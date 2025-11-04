Thông tin chính thức về sự cố sập 15 m tường Hoàng thành Huế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin chính thức về sự cố sập 15 m tường Hoàng thành Huế

(NLĐO) - Khoảng 15 m bức tường Hoàng thành thuộc di tích Đại nội Huế bị sập do mưa lũ kéo dài những ngày qua; nhiều vị trí khác cũng bị rạn nứt.

Trưa 4-11, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã phát đi thông tin chính thức về sự cố mưa lũ làm sập 15 m tường Hoàng thành Huế

Thông tin chính thức về việc sập 15 m tường Hoàng thành Huế - Ảnh 1.

Đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập đã được che chắn, đảm bảo an toàn.

Theo đó, do mưa lũ kéo dài, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 2-11, một đoạn tường Hoàng thành Huế tại khu vực đường Đặng Thái Thân đã bất ngờ đổ sập. Đoạn tường bị sập có chiều dài khoảng 15 m, nằm cách cổng Hòa Bình khoảng 50 m.

Ngay sau đó, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tiến hành rào chắn, lập biển cảnh báo khu vực nêu trên nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách tham quan. 

Thông tin chính thức về việc sập 15 m tường Hoàng thành Huế - Ảnh 2.

Đoạn tường Hoàng thành Huế bị sập.

Sự việc nhanh chóng được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế báo cáo khẩn lên UBND TP Huế. Trong đó, trung tâm kiến nghị UBND TP Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện ngay việc khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp khắc phục cũng như các bước xử lý khác theo quy định.

Đại nội Huế được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1993. Công trình này được xây dựng từ năm 1804 dưới triều vua Gia Long và hoàn thành vào năm 1833 dưới triều vua Minh Mạng. Công trình bao gồm Kinh thành - vòng thành ngoài cùng, kế tiếp là Hoàng thành và cuối cùng là Tử Cấm thành.

Bờ tường Hoàng thành cao khoảng 4 m, xây bằng gạch, dày hơn 1 m; bao bọc bên ngoài là các hộ thành hào. Hoàng thành có chức năng bảo vệ các cung điện quan trọng, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn.

Trước đó, sáng 3-11, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã phối hợp cùng đại diện Sở Xây dựng tiến hành khảo sát, đánh giá sơ bộ sự cố. Theo ghi nhận trực quan, phần tường bị sập gồm nhiều viên gạch vồ tách rời, thiếu tính liên kết khối. 

Quan sát bằng mắt thường nhận thấy tường được xây 3 lớp, gồm lớp phía trong và phía ngoài xây bằng gạch vồ, lớp giữa độn bằng đất sét. 

Bên cạnh đó, một số đoạn tường lân cận có xu hướng nghiêng vào trong. Một số đoạn biểu hiện rạn nứt, kết cấu yếu, có khả năng tiếp tục chuyển vị nếu bị tác động của mưa lớn, nước dâng kéo dài.

Thông tin chính thức về việc sập 15 m tường Hoàng thành Huế - Ảnh 3.

Di tích Đại nội Huế bị ngập trong chiều 3-11. Ảnh: Đình Hoàng.

Trong thời gian tới, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm khắc phục sự cố, đồng thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo sự bền vững, cũng như bảo toàn các giá trị của hệ thống Quần thể Di tích Cố đô Huế nói chung.

Huế vừa trải qua 3 đợt lũ lớn liên tiếp từ ngày 25-10 khiến hàng chục ngàn nhà dân bị ngập, 15 người thiệt mạng, thiệt hại vô cùng lớn. 

Khu vực di tích Đại nội Huế nước ngập khoảng 0,3 m, các cung điện một phần vào đến hiên; lăng Minh Mạng nước ngập sân chầu khoảng 1,4 m, hiên điện Thể Chuẩn 0,7 m; lăng Gia Long lối đi ven hồ ngập 1,5 m; lăng Thiệu Trị sân chầu ngập khoảng 1,5 m; Điện Thái Hòa Nam còn khoảng 3 bậc cấp là nước lên đến nền điện; Lăng Tự Đức ngập khoảng 1m. Còn lăng Đồng Khánh ngập khoảng 1 m, cung An Định nước vào sân ngập khoảng 2 m, nội thất Khải Tường Lâu ngập 10 cm; các điểm di tích khác ngập cục bộ. 

Hiện nay nước đã rút, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đang tiến hành dọn dẹp, vệ sinh. Ngoài đoạn tường Hoàng thành bị sập, một số thiệt hại ban đầu cũng được ghi nhận như: đoạn kè hồ ở lăng Tự Đức bị sạt lở khoảng 10 m; hệ thống cột gỗ ở Trường lang Đại Cung Môn bị ngâm nước, nguy cơ ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình...


Tin liên quan

Hình ảnh mới nhất về di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3"

Hình ảnh mới nhất về di tích Đại nội Huế trong ngày lũ "tập 3"

(NLĐO) - Nước sông Hương dâng cao, vượt quá báo động 3, di tích Đại nội Huế tiếp tục bị nước lũ bủa vây "tập 3" chỉ trong vòng hơn 1 tuần qua.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra di tích Đại nội Huế, tỉnh Hà Tỉnh

(NLĐO) - Kiểm tra di tích Đại nội Huế sau lũ lịch sử, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu đơn vị quản lý, chính quyền địa phương nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh.

Chiêm ngưỡng màn khai hỏa của súng thần công trên Kỳ đài Đại nội Huế

(NLĐO) - Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, hoạt động bắn súng thần công sẽ được tổ chức vào lúc 19 giờ 15 phút tối thứ bảy hàng tuần.

mưa lũ kinh thành huế Tử Cấm Thành đại nội Hoàng Thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo