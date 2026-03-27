Sức khỏe

Giảm mỡ bụng, mỡ máu nhờ thức uống bị chê "gây mập"

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Đại học Siena (Ý) đã chỉ ra cách đơn giản để kiểm soát mỡ bụng, mỡ máu, đường huyết... cùng lúc.

Trên tạp chí khoa học Nutrients, các tác giả từ Đại học Siena (Ý) chỉ ra rằng sữa và các sản phẩm từ sữa có thể giúp bạn ngăn ngừa hội chứng chuyển hóa, là tình trạng đặc trưng bởi mức huyết áp cao, đường huyết cao, béo bụng, chỉ số mỡ máu triglyceride quá cao, trong khi cholesterol "tốt" HDL lại quá thấp.

Điều này có vẻ xung khắc với lời đồn rằng sữa dễ gây mập và không tốt cho những người cần giảm mỡ. Nhưng dữ liệu từ hơn 200.000 người đã đưa ra bằng chứng thuyết phục.

Giảm mỡ bụng, mỡ máu nhờ thức uống bị đồn "gây mập" - Ảnh 1.

Sữa và các sản phẩm từ sữa có thể giúp bạn kiểm soát các yếu tố liên quan đến hội chứng chuyển hóa, ví dụ như các chỉ số mỡ máu, mỡ cơ thể - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Một người được chẩn đoán mắc hội chứng chuyển hóa khi có từ 3 trong 5 dấu hiệu nêu trên trở lên. Theo các tác giả, tỉ lệ mắc hội chứng này đang ngày một cao trên thế giới, lên đến 25-30% dân số ở các nước phương Tây.

Hội chứng chuyển hóa - thường song hành với béo phì và rối loạn mỡ máu - là tiền đề cho nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm bao gồm tiểu đường type 2, bệnh tim mạch... Do vậy, một biện pháp đẩy lùi tình trạng này thông qua chế độ ăn uống là rất hữu ích.

Nhóm nghiên cứu Ý đã phân tích dữ liệu của hơn 73.000 nam giới và hơn 128.000 phụ nữ từ châu Á, Mỹ, Úc, Brazil.

Kết quả cho thấy chỉ cần tiêu thụ 2 khẩu phần sữa và các sản phẩm từ sữa mỗi ngày, nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa giảm được tới 22%.

Canxi trong sữa đóng vai trò quan trọng trong hiệu ứng này. Nếu tính riêng lượng canxi hấp thụ, tiêu thụ đủ canxi - khoảng 500 mg mỗi ngày - giúp giảm 15% nguy cơ.

Tiêu thụ sữa và canxi hỗ trợ quá trình chuyển hóa mỡ, từ đó giúp cải thiện các chỉ số mỡ máu và cả các loại mỡ khác trong cơ thể như mỡ bụng, mỡ nội tạng - là thứ khiến "vòng 2" phình to - đồng thời giúp điều hòa huyết áp, điều hòa viêm, chống lại tình trạng kháng insulin.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, các nhà khoa học khuyên rằng bạn nên chọn loại sữa và sản phẩm từ sữa lành mạnh.

Sữa chua là lựa chọn hàng đầu, bởi lợi khuẩn trong sữa chua cũng góp phần giúp chống lại mỡ máu, mỡ cơ thể và các yếu tố khác cấu thành hội chứng chuyển hóa. Uống sữa ít béo cũng rất tốt.

Tuy nhiên, bạn không nên dùng nhiều các sản phẩm được bổ sung phụ gia như muối, đường và giàu chất béo bão hòa, ví dụ như một số loại phô mai, sữa đặc có đường...

Món ăn châu Á này có thể làm giảm chỉ số mỡ máu quan trọng

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Đại học Connecticut (Mỹ) đã chỉ ra một món ăn thú vị có lợi cho mức huyết áp, đường huyết và mỡ máu.

Một thay đổi nhỏ khi ăn giúp bạn giảm calo và mỡ bụng hiệu quả

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới chỉ ra bí quyết đơn giản để bạn tự nhiên tiêu thụ ít calo hơn và giảm cân, bao gồm cả tổng lượng mỡ cơ thể và mỡ bụng.

Giảm vòng 2, mỡ máu, huyết áp nhờ nhâm nhi 4 món này

(NLĐO) - Một số món ăn vặt hay thức uống quen thuộc có thể chứa "thần dược" chống lại các yếu tố của hội chứng chuyển hóa như mỡ máu cao, vòng 2 lớn...

