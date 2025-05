Cách ăn sáng và tối giúp giảm cân: Nghiên cứu gây bất ngờ

Theo SciTech Daily, một nghiên cứu mới từ Viện Y tế Toàn cầu Barcelona (ISGlobal - Tây Ban Nha) cho thấy kéo dài thời gian nhịn ăn qua đêm thực sự giúp bạn quản lý cân nặng tốt hơn, nhưng chỉ khi bạn ăn sáng sớm.

Phát hiện mới này bác bỏ quan điểm rằng "nhịn ăn gián đoạn" với thời gian không ăn trong ngày càng dài - thậm chí bỏ luôn bữa sáng hoặc bữa tối - thì sẽ càng hiệu quả.

Nhịn ăn gián đoạn chỉ phát huy hiệu quả giảm cân nếu như bạn ăn bữa sáng sớm, nghiên cứu mới cho thấy - Minh họa AI: Thu Anh

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của 3.000 người từ 40-65 tuổi, được theo dõi trong vòng 5 năm.

Họ đã được yêu cầu trả lời các câu hỏi chi tiết về chế độ ăn uống, lối sống, thời gian ăn và số đo cơ thể.

Kết quả xác nhận thời gian không ăn uống qua đêm theo kiểu "nhịn ăn gián đoạn", một phương pháp giảm cân đang được chú ý gần đây, có hiệu quả hay không là nhờ vào việc bạn ăn bữa tối và bữa sáng sớm hay trễ.

Nhịn ăn gián đoạn là kiểu ăn kiêng trong đó bạn gói gọn thời gian bắt đầu bữa đầu tiên và bữa cuối cùng trong một khung giờ nhất định và hoàn toàn không tiêu thụ gì ngoài nước lọc trong thời gian còn lại.

Ví dụ người nhịn ăn gián đoạn kiểu 10:14 có thể bắt đầu ăn sáng lúc 8 giờ và kết thúc bữa tối lúc 18 giờ.

Có quan điểm cho rằng nhịn càng lâu càng tốt, nên nhiều người đã cố gắng đẩy bữa sáng muộn hơn.

Tuy nhiên trong nghiên cứu, các tác giả đã bị ấn tượng bởi một nhóm nhỏ những người đàn ông có bữa ăn đầu tiên trong ngày là sau 14 giờ và trung bình họ nhịn ăn tới 17 giờ mỗi đêm: Họ không hề giảm cân tốt chút nào.



Trái lại, nhịn ăn gián đoạn với thời gian nhịn ngắn hơn nhưng bữa sáng được ăn sớm lại cho thấy hiệu quả.

"Chúng tôi nghĩ rằng điều này có thể là do ăn sớm hơn trong ngày phù hợp hơn với nhịp sinh học, cho phép đốt cháy calo và điều chỉnh cảm giác thèm ăn tốt hơn, có thể giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh" - các tác giả giải thích trên tạp chí International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.