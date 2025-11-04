Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiết lộ hiện tượng trước khi tường Hoàng thành sập

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiết lộ hiện tượng trước khi tường Hoàng thành sập

Q.Nhật

(NLĐO) - Đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập vừa là lời cảnh báo, vừa là thời điểm cần thực hiện đánh giá toàn diện hệ thống thành lũy cổ

Ngày 4-11, liên quan đến việc sập 15m tường Hoàng thành (Đại nội) Huế, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nhấn mạnh tình trạng xuống cấp không chỉ nằm ở vị trí tường vừa sập mà còn phân bố trên nhiều đoạn tường thành. 

Sập tường Hoàng thành Huế: Cần làm gì để bảo vệ di tích thành lỹ cổ? - Ảnh 1.

Ông Hoàng Việt Trung: Đây là lời cảnh báo và cũng là cơ hội để đánh giá tổng thể Hoàng thành Huế.

Nguyên nhân tường sập được nhận định do ảnh hưởng của mưa lũ kéo quá dài, thêm vào đó là sự tác động dòng nước của hệ thống ngoại kim thủy nên ngâm nước quá lâu, tạo ra tác động lớn.

"Hệ thống Hoàng thành dài khoảng 2,4km và trước khi sự cố xảy ra, chúng tôi đã ghi nhận nhiều vị trí có hiện tượng chuyển vị, nứt vỡ. Đây là vật liệu tồn tại hàng trăm năm, nên việc chịu tác động mạnh của thời tiết cực đoan là điều đáng lo ngại" - ông Trung nói.

Sập tường Hoàng thành Huế: Cần làm gì để bảo vệ di tích thành lỹ cổ? - Ảnh 2.

Đoạn tường thành bị sập đổ vào bên trong.

Ông Trung xem sự cố lần này vừa là cảnh báo, vừa là thời điểm để thực hiện đánh giá toàn diện hệ thống thành lũy cổ. Trung tâm đã đề nghị UBND TP Huế cho phép chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát tổng thể tường Hoàng thành và hệ thống kè hồ ngoại kim thủy – công trình có niên đại tương đồng và cũng thường xuyên chịu tác động xói mòn. 

Sập tường Hoàng thành Huế: Cần làm gì để bảo vệ di tích thành lỹ cổ? - Ảnh 3.

Tường Hoàng thành gồm 3 lớp và hiện đã mất kết dính.

"Đây là lúc để chúng ta tiếp cận công tác bảo tồn một cách căn cơ hơn, có chiến lược dài hạn, nhằm đảm bảo tính bền vững và giữ gìn giá trị di sản" - ông Trung khẳng định.

Đại Nội Huế được xây dựng từ năm 1804 dưới triều vua Gia Long, hoàn thiện năm 1833 dưới triều Minh Mạng, gồm ba vòng thành bảo vệ: Kinh thành, Hoàng thành và Tử Cấm thành. Tường Hoàng thành cao khoảng 4m, dày hơn 1m, xây bằng gạch và bao quanh bởi hệ thống hào phòng thủ. Năm 1993, quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Sập tường Hoàng thành Huế: Cần làm gì để bảo vệ di tích thành lỹ cổ? - Ảnh 4.

Bức tường Hoàng thành gồm 3 lớp nhưng đã mất kết dính.

 Vào tối 2-11, giữa bối cảnh Huế hứng chịu ba đợt lũ lớn liên tiếp chỉ trong hơn một tuần, một đoạn tường Hoàng thành đoạn phía Bắc giáp đường Đặng Thái Thân, gần cổng Hòa Bình bị sập với chiều dài khoảng 15m.

Sập tường Hoàng thành Huế: Cần làm gì để bảo vệ di tích thành lỹ cổ? - Ảnh 5.

Cần có sự đánh giá tổng thể hệ thống tường Hoàng thành.

Sập tường Hoàng thành Huế: Cần làm gì để bảo vệ di tích thành lỹ cổ? - Ảnh 6.

Nhiều đoạn tường Hoàng thành bị nứt, trụt, chuyển vị.

Sập tường Hoàng thành Huế: Cần làm gì để bảo vệ di tích thành lỹ cổ? - Ảnh 7.

Việc đánh giá tổng thể không những dừng lại ở hệ thống tường Hoàng thành mà cả hệ thống ngoại kim thủy có niên đại tương đương.

Sập tường Hoàng thành Huế: Cần làm gì để bảo vệ di tích thành lỹ cổ? - Ảnh 8.

Sơ đồ kinh thành Huế với 3 vòng thành theo thứ tự từ ngoài vào, gồm Kinh thành, Hoàng thành và Tử Cấm thành. Hoàng thành có 4 cửa vào ra, trong đó cửa trước là Ngọ môn - hiện khách tham quan đi vào.

 

Tin liên quan

Thông tin chính thức về sự cố sập 15 m tường Hoàng thành Huế

Thông tin chính thức về sự cố sập 15 m tường Hoàng thành Huế

(NLĐO) - Khoảng 15 m bức tường Hoàng thành thuộc di tích Đại nội Huế bị sập do mưa lũ kéo dài những ngày qua; nhiều vị trí khác cũng bị rạn nứt.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng kiều bào dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

(NLĐO)- Nghi lễ dâng hương tại điện Kính thiên ở Hoàng thành Thăng Long để thành kính tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã gìn giữ, bảo vệ non sông nước Việt.

Hình ảnh mới nhất về di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3"

(NLĐO) - Nước sông Hương dâng cao, vượt quá báo động 3, di tích Đại nội Huế tiếp tục bị nước lũ bủa vây "tập 3" chỉ trong vòng hơn 1 tuần qua.

lũ lụt kinh thành huế Đại Nội Huế Hoàng Thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo