắk, lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp

Bác sĩ TP HCM chi viện vùng lũ Đắk Lắk, lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp

(NLĐO) - Đợt chi viện không chỉ giúp người dân vùng lũ được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái của bác sĩ TP HCM với cộng đồng

Vì sao người Huế đựng hàng cứu trợ đồng bào lũ lụt Đắk Lắk trong thùng nhựa?

(NLĐO) - Các mặt hàng cứu trợ đồng bào lũ lụt Đắk Lắk do người dân Huế quyên góp, được đựng trong thùng nhựa, đậy nắp, băng keo bịt kín, đảm bảo chất lượng.

Người dân vùng lũ ở Đắk Lắk nhận được các khoản hỗ trợ gì?

(NLĐO) – UBND tỉnh Đắk Lắk vừa thông báo mức hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ để người dân sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

chăm sóc sức khỏe tỉnh Đắk Lắk Giám đốc Sở Y tế nhân viên y tế tránh lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo