Lao động

Giảm hơn 31.900 hồ sơ thất nghiệp, thị trường lao động TPHCM đang đổi chiều

G.Nam

(NLĐO) - Trong 11 tháng đầu năm 2025, số hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TPHCM giảm 14,12% so với cùng kỳ, cho thấy tín hiệu phục hồi việc làm

Theo thông tin Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ TPHCM) công bố ngày 7-12, từ tháng 1 đến hết tháng 11-2025, đơn vị đã tiếp nhận 194.224 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

So với cùng kỳ năm 2024 (226.145 hồ sơ), số lượng này giảm 31.921 hồ sơ, tương ứng mức giảm 14,12%. Đây được đánh giá là mức giảm đáng kể trong bối cảnh nhiều ngành nghề tại TPHCM đang ghi nhận xu hướng phục hồi đơn hàng và tuyển dụng tốt hơn so với giai đoạn năm ngoái.

Cũng trong thời gian này, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã trình Sở Nội vụ TPHCM ban hành 186.538 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động đủ điều kiện.

Việc giải quyết hồ sơ tiếp tục được thực hiện theo quy trình hành chính, song song với các giải pháp hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm mới hoặc chuyển đổi nghề.

Không chỉ tập trung vào chi trả trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm cho biết đang đẩy mạnh các dịch vụ hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện hưởng trợ cấp, nhằm giúp họ sớm quay lại thị trường lao động.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm hơn 14% trong 11 tháng cho thấy một tín hiệu tích cực từ thị trường lao động TPHCM

Trong 11 tháng qua, cơ quan chức năng đã ban hành 5.708 quyết định hỗ trợ học nghề, tạo điều kiện để người lao động nâng cao kỹ năng, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng trong những lĩnh vực khác nhau.

Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã phối hợp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cập nhật thông tin thời gian đào tạo vào phần mềm học nghề, giúp các điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp tư vấn chính xác hơn.

Việc cập nhật dữ liệu cũng được xem là bước cải tiến quan trọng để người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin đào tạo, lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu chuyển đổi việc làm.

Theo đánh giá bước đầu, xu hướng giảm hồ sơ đăng ký trợ cấp thất nghiệp trong năm 2025 không chỉ phản ánh sự cải thiện của thị trường lao động sau giai đoạn suy giảm đơn hàng, mà còn cho thấy hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ tìm việc làm và đào tạo lại lao động.

Tuy vậy, con số này vẫn cần tiếp tục được theo dõi trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh nhiều ngành còn chịu ảnh hưởng của biến động đơn hàng và nhu cầu tuyển dụng theo mùa vụ.

Việc hồ sơ trợ cấp thất nghiệp giảm hơn 14% được kỳ vọng sẽ là tín hiệu tích cực thúc đẩy phục hồi kinh tế, đồng thời tạo động lực để các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sản xuất và tuyển dụng trong năm 2026.

(NLĐO) - Từ ngày 1-1-2026, nhiều nhóm lao động mới bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm 2025

(NLĐO) - Bộ Nội vụ yêu cầu 9 địa phương vùng lũ giải quyết nhanh, chi trả đủ chế độ bảo hiểm thất nghiệp, mở rộng hỗ trợ từ xa, giảm thủ tục cho người lao động

(NLĐO) - Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

trợ cấp thất nghiệp Sở Nội vụ thị trường lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm Bảo hiểm thất nghiệp đào tạo nghề nhu cầu tuyển dụng người lao động
