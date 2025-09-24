HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Giảm eo bằng giấm táo: Nghiên cứu Ý chỉ ra sự thật

Thu Anh

(NLĐO) - Nhóm nghiên cứu từ Đại học Magna Græcia và Bệnh viện Renato Dulbecco (Ý) đã đánh giá có hệ thống tác động của giấm táo lên sức khỏe.

Giấm táo gần đây được nhiều người coi như một biện pháp hỗ trợ giữ gìn vóc dáng. Vì vậy, các nhà khoa học Ý đã tìm hiểu xem nó có giá trị như thế nào nếu áp dụng trên những người đang cần giảm cân, giảm vòng eo nhất. Có 861 người trưởng thành bị béo phì hoặc tiểu đường type 2, với BMI ít nhất 26,5, tình nguyện tham gia nghiên cứu.

Giảm eo bằng giấm táo: Nghiên cứu Ý chỉ ra sự thật- Ảnh 1.

Giấm táo có thể hỗ trợ giảm cân ở người bị béo phì và tiểu đường, mặc dù vẫn cần nghiên cứu thêm để xác định hiệu quả lâu dài - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Theo nhóm nghiên cứu từ Đại học Magna Græcia và Bệnh viện Renato Dulbecco (Ý), những tình nguyện viên này được chia thành nhiều nhóm, bổ sung từ 5-30 ml giấm táo mỗi ngày, đôi khi kết hợp với việc thay đổi chế độ ăn và tập luyện.

Các nhóm đối chứng được sử dụng giả dược, dùng thuốc giảm cân hoặc chỉ đơn thuần là thay đổi lối sống.

Kết quả công bố trên tạp chí Nutrients xác nhận các lợi ích về mặt chuyển hóa đạt được khá rõ rệt với những người bổ sung khoảng 30 ml giấm táo mỗi ngày.

Các bệnh nhân béo phì, tiểu đường bổ sung giấm táo giảm đáng kể cân nặng, từ đó giảm chỉ số BMI trung bình 2 kg/m2 trong 12 tuần, một con số đáng kể.

Chỉ số BMI - tức chỉ số khối cơ thể, được tính bằng cân nặng (đơn vị kg) chia cho bình phương chiều cao (mét).

Mặc dù vậy, vòng eo chỉ giảm khoảng 3 cm ở một số người, một số người khác không giảm được. Đây là con số khiêm tốn đối với những người béo phì, vốn có vòng eo rất lớn.

Ngoài ra, không có thay đổi đáng kể nào đối với tỉ lệ eo - hông.

Các tác giả cho rằng tác dụng giảm cân của giấm táo có thể là do nó giúp tăng cảm giác no, tăng cường trao đổi chất và cải thiện đường huyết thông qua việc cải thiện độ nhạy insulin...

Tuy nhiên, các tác giả cũng lưu ý rằng các thử nghiệm chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nên chưa thể đánh giá hiệu quả lâu dài. Ngoài ra cũng có sự không đồng nhất giữa những người tham gia.

Tóm lại, giấm táo có vẻ là một phương pháp bổ sung đầy hứa hẹn, dễ tiếp cận để kiểm soát bệnh béo phì, nhưng cần có các thử nghiệm lớn hơn, dài hơn và chuẩn hóa hơn với sự theo dõi an toàn có hệ thống để xác nhận tính hiệu quả và độ an toàn lâu dài của nó.

